Ekstremhøyde for Østberg: – Helt nytt for meg

Lørdag ble hun nummer tre på sprinten under Blinkfestivalen i Sandnes. Så sent som onsdag var hun tilbake fra høydeopphold i Aspen i USA. Der har hun trent sammen med Therese Johaug.

– Det var min første gang på den høyden. Vi bodde på 2400–2500 meter, og trente på alt fra litt over 2000 og helt opp til 4000 meter en gang. Jeg var spent på hvordan det skulle være, det var helt nytt for meg, sier Ingvild Flugstad Østberg til NRK.

Fakta om høydetrening Ekspandér faktaboks Høydetrening er trening i et miljø med lavere oksygentrykk i innåndingsluften, enn under normale forhold (på havnivå). Med økende høyde i m.o.h. reduseres lufttrykket og dermed oksygentrykket. Ved opphold på over 4 uker i høyden vil beinmargen stimuleres til å produsere flere røde blodceller og dermed vil kroppens evne til å transportere oksygen forbedres. Dette er en populær måte å øke nivået av røde blodceller hos idrettsutøvere før konkurranser i og med at med økt nivå av røde blodceller vil det maksimale oksygenopptaket (VO2 max) øke.

– Utrolig bra

De norske langrennsløperne driver vanligvis med høydetrening på rundt 2000 meter. I Mellom-Europa er Val Senales, Livigno og Seiser Alm blant de mest besøkte stedene. Østberg sier hun er glad i høydetrening, men har aldri trent på samme høyde som i USA.

– Jeg liker høydetrening og har kun positivt å si om oppholdet, så jeg er veldig fornøyd. Jeg hadde et utrolig bra opphold, og prøver å ta med meg alt det positive, sier hun til NRK.

– Hvem ligger best an til sesongen: Du eller Therese Johaug?

– Det kan dere lure på! sier Østberg og ler før hun fortsetter:

– Vi ligger bra an begge to. Ingen skal være bekymret for den ene eller den andre når vi kommer til vinteren, sier Østberg.

Vurderte å legge opp

Etter sesongavslutningen i Quebec vurderte Østberg om det var verdt det å satse videre som langrennsløper.​ Nå er smilet på plass hos langrennsløperen som ble nummer tre i verdenscupen sammenlagt i fjor.

– Sommeren gikk utrolig fort, og treningen har gått bra, men om jeg har noe form å skryte av får vi se, sier hun.

Form har definitivt Charlotte Kalla, som knuste de norske i Lysebotn Opp denne uken. Hun blir trolig en av de tøffeste konkurrentene i vinter.

– Det er lenge siden jeg har vært i så god form i juli, sa Kalla til NRK etter målgang.

– Det har vært noen skremmeskudd fra Charlotte, hun viser vanvittig styrke. Det viser at man må steppe opp. Jeg føler ikke den råskapen, men det gjør jeg aldri på denne tiden, sier Østberg.