Etter det VG erfarer, blir det Martin Johnsrud Sundby, Niklas Dyrhaug, Johannes Høsflot Klæbo og Didirik Tønseth som går 15 km. Laget tas ut i morgen.

I morgen reiser også VM-reserven Hans Christer Holund tio VM-byen, får NRK opplyst av landslagstrener Tor Arne Hetland i kveld.

Hans Christer Holund knuste søndag VM-klare Petter Northug og Anders Gløersen. Nå mener han at han har noe å gjøre på VM-femmila.

Holund kom inn som reserve til VM i Lahti, da Petter Northug ga fra seg plassen rett før mesterskapet.

Søndag svarte 28-åringen med å knuse VM-klare Northug og Anders Gløersen over tre mil i et norgescuprenn i Nannestad. I tillegg viste han muskler i siste renn før VM, da han ble nummer tre på 15-kilometeren i Otepää.

Om det holder til en plass på femmilslaget i Lahti, er løperen langt fra sikker på.

– Jeg får ikke gjort annet enn å vinne skirenn, det er det jeg får gjort. Så får de som tar ut laget gjøre det, men jeg føler jeg er i form og har noe der å gjøre, sier Holund.

Laget til søndagens femmil i fri teknikk blir imidlertid ikke tatt ut før lørdag. Laget til 15 km blir tatt ut tirsdag, stafettlaget torsdag.

Får VM-støtte av Northug

Petter Northug er sikrere i sin sak.

– Holund banker jo på døra nå til en plass på femmila med å vise såpass solid styrke, sier han om sin overmann i på Åsen stadion i Nannestad.

Etter at 31-åringen med 13 VM-gull ga fra seg reserveplassen i VM, er han kun aktuell for to øvelser i mesterskapet i Finland: Sprinten, hvor han ble nummer fem i finalen, og femmila.

Fridagene mellom VM-øvelsene brukte han blant annet på å bli nummer seks i norgescupen, to minutter og 33 sekunder bak Holund.

Der får også Northugs trener, Stig Rune Kveen, til å lansere Holund som en sikker mann på VM-femmila.

– Hadde du tatt ham ut etter et slikt løp?

– Ja, jeg hadde vel gjort det. Og jeg tror han har mulighet til å komme seg inn på laget, sier Kveen.

– Kunne gått fortere

Selv om Holund var suveren på tremila søndag, og slo nest beste løper med nesten ett minutt, mener han at han ikke har vist alt han er god for.

– Jeg kunne nok gått en del fortere i dag om jeg hadde kjempet om en VM-medalje, sier Lyn-løperen.

Derfor er han sikker på at han kan kjempe med de aller beste over fem mil i Lahti.

– Jeg er i form, og hvis det blir gått hardt fra start, så tror jeg at jeg kan være med, sier Holund.

Det er NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn helt enig i.

– Holund gikk fort i Otepää og han er tydeligvis i god form. Jeg tror hans kapasitet kommer til sin rett i femmilsløypa i Lahti. Han vil kunne være med og kjempe helt i toppen på en femmil, sier han.