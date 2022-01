– Det var klasseforskjell på disse to lagene etter hvert i denne kampen, mener NRKs håndballekspert Håvard Tvedten.

De norske håndballherrene stakk altså til slutt av med en forventet seier mot EM-vertene Slovakia.

Landslagssjef Christian Berge virket ganske så fornøyd med seieren i åpningskampen.

– Det er en kamp vi var forberedt på. De er gode fysisk og spiller bra i starten. Men vi spiller en fin, fin kamp, sier Berge på TV 3s sending.

Sagosen brukte tid på benk

Samtidig innrømmer landslagssjefen at de kan enda bedre. For det kommer tøffere motstander, sannsynligvis allerede på lørdag mot Russland.

– Det kommer tøffere motstandere. Jeg sitter med en følelse at vi ikke er stabile nok over 60 minutter, mener Berge.

Sagosen satt ganske store deler av kampen på benken. Men stjernespilleren er fornøyd med hvordan kampen utartet.

– God start for min del. Kommer inn i mesterskap og det er en god seier. Men vi visste motstanderen var så som så, sier Sagosen.

Han innrømmer at det var litt åpningsnerver.

– De får ballene i mål, men blir etter hvert mer slitne. At det skulle bli «walk in the park», visste vi at ikke kom til å skje, påpeker den kommende Kolstad-spilleren.

Norge var favoritter mot Slovakia, som aldri har vunnet en EM-kamp før. De har dessuten ikke deltatt i mesterskapet siden 2012, men som EM-vert sammen med Ungarn fikk de plass i årets mesterskap.

Slurvete norsk start

Norge fikk en drømmestart mot slovakene, der de scoret de tre første målene av kampen.

Men så skulle det bli mer slurvete, og skuddene ble ofte enten reddet eller havnet utenfor mål.

Og Slovakia virket rett og slett mer påskrudd. Etter hvert snudde vertene, og det gjorde kommentatorene bekymret.

– Det er vesentlig mer fart i det Slovakia gjør i etablert spill enn det Norge gjør, sa NRKs kommentator Patrick Rowlands.

Men etter en tøff periode, rykket nordmennene ifra. Lagene gikk til pause med 15-11.

I andre omgang fortsatte Christian Berges menn i det gode sporet, og de fikk stadig bedre kontroll på slovakene, og ledelsen ble aldri truet.

Seieren ble et faktum foran 25 prosent tilskuerkapasitet. Det vil si i overkant av 1500 tilskuere.

Lørdag venter nok hakket tøffere motstand for Norge i Russland.