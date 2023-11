Ellevilt nedrykksdrama – Stabæks overtidsscoring dårlig nytt for Vålerenga

Nedrykksspøkelset har hengt over Vålerenga-spillerne i lang tid, og søndag dro Klanen i hopetall til Hamar for å støtte blåtrøyene i en av de viktigste kampene på flere år.

Der fikk de tilreisende fra hovedstaden endelig noe å juble for. Etter å ha stanget og stanget i 82 minutter, dukket plutselig målsniken Andrej Ilic opp og banket ballen i mål fra kort hold.

– Klanen går amok i minus ti! For en viktig scoring dette er for Ilic, for Vålerenga, sier Jesper Mathisen i TV2s FotballXtra-studio.

Spisskometen Ilic scoret igjen

For da Ilic pirket ballen i mål, løp flere supportere ut på banen for å feire med blåtrøyene.

På overtid økte Daniel Håkans til 2–0 og sikret tre livsviktige poeng for Vålerenga.

– Det var den viktigste kampen i år. Det er bare deilig, sier Håkans til TV 2.

Men krisen er på ingen måte avblåst for Geir Bakkes menn: Samtidig som blåtrøyene jublet for seier i Hamar, satte Kevin Kabran inn 2–1 for Stabæk – på overtid – over Sandefjord.

Foto: Annika Byrde / NTB

Dermed skal nedrykkskampen avgjøres i siste serierunde. Stabæk har 29 poeng, mens Sandefjord står med ett poeng mindre når én serierunde gjenstår.

Seieren tok VIF opp i 28 poeng, men det ga ingen klatring på tabellen. Sandefjord har kvalifiseringsplassen på bedre målforskjell, mens Stabæk nå er på trygg grunn.

– Det blir det en skikkelig «rysare» i siste serierunde, sier Håkans om kampen mot Tromsø.

Skrekksesong

Vålerenga har trøblet stort denne sesongen, og verken under Dag-Eilev Fagermo eller Geir Bakke har det vært særlig lystbetont resultatmessig for Oslo-klubben. Før søndagens oppgjør på Hamar hadde de blåkledde bokført seks trepoengere på 28 kamper.

– Vi må slippe det vi har i hendene, og innse at vi er der vi er. Vi må heller ha en offensiv inngang heller enn å tenke på hva som kan skje, sa Fredrik Oldrup Jensen til TV 2 før avspark.

HamKam trygget på sin side plassen da Strømsgodset ble slått i Drammen for to uker siden. En sterk rekke med tre seirer på fem siste kampene har sørget for at det blir spilt fotball på det øverste nivået på Briskeby i 2024.