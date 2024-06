– Tanken er at den hjelper deg til å styre søvnen din, som er den viktigaste faktoren for restitusjon, svarar den engelske landslagstrenaren Gareth Southgate på sørmålet frå NRKs reporter.

Han bar sjølv den svarte ringen under pressekonferansen før møte med Slovenia tysdag. Han og er også observert med ringen under trening.

Midtbanespelar Conor Gallagher og forsvarsspelar John Stones er også sett med den spesielle ringen under meisterskapet i Tyskland.

Declan Rice som også deltok på pressekonferansen hadde derimot ikkje på seg ringen.

– Eg har mista den, sa han med eit smil.

TRENING: Som vi kan sjå på dette bilete frå trening, så har også Phil Foden den svarte ringen på seg. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Den engelske landslagssjefen legg til;

– Vi sjekkar ikkje spelarane, men det gjere at dei kan følgje med på deira eigen restitusjon. Då vi kom heim seint etter den førre kampen, så vil den kanskje oppmuntre deg til å ta ein ettermiddagslur eller restituere litt meir eller bruke litt tid på å slappe av meir. Så vi prøver å styre energien gjennom turneringa.

Han understrekar at ringen er vel så viktig for støtteapparatet som spelarane under meisterskapet.

Ringen har i lengre tid vore populær i kjendiskretsar. Både Kim Kardashian, prins Harry og Gwyneth Paltrow skal vere flittige brukar av smartringen.

Ringen overvakar blant anna søvn, hjartefrekvens og stressnivå.

John Stones har brukt ringen i lang tid og uttalte i fjor til Face Magazine at den er det første han sjekkar om morgonen.

– Den er avhengigheitsskapande. Den fortel meg kor lang tid det tok med å sovne, kor mykje REM-søvn og djup søvn eg klarte og kor mange gonger eg vakna. Det er gale.

Åtvarar mot å la den styre livet ditt

Søvnekspert Tomas Myklebust meiner at for vanlege folk har ei slik ring liten nytte.

– Teknologien er jo veldig god, men det er grenser for kor godt innblikk du får i egen kropp gjennom ein ring på fingeren. Om ein endar opp med å la denne teknologien styre livet sitt, så trur eg det på mange måtar kan vere meir avgrensande enn til nytte, seier Myklebust til NRK.

Han meiner dei fleste av oss klarar oss fint utan ein sånn ring, men at for toppidrettsutøvarar under eit EM kan det ha sine fordelar også. Presset som følgjer med i eit langt meisterskap kan nemleg påverke søvnen.

SKEPTISK: Søvnekspert Tomas Myklebust er ikkje berre positiv til ringen som overvakar dei engelske spelarane. Foto: Håkon Lexberg

– For mange av desse spelarane trur eg faktisk det kan vere positivt. For under meisterskap er det ikkje så enkelt å sjølv kjenne på om ein er sliten og har behov for restitusjon, nettopp på grunn av at ein gjerne ønsker å vere og prestere best mogeleg.

At Stones oppleve at ringen er avhengigheitsskapande har søvneksperten tru på. Han meiner også ein ikkje skal stole på alt ringen fortel deg.

– Det kan vere at tilfeldige ting slår inn. Sjølv om ein har hatt dårleg søvn ei natt, kanskje til og med to, så kan vi absolutt prestere på eit høgt nivå trass i det.

Her blir Englands mystiske EM-våpen avslørt

Går ut over nattesøvnen

NRK sin fotballekspert Åge Hareide meiner dette kan vere eit nyttig verktøy.

POSITIV: NRKs fotballekspert trur ringen til dei engelske spelarane kan vere nyttig. Foto: Helene Mariussen / NRK

– Mat, søvn og riktig drikke er det aller viktigaste når du går av bana, så eg trur det har noko for seg. At folk får vite og regulert at dei at dei har ein god søvn trur eg kan vere nyttig for ein spelar.

Han meiner at adrenalinkicket du får etter ein kamp sitt lenge i kroppen og det går ut over nattesøvnen.

– Eg gjorde det sjølv og, sleit veldig med søvn etter kamp og det gjere eg no og, seier Hareide.

Dave Thomas jobbar med Englands olympiske og paralympiske utøvarar ved UK Sport Institute. Han seier ringen kan gi laget sine forskarar eit annan perspektiv på korleis spelarane klarar seg under turneringa.

– Det gir ein indikasjon på om atletane kan vere sjuk eller overbelasta, seier Thomas til SKY News.