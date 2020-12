Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg klarer ikke å snakke en gang, starter Nora Mørk intervjuet med TV3 med.

Hun klarer ikke å holde tårene tilbake.

– Det er helt uvirkelig å ha spilt denne kampen. Jeg føler jeg har drømt! fortsetter hun.

Norge hadde ikke vært i en EM-finale siden de tok gull i 2016. Året etter tapte de VM-finalen mot nettopp Frankrike. Etter to svakere mesterskap og med en rekke stjerner friskmeldt til EM, var det et annet Norge fra start på parketten i Herning enn i Hamburg for tre år siden.

For Mørk var det ekstra spesielt Siden finaletapet i 2017 har hun gått igjennom fire kneoperasjoner.

– Det føles nesten ikke ekte. Dette har vært motivasjonen min hele veien. Jeg visste det var mulig å komme tilbake. Jeg er stolt og vil takke alle som har hjulpet meg tilbake. Det er uvirkelig å ta stå her nå, og ha tatt tilbake tronen, sier Mørk til TV3.

SPEIL, SPEIL: Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal og Kari Brattset Dale med europamester-beviset. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Jeg blir veldig rørt. Hun fortsetter å imponere gang på gang. Hun har noe helt spesielt mentalt. Måten hun kommer inn, stoler på seg selv og de rundt seg og bidrar. Hun er «one of a kind», Jeg blir veldig rørt og er utrolig glad for at jeg får spille med henne igjen, la hun til, sier kaptein og venninne Stine Bredal Oftedal.

– Stolt av laget

Som spådd ble det ble spenning helt til siste slutt. For selv om Norge hadde en klar firemålsledelse til pause, så kom Frankrike tilbake og forbi da det norske laget knapt scoret mål en lang periode i andre omgang.

To viktige mål fra EM-toppscorer Mørk i sluttminuttene var én av grunnene til at Norge til slutt vant med to.

– Jeg er latterlig stolt av laget vårt, sier Mørk, og legger til at hun synes seieren var fortjent.

GULLKVINNER: Norge feirer første mesterskapsgull siden 2016. De har ikke tapt en eneste kamp i EM 2020. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Vi prøver bare å holde roen, fortsette å tro på det. Jeg synes vi står ekstremt godt i det i dag også. Vi lar oss faktisk ikke stresse av å havne bak, mener Oftedal.

– Tom og lykkelig

Det er Norges åttende EM-gull.

– Det er helt fantastisk. Det er noe spesielt med mesterskap og bo i fire uker i boble. Det er så mye følelser og spenning og alt på en gang når man lykkes, forklarer Oftedal.

KAMP NUMMER 200: Kaptein Stine Bredal Oftedal slapp følelsene løs da gullet var sikret. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Nå er jeg tom og lykkelig, legger hun til.

Norge hadde noe så uvanlig som flere tekniske feil i kampen. De hadde også til tider store problemer med å sette ballen i mål bak Cleopatre Darleux. I en periode i andre omgang gikk det hele 10 minutter uten norsk scoring.

Men bakover var Norge svært solide. Anført av keeper Silje Solberg. Hun hadde til slutt en redningsprosent på 46.

– Det var utrolig moro. Jeg koste meg veldig, med god hjelp fra forsvaret. Det var en tøff kamp, som forventet. Men jeg var godt forberedt, og det var nok i dag, sier hun.

Solberg takket kjæresten

REDDET NORGE: Silje Solberg storspilte mot Frankrike og hadde en redningsprosent på 46. Foto: Vidar Ruud / NTB

For Györ-målvakten var det alt annet enn en selvfølge at hun skulle gjøre en praktkamp. Hun kom sent til EM, fordi hun satt hjemme i Ungarn og ventet på en negativ koronatest etter å ha blitt smittet i november.

– Jeg er veldig stolt. For fire uker siden hadde jeg ikke sett for meg dette her. Det var noen opp- og nedturer i Györ på slutten der før jeg fikk reise. Da var det opptrening og fullt fokus på å komme i kampmodus fortest mulig etter fire uker på sofaen, forteller Solberg.

For fire uker i isolasjon var alt annet enn optimalt. Vanligvis ville hun trengt mer enn noen dager på å komme i EM-form.

– Jeg vil takke Lars, kjæresten min, som hjalp meg der. Det var et par ganger det skortet litt på motivasjonen, men som de profesjonelle håndballspillerne vi er, så gjorde man det som trengtes. Og det er det verdt, for nå står vi her med gull, sier Solberg.

For Norge er tilbake som Europas beste håndballag.