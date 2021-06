Eksperter: Dette vinner Solbakken på Ødegaard-eksperiment

Beklager forskjellsbehandling

Det har vært kraftige reaksjoner mot både myndighetene og Norges idrettsforbund de siste dagene fra blant annet ishockey- og orienteringslandslaget. Grunnen er at OL-utøvere og fotballandslagene har fått fritak fra karantenehotell, men ikke de resterende toppidrettsutøverne.

Tirsdag landet fortvilte ishockeyspillere på Gardermoen for å bli fraktet til karantenehotell, men senere kom kontrabeskjeden om at de kunne ta karantenen hjemme.

Også fotballandslagssjef Ståle Solbakken og andre reagerte på forskjellsbehandlingen, men idrettspresident Berit Kjøll er tydelig på at NIF har gjort det de kan for å få unntak for alle toppidrettsutøvere.

– Jeg forstår frustrasjonen. Fra NIF sentralt har vi jobbet for at toppidretten generelt skal få unntak for karantenebestemmelsene, og så er det opp til myndighetene å prioritere. Vi liker ikke at det har blitt en forskjellsbehandling, så vi må bare beklage at situasjonen har blitt sånn, sier Kjøll til NRK.