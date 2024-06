Estiske Latsepov sprang inn til ein tredjeplass i konkurransen, men tida hans på 1.07,06 kunne vore raskare viss det ikkje hadde vore for det spesielle uhellet.

For etter berre 5 av 21 kilometer, da han kryssa Lautasaari-brua, kjente han at det nappet til i leggen, men denne gongen var det ikkje krampar.

– Det er umogleg å tenke seg til at noko slikt kunne skje. Det var rett og slett ein veldig rar situasjon.

Det seier ulykkesfuglen Latsepov til NRK som er Estlands EM-håp på halvmaraton i Roma.

ULYKKESFUGL: Leonid Latsepov var ikkje fornøgd etter det spesielle løpet. Foto: Pekka Holopainen / YLE

– Drituhell

For da han kryssa den populære fiskebrua hekta plutseleg fire fiskekrokar seg fast i estlendaren. Éin av krokane blei sittande fast i leggen, mens nokon hamna i T-skjorta og shortsen og resten av snøret var halvvegs surra rundt låra.

– Eg blei rett og slett sjokkert, seier 26-åringen.

Latsepov kjente med ein gong eit ubehag, og i sekunda etter at fiskekroken sette seg fast, rann blodet nedover leggen.

Latsepov prøvde å fjerne kroken, men han sat rett og slett bom fast.

Stoppar for å prøva å dra fiskekroken ut av leggen Du trenger javascript for å se video.

I dei sekunda han prøvde å fjerne fiskekroken blei han også distansert av Julius Meriuki, som til slutt enda på ein andreplass, 18 sekund føre estlendaren.

– Eg var skuffa over at dette drituhellet skjedde da eg innsåg at eg måtte springe 16 kilometer med denne kroken i. Det sette meg litt ut, seier Latsepov.

Det var YLE som omtalte det spesielle uhellet først.

Til den finske kringkastaren reknar han med at han totalt kan ha tapt over eitt minutt på stoppet og smertene som melde seg undervegs.

Forbløffa av stjerna sitt maraton: – Galskap

– Uheldig og sjokkerande

Korleis kroken hamna i leggen på løparen er og held fram med å vere eit mysterium.

Hovudpersonen sjølv trur fiskesnøret med krokane enten losna frå brua eller blei blåst ut på vegen av dei sterke vindkasta. Han såg kvart fall ingen fiskarar på brua – og kjente heller ikkje at det rykte til på typisk fiskevis.

Arrangøren har uttalt til YLE at det var ein fiskar til stades på brua, men på motsett side. Vedkommande hadde fått beskjed frå både arrangør og politi om at det ikkje var lov å fiske på brua.

– Dette var ein uheldig og sjokkerande hending, seier Harri Hänninen, som er løpsdirektør, til YLE.

Foto: Pekka Holopainen / YLE

Noko medkjensle får ikkje 29-åringen frå NRKs friidrettsekspert.

– Fiskekrokar går vel ikkje så djupt, så eg trur dette gjekk heilt fint. Det er mykje anna som gjer vondt på ein halvmaraton, ein fiskekrok toler du, seier Vebjørn Rodal og legg til at han aldri har høyrt om noko liggande tidlegare.

I smerte da kroken blei fjerna

Etter å ha stoppa i nokre sekund for å prøve å fjerne fiskekroken, innsåg estaren at det berre var å fortsette å springe.

– Det var rett og slett ein rar situasjon, seier Latsepov når NRK spør om korleis det var å sjå kroken i leggen mens han sprang.

Smertene minka litt over tid, men to kilometer før mål melde dei seg på nytt. Da hadde kroken bora seg djupare inn i leggen.

– Da eg såg kroken etter å ha passert målstreken, tok eg kontakt med dei medisinske ansvarlege. Eg ropte «de må hjelpe meg med å fjerne denne umiddelbart», seier Latsepov.

Hjelp fekk han. For etter kort tid låg han i det medisinske teltet og kroken blei fjerna.

– Eg kjente sterk smerte da dei hekta av kroken, seier 29-åringen.

SKAPTE TRØBBEL: Denne fiskekroken sat fast i leggen til Leonid Latsepov. Foto: Pekka Holopainen / YLE

Heldigvis for 29-åringen, som håpar på å hamne blant topp 30 under EM, blei det ingen alvorlege skadar.

Dagen etter var han allereie tilbake på asfalten og er nå i dei siste førebuingane før EM i Roma.

EM kan du sjå på NRK frå 7. juni.