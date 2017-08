EM-dilemma for Team Ingebrigtsen: – Det blir loddtrekning

– Det blir en kamp! slår pappa og trener Gjert Ingebrigtsen fast.

Team Ingebrigtsen kommer etter all sannsynlighet til å stille på startstreken i følgende distanser: 1500 meter, 3000 meter hinder og 5000 meter.

Det er det ingen tvil om at det blir kamp. Sjekk bare noen av prestasjonene brødrene har levert:

1500 meter:

Henrik Ingebrigtsen i Eugene: 3:38.96

Filip Ingebrigtsen i VM i London: 3:34.53 (bronsemedalje)

Jakob Ingebrigtsen i Stockholm: 3:39.92

Henrik Ingebrigtsen i Palo Alto: 13:27.10

Jakob Ingebrigtsen på Bislet: 13:49.54

Jakob Ingebrigtsen i VM i London: 8:26.81

– Det er flere som har lyst til å løpe flere distanser.

– Blir det mer er enn tre distanser?

– Nei, det stopper nok der. Det kan være at flere fra familien Ingebrigtsen stiller på startstreken i én og samme distanse, bekrefter treneren.

Har sine favorittdistanser

HVEM LØPER HVA? Jakob Ingebrigtsen vil helst løpe 1500 meter, men pappa Gjert Ingebrigtsen tror det kanskje avgjøres ved loddtrekning. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

På grunn av for tett program med forsøk, semifinaler og finaler, kan ikke alle brødrene løpe alle distansene. Gjert Ingebrigtsen sier de derfor løper maksimum to distanser hver.

Men på spørsmål om hvem som først velger hvilke distanser de vil løpe, blir Gjert Ingebrigtsenlitt usikker:

– Det er vel alderen som avgjør? Nei, vi får se. Det spørs hvor hard kampen blir. Det blir vel loddtrekning, hvor de må trekke en lapp fra en kopp hvor det står to distanser, ler Gjert.

Brødrene selv har allerede gjort seg opp en mening om hvilke distanser de ønsker å løpe.

– Jeg får holde meg til mine favoritter - 1500 meter og 5000 meter. Jeg var 13 tusendeler fra gullet i fjor, men endte på fjerdeplass på 5000, sier Henrik Ingebrigtsen.

– Jeg vil i hvert fall løpe 1500 meter. Før VM sa jeg at jeg også ville løpe 5000 meter. Vi får se om det lar seg kombinere, legger Filip Ingebrigtsen til.

– Får løpe det jeg vil

– Hvem sender dere ut på hinder da?

– Vi får se. Jeg tror Jakob får lov til å ha den for seg selv, spår storebror Henrik.

– Det får bli loddtrekning. Men jeg står med denne bronsemedalje, så jeg regner med at jeg får løpe det jeg vil, sier Filip.

Yngstemann Jakob har tidligere uttalt at han er «en 1500-meterløper», og at han kun løp hinderløp «for å være med i juniormesterskap». Det endte med at han kvalifiserte seg til VM.

– Hvor mange medaljer tar dere i neste EM?

– Nei, det får vi se når medaljene skal deles ut. Det er ikke bare å spasere til medalje. Det er mye som skal klaffe, men vi ser jo at forventningene er store. Det er klart det er tøft, men vi er ikke redd for å si hvor vi er, eller hva slags ambisjoner vi har. Vi sier at vi er gode nok for medalje, men da gjør vi også det som skal til, avslutter Gjert Ingebrigtsen.