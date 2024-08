Molde-keeper har flyttet til Oslo

Oliver Petersen bekrefter til Romsdals Budstikke mandag ettermiddag at han har flyttet til Oslo. Petersen har sendt samme melding til NRK.

– Jeg kan bekrefte at jeg har flyttet til Oslo. Ut over det har jeg bestemt meg for å vente med å kommentere situasjonen til en endelig sluttavtale er inngått med Molde, skriver Petersen i meldingen.

Ifølge Romsdals Budstikke skal Petersen ha bestemt seg for å gi seg i klubben, til tross for at han har en kontrakt som strekker seg ut 2025.

Petersen spilte sist for Molde i Serieliga-kampen mot Club Brugge i mars, hvor Molde røk ut i åttedelsfinalen.

Han var på benken sist da Molde spilte mot Cercle Brugge i Europaliga-kvalifiseringen torsdag.

NRK har forsøkt å få kontakt med Molde for en kommentar, men har foreløpig ikke fått svar.