Nederland–Romania 29–24 (11–10)

– Vi er alle fra Romania i dag, sa NRK-kommentator Patrick Rowlands underveis i Norges skjebnekamp: Romania mot Nederland.

For seier til Nederland var ikke det Norge håpet på, eller som Rowlands sa:

– Det er kun syltynn teori kan redde Norge nå.

– Mye kan skje i et mesterskap, men Romania-seier her var vår beste mulighet. Nå blir det vanskelig, sier NRKs ekspert Kenneth Gabrielsen.

For det holder uansett ikke for Norge å vinne sine to gjenstående kamper mot Nederland (tirsdag) og Spania (onsdag). Romania må ta minst tre poeng mot Spania og Ungarn, men bare hvis Tyskland slår Nederland. Da vinner Romania pulja, mens Norge, Nederland og Tyskland ender på seks poeng. Da vil alle ha slått hverandre og målforskjell vil avgjøre.

– Beholder troen

For Norge kan det også bli semifinale hvis Romania taper sine to siste kamper, eller i hvert fall ikke får mer enn fem poeng totalt– siden de med seks poeng vil havne foran Norge på innbyrdes oppgjør.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

De to beste lagene i gruppa går til semifinale. Tredjeplassen skal spille om en femte/sjette-plass.

Norge var på trening under kampen, og fikk dermed ikke sett Nederland–Romania.

– Vi holder fokus på det vi kan gjøre noe med, nemlig å forsøke å vinne de to neste kampene. Hele gjengen er innstilt på å vise vårt beste mot Nederland og Spania, sier Thorir Hergeirsson til NTB.

– Om det holder, eller ikke, får tiden vise. Så lenge det er håp, beholder vi troen. Uansett skal vi forsøke å plassere oss høyest mulig i EM.

– Fryktelig tamme

Mot Norge herjet Cristina Neagu, og scoret hele 11 ganger. Nederland klarte derimot å stoppe henne fra start.

– Neagu har bommet tre av tre skudd! Hun ser virkelig ikke fornøyd ut utpå der, og hun pleier å surne litt når skuddene ikke sitter. Hun må opp i ringa, sa NRKs kommentatorduo.

Men det skjedde ikke. Neagu ble stående med kun fire scoringer, og etter pause dro Nederland ifra.

– Jeg blir lei meg av å se at Romania ikke ønsker å stille opp. Neagu er sur, og har ikke lyst å bidra, sa TV3s Geir Oustorp.

– Romania har vært fryktelig tamme, uttalte NRKs ekspert.

– Jeg ble frustrert. Vi spiller en dårlig kamp, men det er fortsatt store sjanser for at vi når semifinalen, så i kveld er vi skuffa, men i morgen må vi løfte oss og tenke på de neste kampene, sier stjernen skuffet til NRK i pressesonen etter kamp.

Med seieren er Nederland allerede veldig nære en semifinaleplass, før møtet med Norge tirsdag.

– Jeg ble veldig overrasket i dag, men vi gjør en veldig bra kamp. Det blir uansett en tøff kamp mot Norge. Det er aldri over før det er over, sier Nederlands danske trener Helle Thomsen til NRK.

Bilder med tillatelse fra TV3. Du trenger javascript for å se video. Bilder med tillatelse fra TV3.

Vil gå ut med æren i behold

NRK møtte de norske spillerne før kampstart i Nancy. Da hadde de akkurat jublet for Ungarn, som slo Tyskland med ett mål.

– Det er ikke noe behagelig å være avhengig av andre, forteller Heidi Løke.

JUBLET: Her ser Silje Solberg, Henny Ella Reistad, Sanna Solberg og Veronica Kristiansen at Ungarn vinner over Tyskland. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg håper at vi skal gå ut av mesterskapet med æren i behold, uansett. Vi spiller fortsatt med flagget på brystet, og det ligger stolthet i det. I tillegg handler det om seeding til OL, og alt det der. Det lønner seg vanligvis å vinne, sier Stine Bredal Oftedal.

– Vi ønsker å avslutte dette på en god måte, og ha en stigning kamp for kamp. Vi lovet oss selv det før mellomrunden, at vi skulle vise hva vi er laget av. Det gjelder uansett hvor mange kamper vi har igjen, sier Thorir Hergeirsson.