EM-programmet åpner for dobling

Messi-dobbel reddet PSG

Med en såkalt «Panenka-straffe» i det 74. minutt, sørget Lionel Messi for 3-2-seier for Paris St. Germain over RB Leipzig tirsdag kveld.

Kylian Mbappé sendte PSG i ledelsen etter ni minutter med sin første mesterligascoring for sesongen, mens André Silva slo tilbake for gjestene etter 28 minutter. Og i det 57. minutt sørget Nordi Mukiele for 2-1-ledelse til Leipzig.

Men PSG har Lionel Messi, som først utlignet til 2-2 og deretter avgjorde fra straffemerket.