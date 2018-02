Eksperter spår tidenes gullfangst i OL: Norge tar 21 gull i Pyeongchang

Lillehammer-OL i 1994 og Sotsji-OL i 2014 endte med 26 medaljer til Norge. Det er rekorden for norsk medaljefangst i OL. Fredag begynner lekene i Pyeongchang, og da starter et skikkelig jubel-OL sett med norske øyne.

Gullrekorden er fra Salt Lake City i 2002, da Norge endte øverst på pallen 13 ganger. Den kommer til å bli smadret de neste ukene.

I Pyeongchang blir det 21 norske gull og totalt 52 norske medaljer, skal vi tro NRKs eksperter.

Langrenn

NRKs langrennseksperter er samstemte om at Johannes Høsflot Klæbo vil ende opp med gullmedalje i hans første OL. Carl-Henning Gran og Fredrik Aukland peker på sprinten som trønderens største gullmulighet.

– Han kan avgjøre sprinten både tidlig og sent i løpet og har vært den beste sprinteren i hele år, sier Aukland.

I tillegg tror Gran at Klæbo vil havne helt øverst på pallen i herrenes 30 kilometer. Dermed vil 21-åringen ende med to individuelle gull i Pyeongchang.

Aukland mener at alt annet enn et gull på kvinnenes stafett vil være et stort sjokk. Ifølge Gran vil også stafettlaget på herresiden være en soleklar gullkandidat.

Men forhåpningene stopper ikke der: Gran tror Marit Bjørgen blir tidenes vinterolympier under lekene. 37-åringen mangler to gull og ett sølv for å utligne Ole Einar Bjørndalens rekord. Med gull på stafetten, i tillegg til Grans spådom om gull på 15 kilometeren og 30 kilometeren, vil trønderen passere Bjørndalen som ikke blir å se i aksjon i Pyeongchang.

Den sist gulløvelsen i langrenn vil bli lagsprinten for kvinner, ifølge Aukland.

– Vi går for gull på denne distansen, men vil bli utfordret av Sverige, Finland og USA, sier Aukland.

Totalt: 7 gull

GULL?: Johannes Høsflot er favoritt til gull i hans første OL. Foto: Primoz Lovric, Primoz Lovric / NTB scanpix

Skiskyting

Tiril Eckhoff har hatt en trøblete sesong i vinter, men fikk en svært etterlengtet seier på sprinten i Anterselva i januar. Halvard Hanevold tror den opplevelsen bidrar til gulljubel i Pyeongchang.

– Hun har lenge hatt langrennskapasitet til å vinne og i Anterselva fikk hun også til skytingen. Sprinten er hennes absolutt største sjanse til gull, sier skiskytingseksperten.

Og den tredoble OL-vinneren tror også på storeslem for de norske skiskytingsherrene på jaktstarten.

– Johannes Thingnes Bø tar gull og Tarjei Bø tar bronse. Emil Hegle Svendsen eller Erlend Bjøntegaard er sølvkandidater hvis de er i henholdsvis langrennsform og skyteform, sier Hanevold.

Skal man tro Hanvold blir ikke det Thingnes Bø sitt eneste gull. Han tror yngstebror Bø også tar gull på sprinten.

Og legger man til Hanevolds tro på stafettgull til herrene, er det ikke usannsynlig at Thingnes Bø står igjen som den store OL-kongen. Men den tidligere skiskytteren tar et lite forbehold:

– Vi har toppene og stabiliteten som ingen andre lag skal kunne matche. Men vind på standplass og sykdom kan ødelegge for Norge, sier Hanevold.

Totalt: 4 gull

Hopp

– Maren Lundby er trolig den sikreste gullkandidaten Norge stiller med i OL. Medalje er selvfølgelig bra, men alt annet enn gull blir en skuffelse, sier hoppekspert Johan Remen Evensen.

Toten-jenta tok seks strake verdenscupseire i vinter og tangerte Roar Ljøkelsøys rekord på 11 seire i verdenscupen totalt. I fjor glapp VM-medaljen for Lundby etter et svakt andrehopp, men resultatene den siste tiden gjør 23-åringen til et stort gullhåp.

Evensen tror også de norske herrene kan levere varene i Sør-Korea. Han rangerer den nylige verdensmesteren i skiflyging, Daniel-André Tande, som gullkandidat i stor bakke.

I tillegg tror han laget er sterkt nok til å kjempe om den aller gjeveste medaljen i lagkonkurransen.

Totalt: 3 gull

FAVORITT: Maren Lundby må ta til takke med favorittstempelet før lekene i Pyeongchang. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Alpint

Alpinekspertene tror på ett norsk gull i alpint, men klarer ikke å plassere hvilken øvelse det blir gulljubel i.

– Henrik Kristoffersen er soleklar gullkandidat. Enormt stabil sesong bak seg. Kun han og Marcel Hirscher som konkurrer om gullet, sier Lars Elton Myhre om slalåmrennet.

Samtidig lanserer Bjarne Solbakken utforrennet som en gullmulighet for Aksel Lund Svindal, der han holder Kjetil Jansrud som en outsider. Men norsk gull ønsker han ikke å garantere.

Han tror rollene byttes om i super-G-rennet, med Jansrud som en knapp norsk favoritt foran Svindal.

Konkurransen fra de andre nasjonene gjør det for vanskelig å spå nøyaktig utfall, ifølge Solbakken. Men han konkluderer med ett norsk alpingull enten i slalåm, utfor eller super-G.

Til tross for Nina Haver-Løseth sin verdenscupseier i slutten av januar, tror ekspertene medaljer for de norske kvinnene blir tøft. Likevel utelukker de ikke helt en norsk overraskelse.

– På kvinnesiden har vi for første gang på lenge lov å håpe på medalje, sier Myhre.

Totalt: 1 gull

På disse øvelsene spår ekspertene norske medaljer: Ekspandér faktaboks Gull:

Langrenn: 15 km (Bjørgen), 30 km (Klæbo), sprint (Klæbo), stafett herrer, stafett kvinner, teamsprint kvinner, 30 km (Bjørgen)

Skiskyting: sprint kvinner (Eckhoff), sprint herrer (J. Bø), jaktstart (J. Bø), stafett herrer.

Hopp: normal bakke (Lundby), stor bakke (Tande), lagkonkurranse.

Alpint: slalåm/utfor/super-G (Kristoffersen/Svindal/Jansrud)

Kombinert: stor bakke + 10 km (Graabak), stafett.

Fristil: slopestyle (Killi), slopestyle (Bråten)

Snowboard: slopestyle herrer, Big Air. Sølv:

Langrenn: 15 km (Weng), sprint (Falla), 10 km (Weng), 15 km (Sundby), teamsprint herrer, 50 km (Sundby), 30 km (Weng)

Skiskyting: jaktstart (Svendsen/Bjøntegaard), 20 km (Svendsen), 15 km (T. Bø/Svendsen)

Alpint: storslalåm (Kristoffersen), super-G (Svindal)

Skøyter: 500 meter (Lorentzen), 1000 meter (Lorentzen)

Kombinert: normal bakke + 10 km (Schmid) Bronse:

Langrenn: 10 km (Bjørgen), 15 km (Krüger), teamsprint herrer.

Skiskyting: jaktstart (T. Bø), fellesstart (Olsbu), stafett kvinner.

Alpint: superkombinasjon (Jansrud)

Skøyter: 5000 meter (Pedersen), 1500 meter (Johansson), lagkonkurranse.

Kombinert: stor bakke + 10 km (Riiber)

Snowboard: slopestyle menn, slopestyle kvinner, Big Air kvinner, Big Air menn.

Curling: mixed double (Nedregotten/Skaslien) Totalt: 21 gull, 15 sølv og 16 bronse.

Skøyter

Ikke siden Håvard Bøkkos bronsemedalje på 1500 meter under Vancouver-OL i 2010, har Norge tatt medalje i en av skøytedisiplinene. NRKs skøyteekspert tror medaljetørken snur i Pyeongchang.

– Norge har hatt få tøffere løpere enn Håvard Holmefjord Lorentzen, sier Even Wetten.

Han tror Lorentzen tar sølv både på 500 meter og 1000 meter, mens Sverre Lunde Pedersen tar bronse på 5000 meter. Med full klaff seiler han også juniorstjerneskuddet Allan Dahl Johansson opp som en medaljekandidat på 1500 meter.

I lagkonkurransen tror Wetten herrelaget er gode nok til en bronsemedalje.

Totalt: Ingen gull

SKØYTEHÅP: Etter imponerende resultater i vinter, seiler Håvard Holmefjord Lorentzen opp som en medaljekandidat i OL. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Kombinert

Sotsji-OL i 2014 endte med to gull for de norske kombinertherrene. Kombinertekspert Fred Børre Lundberg tror at den suksessen skal kunne gjenta seg.

– Laget leverer til gull på stafetten. Jørgen Graabak tar gullet og Jarl Magnus Riiber bronsen i storbakken, spår eksperten.

Lundberg tror også Jan Schmid som tok sin første seier på seks år tidligere i vinter, ender opp med en medalje rundt halsen.

– Tyskerne blir nok litt for sterke i normalbakken, men jeg tror Schmid tar sølvet, sier Lundberg.

Totalt: 2 gull

Fristil

Fridtjof Semb Fredricsson tror det blir to gull i slopestyleløypa. Både i kvinne- og herreklassen stiller Norge sterkt, med medaljevinnere i X Games Aspen i januar.

– Øystein Bråten og Johanne Killi er per dags dato to av verdens beste slopestyleutøvere. Jeg tror på gull til begge, sier Fredricsson.

Tiril Sjåstad Christiansen er helt friskmeldt før lekene i Sør-Korea. Eksperten tror 22-åringen kan levere, men medalje ønsker han ikke å spå.

– Hun er friskmeldt fra flere større og mindre kneskader, og er selvfølgelig en utøver som kan gjøre det svært godt i OL.

I kulekjøring har Norge tidligere gode tradisjoner i OL-sammenheng. Kari Traa sikret norsk bronse i 1998, gull i 2002 og sølv i 2006. Hun tror medalje blir litt for tøft for Hedvig Wessel og Vinjar Slåtten, som er kvalifisert for lekene.

– På en god dag tror jeg begge kan bli blant de 12 beste, sier Traa.

Totalt: 2 gull

GULLDUO: NRKs fristilsekspert lanserer Øystein Bråten og Johanne Killi som gullfavoritter. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Snowboard

Også med brett på beina stiller Norge sterkt. Marcus Kleveland kommer rett fra stor suksess under X Games Aspen, som endte med gull i slopestyle og sølv i Big Air.

I tillegg stiller sølvmedaljøren fra Sotsji-OL i 2014, Ståle Sandbech, i Pyeongchang.

På kvinnesiden er Silje Norendal Norges eneste håp. Hun har tidligere fire X Games-gull, men i Aspen i januar fikk ikke Kongsberg-jenta til å gjenta den tidligere suksessen.

Snowboardekspert Tom Hovde, ønsker ikke å si hvilke utøvere som ender opp med medalje, men tror Norge vil ta gull i slopestyle og Big Air for herrer. I tillegg tror han på mulighet for medalje i kvinnenes slopestyle og Big Air.

Totalt: 2 gull

Ishockey

Tidligere landslagstrener Roy Johansen mener at det favoriserer Norge at ikke NHL-spillere blir med til OL. Det til tross for at Norge ikke får bruke Mats Zuccarello.

– Vi har kun én spiller i NHL, mens mange av de andre nasjonene har flere. Det kan være en fordel for Norge, sier Johansen.

Likevel tror han Norge vil få det tøft i gruppe med Sverige, Finland og Tyskland, og utelukker sjansen for norsk medalje.

– Det vil bli et svært tøft gruppespill. Men jeg tror kvartfinale kan være en grei målsetting for Norge, sier Johansen.

Totalt: Ingen gull

Curling

I Vancouver-OL i 2010 ble det norsk sølv i curling. I Pyeongchang er Thomas Ulsrud og hans lagkamerater igjen kvalifisert, men Eurosports curlingekspert er usikker på om laget klarer en ny medalje.

– I mitt hode vil Sverige og Canada være klare gullfavoritter. Jeg ser for meg at Norge havner et sted mellom nummer fem og nummer tre. Klaffer det blir det bronse, sier Lars Vågberg.

Eksperten har derimot større tro på Norges utøvere i mixed double – en øvelse som debuterer i OL-sammenheng. Det norske laget består av kjæresteparet Magnus Nedregotten og Kristin Moen Skaslien.

– Jeg tror det norske laget kan være med å kjempe om gull. Det blir minimum medalje, og da tror jeg det blir bronse, sier Vågberg.

Totalt: Ingen gull

UTENFOR PALLEN: Ulsrud og co. tok sølv i 2010. I Pyeongchang blir det tøffere for laget med mønsterbuksene, ifølge curlingekspert. Foto: Georgios Kefalas / AP

Skeleton

Desirée Bjerke Andersen er Norges eneste OL-deltager i skeleton for kvinner, og har en niendeplass fra Torino-OL for tolv år siden som beste olympiske resultat.

I OL i Pyeongchang er det Alexander Henning Hanssen som er Norges OL-håp. Andersen tror medalje blir i tøffeste laget for Hanssen.

– Jeg tror det blir vanskelig for Hanssen å havne topp seks. Klarer han topp ti, er det en veldig god prestasjon, sier Andersen.

Totalt: Ingen gull

Norges mål: 30 medaljer

TOPPIDRETTSSJEF: Tore Øvrebø. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Olympiatoppen uttalte i november i fjor at målet før lekene i Sør-Korea er 30 medaljer. På samme spørsmål med vinterens resultater i bakhånd sier toppidrettssjefen at målsettingen er den samme.

– Målet er 30 medaljer og komme blant de tre beste nasjonene. Erfaringsmessig betyr det at det må tas 10 gull, sier Tore Øvrebø.

Det vil være på høyde med lekene i Sotsji i 2014, som endte med 11 gull, 5 sølv og 10 bronse. Den gangen havnet Norge øverst av alle nasjoner på medaljetoppen.