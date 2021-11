Elabdellaoui tilbake etter nyttår

Omar Elabdellaoui skal etter planen være tilbake på fotballbanen rett over nyttår. Det opplyser han selv på Twitter.

Elabdellaoui gjør comeback på fotballbanen i januar om alt går som det skal.

Mandag skriver han på Instagram og Twitter om det han har opplevd de siste elleve månedene. Han skadet seg og ble helt blind en periode etter at det gikk galt med fyrverkeriet under nyttårsfeiringen for snart ett år siden.

– Jeg fikk etter hvert gradvis tilbake synet på det venstre øyet, men jeg har inntil nylig vært blind på det høyre, skriver 29-åringen.

Han forteller om en rekke operasjoner for å få synet tilbake. Den største utfordringen har vært å rekonstruere øyelokkene.

– Jeg trengte hjelp fra stamceller, og det viste seg at det var 100 prosent treff med min søster. De plasserte stamceller fra henne øyne inn i mine, og da gikk det. Det er sannsynlig den viktigste årsaken til at jeg kan se på det høyre øyet igjen. For ikke lenge siden fikk jeg også ny hornhinne. Det var det siste som måtte til for at jeg fikk synet tilbake, skriver Elabdellaoui.

– Dette har uten tvil vært den tøffeste perioden i mitt liv, åpner Elabdellaoui Twitter-innlegget med.

Han skriver at han gleder seg til å spille fotball for Galatasaray og Norge igjen. 29-åringen har fått grønt lys til å spille igjen av legene.