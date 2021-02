– Det er litt sånn at er man på sprintlaget så er man på sprintlaget og er man på allround så er man på allround. Sånn er det, og det vet vi, sier Emil Iversen.

Etter femteplassen på VM-tremila avslørte han overfor NRK at han ikke får være med på å forsvare VM-gullet i lagsprint som han vant sammen med Johannes Høsflot Klæbo i Seefeld.

Lørdag ettermiddag bekreftet Norges Skiforbund at det denne gangen blir Erik Valnes som går sammen med Klæbo i søndagens lagsprint. Det vil si at landslagsledelsen går for gull- og sølvvinneren fra torsdagens individuelle sprint.

GULLGUTTER: Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo blir verdensmestere på lagsprint i Seefeld. Bare Klæbo får sjansen til å forsvare gullet. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Helt fair

Valnes er på sprintlandslaget, Iversen på allroundlandslaget.

– Du mener lagtilhørigheten har noe å si?

– Ja, det tror jeg, sier Iversen.

– Hva synes du om det?

– Det synes jeg er helt fair. Sånn er det, selv om ingen av trenerne sier det.

Emil Iversen understreker at han ikke er kritisk til uttaket.

– Jeg visste det var knallhardt, det er en del på sprintlaget som har gjort det knallbra, det er opptil flere som har medalje, og da er det klart det er fristende å lure med noen av dem, sier han.

– Mener vi burde gått

Men Iversen legger ikke skjul på at han ønsket å gå sammen med Klæbo.

– Vi er jo tittelforsvarere og trivelige karer, og jeg mener vi burde ha gått, selvfølgelig. Men jeg visste det kom til å bli tett, og jeg imponerte ikke på sprinten selv om jeg var i god form, og da datt jeg utenfor. Det er sånt som skjer, sier Iversen.

Han har respekt for at Erik Valnes får muligheten i sitt første VM.

NORGES MENN: Johannes Høsflot Klæbo får med seg Erik Valnes som servitør på lagsprinten. Foto: Matthias Schrader / AP

– Det er et sterkt lag Norge stiller med, og vi har en såpass bra ankermann at det handler litt om hvem som har fortjent det mest. Jeg tror mange i Norge kunne gitt ham et godt nok utgangspunkt for å kjempe om gullet. Så da er det hvem som har fortjent det.

Langrennssjef Espen Bjervig begrunner uttaket slik overfor NRK.

– Vi har nummer én og to i den individuelle sprinten, så da sier det seg selv.

Han avviser at det spiller noen rolle om man er på sprintlaget eller allroundlaget når uttakene til VM-løpene gjøres.

– Alle uttak blir diskutert mellom de tre trenerne på herrelandslaget og meg. Vi tar alltid ut det vi mener er det beste laget, sier Bjervig.