Eksperter mener UCI bør snu og oppheve Sagan-straff

– Med tanke på all støtten Sagan har fått, er det ikke sikkert at siste ord i saken er sagt, sier NRKs sykkelekspert Dag Erik Pedersen.

Pedersen var blant dem som var svært kritiske til Sagan etter at slovaken presset Mark Cavendish i gjerdet under spurten på den 4. etappen.

De første TV-bildene, særlig ovenfra, ga nemlig et inntrykk av at Sagan brukte albuen til å fjerne konkurrenten fra veien.

Men utallige vinkler, utsnitt og «slow motion» har fått mange til å snu.

Se situasjonen og døm selv i videoen over.

– Usannsynlig

TV 2-ekspert Dag Otto Lauritzen kalte episoden «det styggeste jeg har sett» under sendingen, men tirsdag kveld var han klar på at diskvalifiseringen er feil.

– Jeg var krystall klar på at det var Sagans feil, og albuen så ut til å komme med hensikt. Etter å ha sett spurten mange ganger i sakte film, er jeg overbevist om at han ikke gjør det med vilje. Hele saken handler om det er med vilje eller ikke, og det er det juryen må ta en ny stilling til i dag, sier Pedersen.

Eurosports sykkelkommentator Arild Eriksen stilte seg umiddelbart uforstående til sanksjonene mot Sagan, som nå har protestert på utestengelsen fra Det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

Han mener det er usannsynlig, men ikke utenkelig, at UCI lytter til protesten.

– Helt feil

– Hvis det skulle skje, må det være for at UCI ser at de har tatt en litt forhastet avgjørelse. At de burde sett nærmere på bilder og ventet litt. Det tror jeg er den eneste muligheten for at de kan snu, sier Eriksen.

– Jeg mener det bare hadde vært fint, fordi utestengelsen er helt feil.

Ekspertene påpeker at UCI-juryen har tradisjon for å stå ved avgjørelsene.

– Det er veldig lett at det går prestisje i en sånn sak, men hvis det er feil, og juryen ser at det ikke er med vilje, så må de jo gjøre om på avgjørelsen, sier Pedersen.

André Greipel fordømte først manøveren fra Sagan, men sykkelstjernen beklaget overfor konkurrenten tirsdag kveld.

Flere andre storheter, som Greg LeMond, har tatt klar avstand fra UCIs avgjørelse.

Pedersen utelukker ikke at rytterne vil gjøre en markering onsdag.

– Slik saken står nå, med all oppmerksomheten internt på lagene, kan rytterne snakke sammen og ta et standpunkt. Jeg tror det kan skje. Derfor blir det noen spennende timer frem til start, sier eksperten.