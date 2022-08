EM-sølv til Mezngi

For et fantastisk løp av nordmannen. Han tar EM-sølv på 10.000-meteren.

– Du verden for et løp. For et enormt gjennombrudd for Zerei Kbrom Mezngi, utbryter NRK-kommentaro Jann Post idet Mezngi løp inn til sølvmedalje.