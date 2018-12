EM-dommen: To spillere får terningkast seks

Norge avsluttet EM i Frankrike med en femteplass, etter storseier over Sverige fredag. Åpningstapet mot Tyskland skulle bli avgjørende for at laget ikke tok seg videre til finalespill i Paris denne helgen.

NRK-DUO: NRKs håndballekspert Kenneth Gabrielsen og kommentator Patrick Sten Rowlands. Foto: Roy Kenneth S. Jacobsen / NRK

NRKs håndballekspert Kenneth Gabrielsen og kommentator Patrick Sten Rowlands mener flere av spillerne har langt mer på lager enn de viste i EM, men har også latt seg imponere over mange prestasjoner.

Dette er deres EM-dom:

Silje Solberg – 5

Redninger: 45 Skudd: 112–40 % Tid spilt: 140 min.

Kom ikke helt opp på nivået hun har inne før i siste kamp mot Sverige. Hun leverer jevnt, men var ikke helt der Norge kunne trengt henne mot Tyskland og Spania.

Katrine Lunde–5

Redninger: 57 Skudd: 160–36 % Tid spilt: 254 min.

Imponerte stort i kampen mot Nederland, men var under pari mot Tyskland og Romania, som ikke kan gi høyeste terningkast. Det virker med å slite kampene når hun ikke starter, selv om hun var god da hun kom inn mot Spania.

Malin Aune–6

Mål: 27 Skudd: 38–71 % Tid spilt: 289 min.

Hennes definitive internasjonale gjennombrudd. Treffsikker som få på venstrekanten, og skuddbommene mot Spania spilte liten rolle. Hun viser at hun har fått et mye bredere skuddrepertoar siden EM for to år siden.

Marit Røsberg Jacobsen–4

Mål: 11 Skudd: 12- 92 % Tid spilt: 126 min.

Leverer på de minuttene hun får spille, og har bare bommet på ett skudd, men det skuddet var den siste avslutningen mot Tyskland, tapet som sendte Norge ut av EM. Blir litt anonym, men viser god skuddteknikk.

Sanna Solberg–3

Mål: 12 Skudd: 18–67 % Tid spilt: 256 min.

Det er ikke så mye å utsette, men i spesielt forsvar kunne man forventet mer. Hadde en fin stigning, som resten av laget, mot slutten av mesterskapet

Camilla Herrem–4

Mål: 16 Skudd: 21–76 % Tid spilt: 148 min.

Kom inn i troppen til tredje kamp da Thea Mørk ble skadet. Viser at hun fortsatt holder nivået og bringer energi inn i laget. Et par litt slurvete skuddvalg i de siste kampene.

Veronica Kristiansen–4

Mål: 26 Skudd: 46–57 %Tid spilt: 303 min.

Har nesten fungert bedre på høyrebacken enn i hennes vanlige posisjon på venstre. Har noen skuddbom, men måten hun jobber i midtforsvaret på gjør henne til en bauta når Norge våkner i EM. Står alltid opp for laget og spiller mest.

Henny Reistad–6

Mål: 18 Skudd: 29–62 % Tid spilt: 122 min.

19-åringen burde spilt mer i starten av mesterskapet. Er uredd og viser at Norge har en fremtid etter Oftedal. Kunne fått flere sjanser i forsvar, som hun har vist hun behersker i mesterligaen. Antakelig den beste debutanten på mange år.

Emilie Hegh Arntzen–4

Mål: 16 Skudd: 31–52 % Tid spilt: 196 min.

Varierer fra det briljante til det nærmest håpløse. Spiller ikke på så små marginer som tidligere og begynner å bli voksen. Hennes beste mesterskap.

Stine Bredal Oftedal–5

Mål: 33 Skudd: 55–60 % Tid spilt: 279 min.

Kapteinen leverer et utenomjordisk nivå i fire av seks kamper. Dessverre får hun det ikke til i de to kampene Norge trenger henne som mest. Skaden før EM så ut som preget henne og Norge noe. Blir Norges toppscorer.

Marta Tomac–2

Mål: 2 Skudd: 11–18 % Tid spilt: 103 min.

Spiller lite, men blir for passiv på banen. Setter bare 1/9 skudd, som er for svakt. Har mer inne enn hun har fått vist. Er en avlaster for bakspillerne, og har løst sin rolle bedre i tidligere mesterskap.

Silje Waade–2

Mål: 2 Skudd: 6–33 % Tid spilt: 88 min.

Kommer sent inn i troppen da Kurtovic blir skadet. Har som hovedoppgave å stå i forsvar, og blir avkledd i Romania-kampen. Burde fått mer tid mot Tsjekkia før hun kastes inn mot Neagu/Pintea.

Linn Jørum Sulland–2

Mål: 20 Skudd: 36–56 % Tid spilt: 50 min.

Den venstrehendte bakspilleren har prestert godt i Vipers over tid, men er totalt fraværende i mesterskapet. Fikk ingen rytme i angrepsspillet sitt fra start, og ble feig. Norge fikk da ikke skuddene de trengte. Hun setter 17 av 20 straffer, men forventningene var langt større.

Heidi Løke–5

Mål: 25 Skudd: 30–83 % Tid spilt: 254 min.

Trekker for litt slurvete forsvarsspill. Burde spilt mye mer i Tyskland-kampen, men i resten i mesterskapet er hun tilbake på toppnivået sitt. I kontra og angrep er hun helt rå, verdensklasse.

Vilde Ingstad–3

Mål: 3 Skudd: 3–100 % Tid spilt: 128 min.

Er en forsvarsbauta mot Tsjekkia. Får lite spilletid, og er knapt med i angrep. Har tidligere virket tilnærmet vaksinert mot å score på landslaget, men i EM setter hun tre av tre.

Kari Brattset–4

Mål: 13 Skudd: 16–81 % Tid spilt: 200 min.

Det er ikke så mye å arrestere strekspilleren på. Sliter litt i starten av EM, hvor hun virker usikker i forsvarsjobben. Spiller noe mindre enn i forrige mesterskap, hvor hun var bedre.

Thorir Hergeirsson–4

Ble kritisert i forrige mesterskap for å bytte for lite. Får kritikk nå for å bytte for mye. Det er vanskelig for landslagssjefen å gjøre alle fornøyd. Tar definitivt noen feil valg mot Tyskland, og burde gjort flere taktiske grep mot Romania, hvor Norge ble utspilt. Får maks ut av laget etter gruppespillet, men ender med sitt første EM uten medalje.