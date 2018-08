– Utrolig deilig!

SØLVGUTT: Henrik Christiansen gliste fra øre til øre etter at han åpnet EM i Glasgow med medalje. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Henrik Christiansen gliser og viser tomler opp i pressesonen vel oppe av bassenget i Glasgow. Han har ikke rukket å tørke seg, men han har rukket å ta medalje på mesterskapets første dag.

På 400 meter fri svømte 21-åringen inn på tiden 3.47,07 fra bane sju. Det holdt til å kopiere sølvmedaljen fra London i 2016.

– Jeg burde jo nesten ikke ta medalje på den tiden, men det er det jo ingen som bryr seg om egentlig når det blir medalje, sier Christiansen, som har en personlig rekord på 3.46,37 fra før.

– Det blir ikke «pers», men han leverer et kjempeløp, mener NRKs ekspert Gard Kvale.

– Vi trodde han måtte svømme fortere for å ta medalje, men de beste er her, og vi ser at det er flere som sliter med å svømme fort. Medalje er medalje, sier landslagssjef Petter Løvberg etter å ha gitt sin elev en velfortjent klem.

Sterk avslutning

Christiansen lå et stykke bak til rundt halvsvømt løp. Men med 50 meter igjen av distansen fikk han virkelig opp tempoet, selv om han var sjanseløs på å ta igjen den suverene europamesteren, Mykhailo Romantsjuk, fra Ukraina.

– Jeg er veldig fornøyd med de siste 50 meterne, da gikk det raskt, men jeg håpet å være raskere, slår han fast.

Men Christiansen trodde først faktisk at det hadde gått enda bedre da han slo inn foran tyske Henning Muehlleitner.

– Jeg trodde jeg hadde vunnet først, for jeg så ikke Romantsjuk i bane fire. Jeg skjønte fort at det ble sølv da, og rakk vel ikke bli skuffet, forteller han til NRK.

PALLEN: Henrik Christiansen (t.v.), Mykhailo Romantsjuk og Henning Muehlleitner poserer med EM-medaljene. Foto: FRANCOIS XAVIER MARIT / AFP

400 meter er i utgangspunktet ikke favorittdistansen. Derfor tror han på enda bedre prestasjoner senere i mesterskapet. Allerede lørdag morgen skal han ut i forsøk på 1500 meter.

– Mine beste distanser gjenstår. Det kan bli veldig bra. Jeg fikk ikke satt personlig rekord på 400 meter, men forhåpentligvis kommer det på 800 og 1500 meter, sier Christiansen, som må avvente feiringen til etter EM.

Overrasket sjefen

– Han gjør ikke alle tingene vi hadde planlagt at han skulle gjøre, og det kan være manglende konkurransetrening som er grunnen. Han burde nok vært mer på litt tidligere i løpet. Han har det giret, for vi har sett det på trening, og håper det kommer de neste dagene, sier Løvberg.

Skedsmo-gutten sleit med en skulderskade og betennelse i et kne på vårsesongen. Landslagssjefen er derfor imponert.

– Hadde du spurt for noen måneder siden hadde jeg ikke trodd han ville svømme her, men han har kommet voldsomt tilbake fortere enn vi hadde trodd. Det er nok overraskende for de fleste i laget at han kunne ta en sølvmedalje, forklarer Løvberg.

– Hvis noen har tvilt, er det nok mest meg selv, men jeg har fått trent godt de siste månedene. EM-medalje virket mørkt da jeg gikk på tredemølla i vår der, men dette viser at man kan komme sterkere tilbake, sier Christiansen med et smil.