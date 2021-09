Emma (18) hylles: – Den største britiske idrettsstjernen det neste tiåret

– Det er ikke bare opphaussing, dette er ekte vare, sa tidligere verdensener og 18 ganger Grand Slam-vinner Martina Navratilova under Amazons sending.

Raducanu hadde nettopp senket hjemmehåpet Shelby Rogers med 6–2, 6–1 i den 4.-runden av US Open, en av fire årlige turneringer som bærer merkelappen Grand Slam.

Allerede da var Emma Raducanus opphold i USA på overtid. Returbilletten var booket og betalt, datert til like etter kvalifiseringen som ble avsluttet for snaut to uker siden.

Men siden har hun overlistet olympisk mester Belinda Bencic (6–3, 6–4) og greske Maria Sakkari (6–1, 6–4) på vei til søndagens finale. Nå hylles hun på hjemmebane – av alt fra hertuginne Catherine av Cambridge og britenes statsminister Boris Johnsen til rockestjernen Liam Gallagher og Manchester United-profilen Marcus Rashford.

BBCs tidligere tenniskorrespondent, Jonathan Overend, har vekslet mellom å være stum av begeistring og full av lovord:

– Den største stjernen i britisk idrett det neste tiåret, skrev han på sin Twitter-konto mandag.

300 plasser opp på rankingen

Det britiske tennisfenomenet Emma Raducanu rakk knapt å levere inn eksamen – som endte med toppkarakterer i matte og økonomi – før hun ble forsidestoff i Storbritannia.

Med glitrende tennis og glimt i øyet vinket hun farvel til langt mer erfarne spillere da hun Grand Slam-debuterte i sommerens Wimbledon. Som en av åtte heldige, fikk hun innpass til turneringen gjennom wildcard.

TENÅRINGSSENSASJON: Leylah Fernandez (19) er Raducanus motstander i finalen. Hun er rangert som nummer 77 i verden. Foto: Seth Wenig / AP

– Jeg visste at hun var eksepsjonell første gang jeg så henne, sa Nigel Sears, hennes tidligere trener og svigerfar til tre ganger Grand Slam-vinner Andy Murray.

Storbritannias nye yndling var rangert som verdens 338. beste spiller da hun tok seg til den 4.-runden på imponerende vis. Nå skriver hun ny historie.

– Det er en overraskelse. Jeg kan ærlig talt ikke tro det. Et sjokk. Galskap, beskrev Raducanu følelsen da hun ble klar for finalen av US Open.

Mandag vil hun ha klatret mer enn 300 plasser på verdensrankingen på to måneder. Hun vil enten bli rangert som nummer 31 eller 23, avhengig av om hun vinner finalen i US Open mot jevngamle Leylah Fernandez (19). Raducanu er den første som har tatt seg til en Grand Slam-finale etter å ha måtte ta omveien inn i turneringen gjennom kvalifisering.

– Det ser ikke ut som hun bryr seg

Siden hun ankom New York for snaut tre uker siden har hun vunnet samtlige ni kamper uten å gi fra seg et eneste sett. Tre i kvalifiseringen og seks i hovedturneringen. Norges beste tennisspiller gjennom en årrekke, Melanie Stokke, mener hun er en komplett spiller.

– Hun har de ferdighetene som skal til for å slå mange ulike spillertyper, noe som må til når man skal gjennom en kvalifisering og gå så langt i en turnering. Det er imponerende hvordan hun åpner banen med servingen og kommer seg frem til nettet, sier Stokke.

NORSK TENNISPROFIL: Melanie Stokke mener Raducanu er en moderne spiller. Foto: CICILIE S. ANDERSEN / NRK

Stokke mener det er imponerende at hun slår så hardt tilbake. Det var lite som luktet Grand Slam-finale av det Raducanu gjorde før US Open. Hun tapte sin første kamp i en WTA 500-turnering i California, deretter sa det stopp i kvartfinalen av en langt svakere turnering.

Det siste Raducanu gjorde før hun ankom New York, var å tape for danske Clara Tauson (18) i en turnering for unge spillere som banker på proffdøren.

– Du skal ha noe veldig spesielt etter å ha vært i en finale og prestere på den måten. Noen går inn i sonen, finner kamprytmen og skaffer seg selvtillit. For andre går det helt i motsatt retning og de klarer ikke å omstille seg.

– Det ser ikke ut som hun bryr seg så mye om hvor hun er. Hun har bare en enorm glede av å være der ute og spille tennis, og det ser man veldig godt, svarer Stokke på spørsmål om presset og forventningene.

– Finnes det forventninger? Jeg er en kvalifiseringsspiller, så det er egentlig ikke noe press på meg, sa Raducanu selv etter semifinalen.

PS! Det er første gang to tenåringer møtes i en Grand Slam-finale siden 18 år gamle Serena Williams slo 19 år gamle Martina Hingis i kampen om US Open-tittelen i 1999.