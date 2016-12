Eksperter reagerer på dommertrøbbel i VM: – Det er en skandale

Se og følg VM i lynsjakk fra kl. 12.45 her!

– Om det skjer én gang kan man tilgi det, men når det skjer flere ganger i løpet av et VM, så er det klart at det er noe som ikke fungerer. Det er veldig uprofesjonelt. Det skal ikke være mulig, sier sjakkekspert Tarjei Svensen til NRK.

Han er redaktør for sjakknettstedet Matt & Patt og er i Qatar for å dekke mesterskapet som ekspert og journalist. Men i løpet av turneringen har han også måttet bistå dommerteamet og turneringslederne i Doha for å gå over resultatene i enkelte partier fra sin plass på pressetribunen.

– Irriterende

EKSPERT: Tarjei Svensen. Foto: Mads Nyborg Støstad / NRK

Det har nemlig flere ganger vært full forvirring og tilfeller av feil i resultatene, noe som igjen kan skape kluss med rundeoppsettet.

– Jeg har selv vært turneringsleder og har gjort feil selv, men det var litt under andre forhold. I et VM skal det ikke gå an, sier Svensen.

Ved et tidspunkt i turneringen satt Magnus Carlsen – og flere andre spillere – klar ved brettet, men måtte reise seg opp og forlate bordet ettersom oppsettet var feil.

– Da er du som spiller ute av modus igjen. Det er litt irriterende, sier Svensen.

I spillerlokalet i Doha sitter det dommere som alle har ansvar for flere bord hver. Etter hvert parti rapporterer de resultatene videre til dommersjefen og turneringsledelsen. Det er i løpet av denne prosessen noe har gått galt, forklarer Svensen.

Hammer: – Skandale

Sjefdommer Ashot Vardapetyan i FIDE (Det internasjonale sjakkforbundet) forklarer at de løste problemene på denne måten da de oppdaget feil i systemet:

– Ved et tilfelle byttet vi parene som skulle spille fordi det var en forbindelse til spillerne som kjempet om medaljer, mens den andre gangen byttet vi ikke parene – vi rettet resultatet til den neste runden. Dette er sånn som kan skje. Og det er noe som også kan skje i lynturneringen.

Jon Ludvig Hammer, Norges sjakktoer og VG-ekspert, liker dårlig at feilene går utover oppsettet.

– Det er en skandale at de ikke korrigerer rundeoppsettet hvis det er dommerne som er ansvarlig for innrapportering av resultater, sier Hammer.

– Hvor forstyrrende er slike ting for spillerne?

– Forsinkelser er forstyrrende, men det er bedre med forsinkelser enn at rundeoppsettet er feil. Helst skal man jo klare å notere ned riktig resultat – det burde være mulig å få til i lynsjakken, sier Hammer.

Ashot Vardapetyan hevder det er normalt med enkelte blundere i turneringer.

– Det kan bli feil som dette på grunn av at spillerne har sagt feil eller at de har slitt med å forklare dommerne resultatet på grunn av språkproblemer. Vi har hatt noen resultater som har blitt rapportert feil, men dette er ikke et problem for turneringen, sier Vardapetyan.