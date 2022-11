– Det var som en blåhval som stupte over et skjær. Jeg var jo redd de ikke skulle finne meg i dypsnøen, men heldigvis kom det noen og hjalp meg opp igjen, sier Iversen til NRK.

Resultatlisten så ikke veldig pen ut for Iversen etter det første av to semifinaleheat. Trønderen kom i rakettfart rundt siste svingen inn mot oppløpet, men ble fikk ikke bli med på spurten.

Etter å ha badet i snø i et snaut halvminutt, skled han over målstreken med et lite smil på lur.

– Det er godt det var mykt der ute, sier Iversen, som syns det kjipeste var å bli slått av Didrik Tønseth i sprint.

KOSER SEG PÅ SAMLING: Emil Iversen og Even Northug poserer for landslagstrener Eirik Myhr Nossum i snørike Muonio. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Men det var ingen stor grunn til å deppe etter det uhøytidelige rennet som delte ut en meterlang gradestokk til vinneren. 31-åringen viste friskere takter enn på lenge i skisporet. Og nå er det gode humøret tilbake hos den munnrappe verdensmesteren fra femmila i Oberstdorf.

– Jeg vet ikke om du ser det, men jeg har litt mer kjøtt på overkroppen, sier Iversen og peker på områdene der fremgangen skal være mest synlig.

– Hvor mye er det snakk om?

– Nei, det kan jeg ikke røpe, men jeg har perset på hangups, sier Iversen, som røper at hans 15 år gamle pers i benkpress er på 60 kilogram.

– Jeg planlegger for suksess

Han fikk kanskje ikke mange svar i de finske skogene, men han føler seg trygg på det han har gjort inn mot sesongen. Sist sesong endte med fiasko, i den grad et OL-sølv på stafetten kan kalles det.

– I fjor følte jeg at jeg gikk med bremsen på hele tiden. Det var ikke dårlige skirenn, det var horrible skirenn. En dårlig dag for oss er kanskje en 15.-plass, men var 50, 60 og 70. Det var helsvart og det er ikke noe artig.

Han er allerede kvalifisert til femmila i VM i Planica over nyttår, men vil helst gå flere distanser. Én uke før den ordentlige sesongstarten, fremstår han offensiv og sier han er på et bedre sted «fysisk og mentalt» enn for ett år siden.

– Jeg planlegger for suksess og så må man justere underveis. Jeg vet ikke om jeg går fort fra første meter, men jeg har trent bra og kroppen føles bra, sier Iversen, som fikk se lagkameratene dominere i finalen som røk i siste sving.

Fornøyd sprinttrener

Landslagsfersking Even Northug vant herrenes sprint foran Sindre Bjørnestad Skar, mens Håvard Solås Taugbøl og Pål Golberg ble nummer fire og frem i finalen.

PALLEN: Sindre Bjørnestad Skar (f.v.), Even Northug og finske Ville Ahonen utgjorde pallen. Foto: Fredrik Tombra / NRK

– Det var en spesiell konkurranse, men den beste vinner som regel alltid til slutt, sier sprinttrener Arild Monsen til NRK, godt fornøyd med laginnsatsen.

– Er du overrasket over at Even vinner i dag?

– Nei, jeg er ikke det.

– Hvorfor det?

– Han liker sånne forhold og har sett bra ut, sier Monsen.

FORNØYD: Arild Monsen. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Anna Svendsen tok seieren på kvinnesiden foran finske Jasmi Joensuu og fire tyskere. Norges sprinthåp vant med fattige 0,02 hundredeler og fikk seg en liten støkk like etter målgang.

– Jeg ble sklitaklet, flirer Svendsen, etter at Joensuu mistet all balanse og falt inn i foten til Tromsø-væringen.

Anna Svendsen ble sklitaklet etter målgang Du trenger javascript for å se video.

Lørdag fortsetter rennhelgen i Muonio med 15 kilometer fristil for herrene og 10 kilometer fristil for kvinnene.

Neste helg er det nasjonal åpning for den norske langrennseliten på Beitostølen. NRK sender alle rennene.