Eldsteman får ikke løpe favorittdistansen: – Jeg har blitt sparket ut av unggutta

– Jeg har blitt sparket ut av mile-løpet av disse to unggutta. Med to plasser, må den tregeste gi plass til de to raskeste. Men neste år er planen å være tilbake på topp og løpe drømmemila igjen.

Slik innledet Henrik Ingebrigtsen pressekonferansen to dager før utsolgte Bislett Games. Selv har han deltatt på norsk friidretts største fest siden 2010, og vært en av dem stevnet har vært bygd rundt.

LØPER LENGRE: Henrik Ingebrigtsen løper 3000 meter på Bislett Games torsdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

I år får han altså ikke løpe distansen han helst skulle løpt, drømmemila, der de yngre brødrene Filip (26) og Jakob (18) er to av de største favorittene.

Én av dem kan bli tidenes første, norske vinner av drømmemila på Bislett. I så fall blir også vedkommende den første i familien som vinner en offisiell øvelse i et Diamond League-stevne.

Skjer det, kan eldstemann også miste en ny familierekord. Filip overtok både familierekorden og den norske rekorden på 1500-meter i Monaco i fjor.

I Roma i forrige uke tok også Filip fra storebror familierekorden på 5000 meter.

– Håper å sitte på gamlehjemmet

Henrik tror rekorden på en engelsk mil (3.50,72) nå også ryker.

– Ja, jeg frykter det, og håper litt på det. For å beholde en familierekord bare for å beholde den, er begrensende for utvikling. De kan gjerne låne den, så tar jeg den tilbake neste år, sier han til NRK.

Filip Ingebrigtsen bekrefter at det er en viss rivalisering blant brødrene.

– Han håper jo å sitte på gamlehjemmet når han er 75 år og ha familierekordene i det meste. Han har ikke gitt opp helt ennå, sier han om storebroren.

– Da jeg tok 1500-rekorden i fjor, så kunne han komme med småstikk om at jeg var et halvt minutt bak på 5000 meter og sånn, forteller 26-åringen videre.

Ser man på de mest relevante distansene der alle tre har en offisiell bestenotering, har Filip nå familierekordene på 800-, 1500- og 5000 meter. Henrik har rekordene på en engelsk mil og 3000 meter, mens Jakob foreløpig ikke har noen.

Familierekordene i Team Ingebrigtsen Ekspandér faktaboks 800 meter:

1. 1.47,79 Filip (23. juni 2016)

2. 1.48,09 Henrik (24. mai 2014)

3. 1.49,40 Jakob (24. august 2017) 1500 meter:

1. 3.30,01 Filip (20. juli 2018) Norsk rekord

2. 3.31,18 Jakob (20. juli 2018)

3. 3.31,46 Henrik (18. juli 2014) Engelsk mil:

1. 3.50,72 Henrik (11. juni 2014) Norsk rekord

2. 3.52,28 Jakob (26. mai 2018)

3. 3.53,23 Filip (27. mai 2017) 3000 meter:

1. 7.42,19 Henrik (8. september 2013)

2. 7.49,70 Filip (31. august 2016)

3. 8.00,01 Jakob (1. september 2017) 5000 meter:

1. 13.11,75 Filip (6. juni 2019)

2. 13.16,97 Henrik (3. mai 2019)

3. 13.17,06 Jakob (11.august 2018) Per 11.06.2019

– Bare en gutt

– Jeg er jo bare en gutt. De er jo gamle menn. Jeg har mange år på meg til å ta Henrik og Filip sine tider, påpeker Jakob.

Hvem av dem som ligger best an til å kapre rekorden på drømmemila, er på papiret vanskelig å spå. Jakob viste form da han med en vanvittig sluttspurt kom på tredjeplass på 1500-meteren i Stockholm for to uker siden.

Filip hadde slitt fysisk i noen uker før han altså smadret familierekorden på 5000 meter i Roma i forrige uke.

– Det er gøy at vi er to. At han tar steget opp fra de barneløpene han har løpt tidligere og opp til de voksne gutta. Det blir kult. Det er på tide at noen norske vinner. Nå har vi to muligheter, om en har en dårlig dag. Det er på tide at vi pusher for førsteplassen, sier Filip om yngstemann.

STORE MÅL: Brødrene Ingebrigtsen håper på både seire og rekorden på årets Bislett Games. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Ifølge Bislett-general Steinar Hoen kunne i teorien alle de tre brødrene løpt drømmemila torsdag. Men allerede i fjor høst avtalte han med trenerpappa Gjert Ingebrigtsen at familien skulle stille utøvere på både 3000 meter og drømmemila.

Har vondt

Nå er det 3000 som gjelder for Henrik, og håpet er å benytte sjansen til å bedre familierekorden – og kanskje slå Marius Bakkens norgesrekord på 7.40,77.

– Jeg vet at hvis ting klaffer og går min vei, og jeg er smertefri når jeg står på startstreken, så er det mulig, sier han.

Og «smertefri» er stikkordet. Fortsatt sliter han med smerter i hofta etter skaden han pådro seg i februar.

– Akkurat i dag hadde det vært veldig vanskelig å løpe norsk rekord, for nå er det ganske sårt. Men gi det et par dager, så skal jeg være nokså smertefri, eller smertefri nok til å prestere, sier han to dager før løpet.