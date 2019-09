Emil Iversen slår alarm om rulleskirenn: – Livsfarlig

Vegard Ulvang, som selv var til stede i årets utgave av Toppidrettsveka, mener at utviklingen av konkurransene har ført til at feltene består av for mange løpere, at hastigheten er for høy og vurderer enkelte løypetraseer som for farlige.

Nå vil lederen for Det internasjonale skiforbundets (FIS) langrennskomité at utøvere, trenere og arrangør setter seg ned for å se på tiltak mot det han mener er en farlig utvikling av sommerens rulleskirenn.

– Livsfarlig

Han får full støtte av en rekke profiler i Norges Skiforbund.

– Jeg er så enig med Ulvang som du kan bli. Det er et spørsmål om tid før vi får en skikkelig stygg ulykke. Selv er jeg avslappet, forsiktig i nedoverbakkene. Jeg kunne sikkert kjempet om en fin pallplass i Toppidrettsveka, men jeg tar ikke sjansen, sier Iversen, og fortsetter:

– Du kan i verste fall ødelegge livet, jeg synes det har gått for langt. Det er så høy fart, så mange som er så motivert, de vil vise seg frem, det er viktig for dem. Jeg skjønner det, altså. Men enkelte rulleskirenn er livsfarlige. Der må vi nok følge med i fremtiden, slik at dette blir i kontrollerte former, sier trønderen.

BEKYMRET: Emil Iversen, her på rulleski, men under kontrollerte former under en fellesøkt med allround- og sprintlandslaget. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Karlsson-skade

Temaet engasjerer langrennsprofilene under medietreffet i Font Romeu i Sør-Frankrike. Løperne har nettopp lagt bak seg en sommer med en rekke rulleskirenn.

Der gikk det blant annet ille – og nesten ordentlig galt – med den svenske stjernen Frida Karlsson. På grunn av ødelagte rulleski, føk hun rett ut av veien på den andre av totalt fire etapper i årets utgave av Toppidrettsveka i midten av august.

I den anledning har NRK spurt mangeårig tidligere langrennsstjerne og nå sjef for FIS’ langrennkomité, Vegard Ulvang, om hans tanker om det som skjedde. Han kaller Karlsson-fallet som en følge av hjul som ble ødelagt for «svært alvorlig».

– Blodbad

Men Ulvang forventer at rulleskiprodusentene tar en viss del av ansvaret og fjerner produksjonsserier som det har vært uhell med fra markedet. Det var det Swix gjorde i tilfellet med Karlsson.

Han er imidlertid like opptatt av å diskutere rulleskikonkurransene på sommeren litt mer overordnet og se bort ifra defekte og ødelagte rulleski som har vært en sjeldenhet.

Han er først og fremst svært bekymret for alvorlige ulykker som følge av stor hastighet, skarpe svinger og store startfelt. Ulvang påpeker at det ble målt hastigheter opp mot 70 kilometer i timen på den ene fellesstarten med 130 aktive på start. Han legger til, bare for å understreke poenget sitt, at konkurransene er på knallhard asfalt og ikke bløt snø.

– Selv med rulleski som fungerer, hvis én snubler så kan du se for deg hva slags blodbad du får. Men når utstyret i tillegg svikter, så blir det ille, sier Ulvang.

FIS-TOPP: Vegard Ulvang er tidligere merittert langrennsløper og nå leder av langrennskomiteen til Det internasjonale skiforbundet. Her avbildet under et renn i Drammen i 2016. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Må diskutere

Han sier det finnes positive ting med konkurransene, som fine TV-bilder og at utøverne liker det som treningsform, men han understreker at alle involverte parter likevel må sette seg ned og se på disse tingene.

For eksempel hvor mange som skal være på en fellesstart, hvilke hjul – som vi vet regulerer farten – man skal velge. Samtidig må man vurdere løypene.

Ulvang mener at man må se på løypene og bruker løypen i Trondheim (siste jaktstartøvelse i Toppidrettsveka) som et eksempel. Der var asfalten våt og Ulvang vurderer den som over grensen av hva han synes er greit.

– Et stygt fall kan for utøverne ødelegge en hel vinter. Den diskusjonen skal man ta. Det må komme ut av det som skjedde i sommer. De må diskutere dette hvis de skal overleve i fremtiden, sier Ulvang.

Johannes Høsflot Klæbo, her under et pressetreff i Font Romeu. Foto: Berit Roald

Skeptisk Klæbo

Johannes Høsflot Klæbo er den eneste av utøverne som tar til orde for flere rulleskikonkurranser gjennom sommeren. Han understreker tidlig at det er opp til hver enkelt løper hvor mye sjanser man tar.

Når NRK likevel spør om han er uenig i alle poengene til Ulvang, svarer han at det er vanskelig å si.

– Men du stiller ikke på start om du ikke har gått rulleski før. Teller man opp antall timer man trener på rulleski, så blir det mange timer. Det handler litt om hvor mange sjanser du tar, sier skistjernen.

Han forteller likevel at utøverne setter utfor bakker man har aldri har sett før, man vet lite om farten og hvordan det ser ut i bunnen av den. Men for Klæbo er dårlig vær det verste.

– Er det tørr asfalt går det greit, folk er flinke og er du disiplinert så går det fint. Det er det samme på skirenn, selv om du ikke får et like brutalt fall. Jeg skjønner poenget hans, men det er vanskelig å si om man er enig eller uenig. Men folk er ganske disiplinerte og jeg tror ikke det er så mange som tar de sjansene, sier Klæbo.

«Redd»

Men det er altså flere enn Iversen som reagerer.

«Ja, det er jeg», svarer sprintlandslagstrener Arild Monsen, på NRKs spørsmål om han er redd for utøverne.

Han understreker at de ønsker å fortsette med konkurransene under for eksempel Blinkfestivalen og Toppidrettsveka, men han ønsker ikke situasjoner der man i nedoverbakker når hastigheter på minst 50 kilometer i timen.

– Da må vi sammen med alle involverte, løpere først, så arrangører, og så media finne noe vi alle kan leve med, sier den rutinerte treneren.

SPRINTLANDSLAGSTRENER: Arild Monsen, her under et pressetreff i franske Font Romeu onsdag. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

– Det blir som i sykkel. Det er innmari kult, helt til det går til helvete. Det er en debatt som må tas. Det har eskalert veldig de siste årene, sier Sindre Bjørnestad Skar.

– Jeg er litt enig med Ulvang. Det kan bli litt tilfeldigheter at det går bra. Det går an å ha rulleskirenn i litt andre formater, heller bruke rulleskiløyper rundt omkring og mer motbakker. Det gjør det mindre skummelt, sier Didrik Tønseth.

Vil endre trasé

Når Harald Fladseth, sjef for Toppidrettsveka, får høre de ulike tilbakemeldingene, understreker han overfor NRK at det som er prioritet én i deres arrangementet, det er sikkerhet. Fart, spenning og spektakulære TV-bilder som å vise frem de ulike stedenes natur, fjorder og fjell kommer i andre rekke når de planlegger konkurransene.

Han er imidlertid enig i at traseen under langløpet på Hitra burde sett annerledes ut.

– Det må vi ordne opp i neste år, sier Fladseth.

Det andre langløpet på dag to er den etappen hvor arrangøren måler høyest hastighet. Her skal ifølge Fladseth asfalten være fri for hull. Under den siste jaktstarten i Trondheim er det satt opp matter på alle kritiske punkter.

– Vi tar grep

Han innrømmer likevel at «han holdt pusten» under nettopp jaktstarten i Trondheim. Grunnen var at i herreklassen måtte utøverne starte i en «bølge» bak de aller beste.

Her var avstanden mellom løperne for kort, fordi et av resultatene i løpet av uken måtte strykes. Dermed ble tidsdifferansene ikke slik arrangøren ønsket.

Men når NRK forteller at Arild Monsen mener utøvere og trenere må sette seg ned med arrangørene, svarer Fladseth at det vil de absolutt gjøre.

– Som sagt, sikkerhet er viktigst for oss. Vi kan gi dem «treer»- og «firer»-hjul. Da går det sakte, men kanskje treningseffekten er enda bedre? Nå løperne gir tilbakemelding på sikkerhet, og man føler seg utrygg, da tar vi grep. Vi har måter vi kan løse det på, sier Fladseth.