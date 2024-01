EM-fiasko for håndballgutta: – Har ingenting i en semifinale å gjøre

– Det er kjedelig. Vi visste at det kom til å bli tøft. I dag møtte vi et bedre håndballag enn oss, sier Sander Sagosen til NRK.

– Vi har ingenting i en semifinale å gjøre, fortsetter han.

Det ble nemlig en tøff kveld for de norske håndballgutta i Hamburg.

Norge måtte slå regjerende verdensmestere Danmark dersom de skulle ha mulighet for avansement i EM.

Det var de ikke i nærheten av å klare.

Nå spekuleres det i om landslagssjef Jonas Wille er rett mann for Norge videre. Wille har vært under stort press dette mesterksapet grunnet de svake resultatene.

– Hva tenker du nå om egen posisjon?

– Jeg føler at jeg har tillit i spillergruppen og har fått god støtte fra forbundet. Selv har jeg ganske stor tillit til mine egne vurderinger, selv om det er mange som er uenige og slakter det vi har gjort, sier Wille til NRK.

SKUFFET TRENER: Jonas Wille skuffet etter et brutalt tap mot Danmark. Foto: NTB

Kriseomgang

Det var den første omgangen som skulle fjerne alt av håp for Norge.

– Det er bare å pakke sekken og dra hjem, utbrøt Viaplay-kommentator Daniel Høglund etter bare 20 minutter spilt.

– Hvis dette hadde vært en MasterChef konkurranse så hadde danskene levert en hummersuppe, mens Norge hadde lagt en gulrot på tallerken og levert den, sa NRKs håndballkommentator Patrick Rowlands.

Den første omgangen var preget av flere norske feil, og danskene fikk stort sett gjøre det de ville utpå banen. Norge hadde 3–3 før det danske toget forsvant langt ut av syne.

I tillegg sleit de norske herrene med å score på Danmarks godt etablerte forsvar – og målvakt Emil Nielsen som storspilte i det danske målet.

– Det er helt sjanseløst. Det er grisevanskelig å score på han. Det går ikke an, sier Tobias Grøndahl om Danmarks målvakt.

Nielsen ble også kåret til kampens beste spiller.

Etter den første omgangen ledet danskene hele 18–10.

FULLSTENDIG OVERLEGEN: Den danske målvakten Emil Nielsen spilte en praktkamp i det danske målet. Bare 49 prosent av skuddene til Norge gikk i mål. Foto: AFP

Etter hvilen var Norge mer frempå.

Med fornyet selvtillit scoret Norge fire mål mens Danmark kun hadde scoret ett – ti minutter ut i den andre omgangen.

Dessverre for Norge startet snuoperasjonen for sent, og Danmark vant kampen – uten at det aldri var noen særlig tvil.

EM blir det femte mesterskapet på rad der Norge ikke kommer seg til semifinalen som er både lagets og Norge Håndballforbunds målsetting.

Norges resultater i mesterskapskamper mot Danmark: Ekspander/minimer faktaboks Norge-Danmark: 25-31 (OL, 2021)

Norge- Danmark: 22-31 (VM, 2019)

Norge- Danmark: 26-30 (VM, 2019)

Norge- Danmark: 23-24 (EM, 2010)

Norge- Danmark: 28-32 (VM, 2009)

Norge- Danmark: 27-26 (EM, 2008)

Norge- Danmark: 25-27 (VM, 2007)

Med seier i dag er Danmark allerede videre til semifinale før siste runden er spilt.