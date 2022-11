Elleville scener da Iran slo Wales: - Jeg får frysninger

Det ble dramatiske scener i kampen mellom Iran og Wales.

Først ble Wales keeper Wayne Hennessy utvist etter at han prøvde å stoppe en kontringsmulighet ved Medhi Taremi og Iran.

Det gav tydeligvis iranerne ekstra energi, som kort tid seinere banket inn hele to mål i tilleggstiden.

Målene fikk NRKs eksperter til å reise seg fra stolen.

– Iran! Iran! Dette er noe av det villeste jeg har vært med på noensinne. Se på det her! Halve Iran er ute på banen. Waleserne ligger strødd, og det gjør iranerne også, sier NRKs kommentator Christian Nilssen.

Roozbeh Cheshmi, som bare har scoret ett mål for landslaget tidligere, banket inn kampens første. Så kontret Ramin Rezaeian inn kampens andre mål.

– Hvilken forestilling de har levert, sier NRKs ekspert Nils Johan Semb.

– Jeg får frysninger på ryggen. Du kan ikke skrive dette manuskriptet, for det hadde vært vanskelig å tro på, sier Nilssen videre.

Det var en glad landslagssjef som møtte pressen etter seieren.

– Dette var en fantastisk dag for oss. Jeg har ikke ord, annet enn at jeg må si tusen takk til spillerne. De fortjener all respekt, sier Carlos Queiroz.

– Hva er din beskjed til folket? spør reporter.

– Igjen, spillerne fortjener all støtte. Vi gjorde det for folket, sier han.