Elyounoussi varsler Norge-stopp: – Dette er siste mulighet

Elyounoussi debuterte for Norge allerede i 2008.

Den da 19 år gamle innbytteren brukte kun fire minutter på å score mot Uruguay, og etterpå ventet det lovord fra blant andre en imponert John Carew.

DEBUTEN: Her er Tarik Elyounoussi i duell med Bruno Silva under landslagsdebuten mot Uruguay 28. mai 2008. Kampen endte 2–2. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

Så langt er det blitt 58 A-landskamper med spilletid i fem ulike kvalifiseringer. Fortsatt gjenstår det fire kamper i EM-kvaliken, og Norge har som kjent en ekstra mulighet til å nå EM-sluttspillet gjennom nasjonsligaen til våren.

Men på spørsmål om hvor mange flere kvaliker Elyounoussi orker, svarer 31-åringen:

– Dette er definitivt det siste. Jeg «backer» opp gutta uansett, så jeg prøver så godt jeg kan å få gutta til å gi det beste. Dette er siste muligheten, sier Elyounoussi til NRK.

– Blir veldig bra

AIK-spilleren var naturlig nok skuffet etter å ha blitt vraket fra start mot Sverige på sin egen hjemmebane.

Han var imidlertid enda mer skuffet på vegne av laget. Elyounoussi tror Norge, med sitt unge mannskap, kommer til å ta store steg i fremtiden.

Men for hans egen del er det nå det gjelder.

– Vi ser unge spillere som Sander (Berge) og Martin (Ødegaard) ta ansvar og fått erfaring gjennom mange landskamper. De er blitt noen av de viktigste spillerne på laget, og de er 20 år gamle. Det sier litt om dette laget, sier Elyounoussi og fortsetter:

– Uansett hvordan det går, er jeg veldig stolt av dette laget. Det kommer til å bli veldig bra i fremtiden, men det er klart at for oss, som er gamle nå, vil vi gjerne ha et mesterskap – nå.

– Mange år igjen

Assistenttrener Per Joar Hansen har hatt Elyounoussi under vingene både på landslaget og i Rosenborg.

Hansen understreker at han ikke har snakket med Elyounoussi om veien videre selv, og han påpeker at mye kan bli sagt etter en skuffelse.

Treneren er klar på at 31-åringen er en veldig viktig spiller for landslaget.

– Frem til nå har han vært en veldig viktig bidragsyter i form av mange ting. Først og fremst er han med fordi han er en veldig god fotballspiller. Han har en enorm løpskapasitet og en enorm energi i spillet, som smitter over på resten av laget. Han har nese for mål og nese for å skape sjanser. Selv om han ikke alltid lykkes, og det er ingen som alltid lykkes, så vet du at Tarik gir 100 prosent i hver situasjon, sier Hansen.

Elyounoussi er også blitt en av de eldste og mest rutinerte landslagsspillerne i «nye» Norge under Hansen og landslagssjef Lars Lagerbäck.

Erfaringen har han brukt til å hjelpe de yngre spillerne og spre latter og humør før viktige kamper, påpeker Hansen.

Lagerbäck, som trolig gir seg som Norge-sjef etter et eventuelt EM, påpeker at mye kan skje i løpet av et år.

– Heldigvis er det lenge igjen til neste kvalik, så Tarik rekker fortsatt å tenke seg om mange ganger. Hvis Tarik fortsetter å prestere som han gjør i dag, så håper jeg han fortsetter å satse på det norske landslaget, sier Lagerbäck.

GODT SAMARBEID: Her gir Lars Lagerbäck instruksjoner til Tarik Elyounoussi under kampen mot Bulgaria i oktober 2016. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Et kappløp

Nå venter det uansett en veldig viktig innspurt i EM-kvaliken og eventuelt i nasjonsligaen.

– Han har en vanvittig fysikk og er utrolig nøye med kroppen sin. Tarik har mange år igjen som profesjonell fotballspiller. Så får vi ta spørsmålet rundt landslaget når vi treffer ham på tomannshånd eller prater med ham selv. Nå har han en jobb å gjøre, og det er bidra til at vi tar den 2.-plassen, og det tipper jeg han er topp motivert for, sier Per Joar Hansen.

Det er det i alle fall ingen tvil om. Elyounoussi tror Norge kan overraske mot Spania, som venter på Ullevaal i midten av oktober.

– Vi må være tøffe i hodet og si at vi er sterke hjemme. Den følelsen er god, og den må vi ha med oss. Det blir et kappløp helt til siste kampen. Og så må vi ikke glemme at vi har en gulrot i nasjonsligaen. Jeg er stolt av laget uansett. Det er en god gjeng, sier Elyounoussi.