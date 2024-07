Ekstreme tall sjokkerer sykkelverdenen: – På en annen planet

– Det er jo helt ellevilt det de holder på med.

Det sier NRKs sykkelekspert, Sondre Sørtveit, etter at de ekstreme klatretidene til Tadej Pogacar (25) nå er kommet i fokus.

Det skjer etter helgens maktdemonstrasjon i Tour de France. Den slovenske sykkelstjernen i den gule ledertrøyen har vært ustoppelig og har satt rekorder opp en rekke fjell i årets største etapperitt.

– Jeg lar meg sjokkere av at det er såpass heftig som nå. Det er fem minutter bedre enn Lance Arsmtrong og flere minutter raskere enn Marco Pantani, sier Sørtveit.

KRAFTANSTRENGELSE: Tadej Pogacar leverte det som nå blir beregnet til å være tidenes klatreprestasjon i sykkelsporten. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Knuser legender

Sykkelhistoriens stjerner fra 90- og 2000-tallet er nå gjort til statister i topplistene over de raskeste klatretidene.

For søndagens avslutning av den 197 kilometer lange fjelletappen har verden aldri sett maken til.

– Vi pusher hverandre til å nå nye grenser, sier Tadej Pogacar under en digital pressekonferanse mandag, der også NRK deltok.

Bestetider opp Plateau de Beille Bestetider opp Plateau de Beille (ryttere på søndagens etappe uthevet i fet skrift) 1. 2024: 39:50 Tadej Pogacar 23.95 km/t

2. 2024: 40:58 Jonas Vingegaard 23.29 km/t

3. 2024: 42:41 Remco Evenepoel 22.35 km/t

4. 1998: 43:20 Marco Pantani 21.88 km/t

5. 2024: 43:44 Mikel Landa 21.81 km/t

6. 2007: 44:08 Alberto Contador 21.62 km/t

7. 2007: 44:08 Michael Rasmussen 21.62 km/t

8. 1998: 44:26 Jan Ullrich 21.34 km/t

9. 2024: 44:33 Joao Almeida 21.41 km/t

10. 2007: 44:45 Mauricio Soler 21.32 km/t Kilde: Climbing-records.com

– Den største klatreprestasjonen noensinne, konkluderte Johan Bruyneel i podkasten «The Move» om Pogacars klatring opp til Plateau de Beille søndag.

Han var tidligere sjef for laget til den amerikanske stjernen Lance Armstrong, som ble fratatt sine sju Tour de France-titler.

Det skjedde etter at etterforskningen av deres lag avslørte «det mest sofistikerte dopingprogrammet noensinne».

DISTANSERT: Lance Armstrong foran Ivan Basso opp til Plateau de Beille i juli 2004. Armstrong blir distansert av Pogacar på tidenes beste-liste. Foto: LAURENT REBOURS / AP

Men utviklingen i sykkelsporten har skutt fart de siste årene.

– Det har skjedd en stor utvikling i sporten. Den er mye mer teknologisk basert og det er en vitenskapelig tilnærming. Alt kan måles i disse dager og man kan bruke data som grunnlag på en annen måte. Det har ført til at mange har forbedret seg, sier Sondre Sørtveit.

Peker på flere faktorer

Pogacar mener rytterne nå er enormt fokuserte på hvilken watt de klarer å tråkke og detaljene, som gjør dem bedre.

Sloveneren forklarer den store utviklingen med teknologi, ernæring, treningsplaner, høydetreningsleirer og at de nye syklene utgjør den store forskjellen.

– Nå er de så mye kjappere, spesielt dekkene. Jeg tror de er den største forskjellen fra det vi hadde for seks år eller ti år siden. Aerodynamikken og rammene. Det er utrolig hvor forskjellig sykkelen er nå fra det den var for fem år siden, sier Pogacar.

Tadej Pogacar på sin Colnago-sykkel opp Plateau de Beille søndag. De ekstreme klatretidene og watt-beregningene er nå kommet i fokus i Tour de France. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Søndag var Pogacar og sju andre ryttere raskere opp til Plateau de Beille, enn bestetiden Armstrong hadde opp samme stigning.

– Det var vilt da jeg sjekket tallene mine etter etappen, sier Pogacar på mandagens pressekonferanse.

Nærmest Pogacar var hans danske rival Jonas Vingegaard. Dansken mente selv at han nesten gjorde sin beste prestasjon noensinne.

Men Vingegaard var ett minutt og åtte sekunder bak Pogacar på de siste 5,4 kilometerne av klatringen. Det var da sloveneren rykket fra ham.

– Men så er det også flere som nå sykler raskere enn rekordene på 90-tallet og tidlig 2000-tallet. For min del blir jeg lettere sjokkert, over at de sykles så fort som nå, sier Sørtveit.

RIVALER: Jonas Vingegaard fører an foran Pogacar på søndagens siste klatring. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Ekstreme tall

NRKs sykkelekspert påpeker at Pogacar har brutt en barriere. For watt-tallene til Pogacar, som er helt avgjørende for hvor fort det er mulig å sykle, er skyhøye.

Utregninger viser nå at Pogacar tråkket 6,98 watt per kilo kroppsvekt søndag opp den 15,8 kilometer lange klatringen, med en snittstigning på 7,9 prosent. Seks watt/kg er sett på som en magisk grense i de lange fjellene.

– Det er utrolig hvordan de flytter grensen for hva som er fysisk mulig. En ting er utstyr og slikt, sier Sørtveit og fortsetter:

– Jeg lar meg virkelig imponere. Med alle de teknologiske hjelpemidlene tilgjengelig er det riktig at det er en utvikling, sier Sørtveit.

RIVALER: Duellen mellom Jonas Vingegaard (i polkatrøyen) og Tadej Pogacar (i gult) var det publikum ventet på under den 14. etappen av Tour de France. Foto: THOMAS SAMSON / AFP HØYT OG LAVT: På den 197 kilometer lange etappen tilbakela de seg over 5500 høydemeter. Foto: Jerome Delay / AP ENSOM MAJESTET: Fem kilometer før mål giret sloveneren Pogacar om og kjørte samtlige av hjul. Foto: Molly Darlington / Reuters SEIERSHERRE: På toppen sikret han langt på vei sin tredje sammenlagtseier i Touren. Foto: Daniel Cole / AP KNUST: Mens Jonas Vingegaard, som higer etter luft, må etter alle solemerker nøye seg med andreplassen i sammendraget. Foto: Daniel Cole / AP

De grensesprengende tallene blant de beste i årets Tour de France betyr enorme forskjeller.

På Strava hadde franske Thibaut Pinot notert den raskeste tiden opp fjellet på treningsappen Strava. Det skjedde under en etappe i Tour de France i 2015.

Ni år senere slo Pogacar bestetiden på Strava-segmentet med 5 minutter og 29 sekunder.

Topplisten over Strava-segmentet opp Plateau de Beille, der syklisten syklet opp søndag.

Mer oppsiktsvekkende var det imidlertid at Pogacar knuste den 28 år gamle rekorden opp fjellet, satt lenge før treningsappen Strava fantes. Den hadde italienske Marco Pantani.

Den tiden ble slått med tre og et halvt minutt av Pogacar. Også danske Jonas Vingegaard og belgiske Remco Evenepoel, som ble kraftig slått av Pogacar, var langt foran rekorden fra 1998.

– En annen planet

Rivalen Remco Evenepoel, som er nummer tre i sammendraget, har bare innsett at Pogacar og Vingegaards kapasitet rager over resten av feltet. Og at Pogacar troner aller øverst.

– Han er på en annen planet, sa Evenepoel på fransk TVs Velo Club show etter søndagens etappe.

Den norske Uno X-syklisten Tobias Halland Johannessen ble dratt igjen av Pogacar og Vingegaard 9,4 kilometer før slutt på søndagens siste klatring. I mål var han nesten seks og et halvt minutt bak Pogacar.

– Da de to karene syklet forbi, var det som at jeg ikke driver med samme idrett som dem, sa Uno X-rytteren Tobias Halland Johannessen til TV 2 etter målgang.

Tobias Halland Johannessen under søndagens etappe. Han måtte senere se Pogacar og Vingegaard feie forbi en knapp mil fra mål. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

På pressekonferansen med Pogacar var det skriftlige spørsmål som gjaldt. Flere innsendte spørsmål, blant annet fra NRK, som omhandlet sammenligningen med Armstrong og Pantani sine rekordtider, ble hoppet over eller omformulert.

– Vingegaard måtte svare på veldig kritiske spørsmål etter hans elleville tempoetappe i fjor. Det er helt naturlig når man ser slike ekstreme prestasjoner at spørsmål fort kommer. Det må de beste leve med, sier Sørtveit.

Tour de France avsluttes kommende søndag i Nice.