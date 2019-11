Hærverk på Zlatan-statue i Malmø

Det er en gruppe personer som har utført hærverk på statuen av Zlatan Ibrhaimovic i kveld. Det skriver SVT i kveld. Statuen har delvis blitt tagget med hvit spray. Politiet er på plass etter at personer hadde fyrt med bluss. Hærverket skjedde timer etter at svensken annonserte at han har kjøpt seg inn i Hammarby.