Elyounoussi ble sjokkert i møtet med norske langpasninger

– Det hadde jeg ikke trodd da jeg var yngre. Det vil være et stolt øyeblikk, sier Tarik Elyounoussi til NRK.

Han snakker om at lørdagens landskamp mot Slovenia kan bli hans 50. med flagget på brystet. En smått utrolig hendelse for spilleren som kom fra Marokko som 11-åring – med fotball som eneste forståelig språk i et nytt land. Men heller ikke den norske fotballen var spesielt kjent for Elyounoussi.

– Det var ikke ordentlige mål. Ingen kunstgressbane, eller binge, som vi er vant til her. Så det var litt tøft, men kanskje det gjør at vi er tøffere i hodet.

Langpasning-sjokk

Sammen med søskenbarnet og landslagskollega Mohamed «Moi» Elyounoussi besøker han «Lindmo» fredag kveld. Der forteller de to om oppveksten og fotballkarrieren.

– Jeg husker én spesiell ting. I Marokko spilte vi ute i gatene, på små arealer. Da jeg flyttet til Norge, og skulle begynne med 11-erfotball, så fikk jeg beskjed om å ta en corner. Da husker jeg at den kom ikke lenger enn til sekstenmeteren. Jeg hadde ikke lært å slå langpasninger. Det var et sjokk for meg. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle slå en langpasning, minnes 30-åringen.

LANDSLAGSPROFILER: Tarik Elyounoussi og Mohamed «Moi» Elyounoussi har vært nære venner hele livet. Foto: Erik Burås / NRK

Han føler likevel det var fotballen som ble nøkkelen til en vellykket integrering. For selv om han ikke kunne norsk, kunne han snakke med beina.

– Jeg ble stilt i mål første gangen, siden jeg var ny i klassen, og jeg fikk ikke kommunisert at jeg ville spille på banen. Men jeg husker at jeg til slutt fikk ballen, driblet alle og satte ballen i mål, forteller Elyounoussi.

LENGE SIDEN: Her viser Mohamed Elyounoussi (minst) NRK frem et barnebilde av ham og Tarik Elyounoussi fra da de begge fortsatt bodde i Marokko. Bildet er fra en tidligere reportasje. Foto: Shemsi Bunjaku/NRK

Hjelper hverandre

Som 17-åring fikk han debuten for Fredrikstad. Tre år senere signerte han for Heerenveen. Siden har han spilt i en rekke klubber, og han gikk til svenske AIK.

«Moi», som kom til Norge allerede som 2-åring, ble på sin side tidenes dyreste norske fotballspiller da han signerte for Southampton før sesongen.

– Heldigvis er det ikke bare fotball vi snakker om. Jeg får jo gode råd om det som skjer utenfor banen også. Tarik var tidlig ute og spilte fotball, og det ga meg mer motivasjon til å satse mer, forklarer Mohamed Elyounoussi hos «Lindmo».

Allsvenskan-profilen tror søskenbarnet var smart da han valgte å vente litt lenger enn han selv gjorde med å følge proffdrømmen.

– Jeg dro rett ut i Europa, og var litt for ung for det på den tiden. Han bodde litt i Molde først, og fikk kjenne litt på det å bo alene, før han tok steget ut i Europa. Det kan være den feilen jeg gjorde, som gjør at jeg ikke er Norges dyreste, sier Tarik Elyounoussi og flirer.