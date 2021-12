Eksperter kritiserer RBKs trenerjakt: – En klubb uten retning og utvikling

Klubben har slitt med å vinne trofeer de siste årene, og det har ikke blitt seriegull siden 2018. Da var det først Kåre Ingebrigtsen, og så Rini Coolen som ledet dem til tittelen.

Siden den gang har Eirik Horneland, Trond Henriksen (midlertidig trener) og Åge Hareide prøvd seg.

Nå ser det ut til å bli Kjetil Rekdal som får prøve seg.

– Det er et nederlag for storklubben Rosenborg. Det er også et nederlag for norsk trenerstand, at det ikke er reelle og gode alternativer for Knutsen når han ikke vil til klubben, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

«2010-klubb»

Ivar Koteng har blitt forelagt kritikken som kommer frem i denne artikkelen. Han ville i hovedsak ikke kommentere, men på spørsmål om det finnes en rød tråd i trenerjakten, svarer han følgende:

– Det viktigste for oss er at Rosenborg spiller angrepsvillig og underholdende fotball, sier styreleder Ivar Koteng til NRK.

NRK har også forsøkt å komme i kontakt med sportssjef Mikael Dorsin, men foreløpig uten hell.

Kommentatoren er svært kritisk til hvordan klubbdriften har vært de siste årene.

– Det er en klubb uten retning og utvikling, og dette kan fort være en klubb med nytt styre og sportssjef snart, sier han.

NOEN ÅR SIDEN: Rosenborg vant cupfinalen i 2018. Det året vant de også ligaen. Siden det har de ikke vunnet trofeer. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han mener det er stor kontrast over hvordan Rosenborg blir styrt, sammenlignet med konkurrenter som Bodø/Glimt og Molde.

– Måten Molde har drevet klubben på er undervurdert. Glimt er det Rosenborg burde ha vært. Rosenborg er «2010-klubb» fortsatt, mens Glimt er langt på vei mot 2030, mener Saltvedt.

Og kritikken har også stormet fra Rosenborg-supporterne. Natt til torsdag ble det hengt opp banner på Brakka, med teksten «Styret – en skam for byen».

– Vi lever heldigvis i et fritt land. Men vi har greid å oppfatte hva de mener uten at de skal holde på sånn, sier styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng.

Ekspert spent på Dorsins fremtid

Eurosports fotballekspert Joacim Jonsson var meget kritisk til samarbeidet mellom sportssjef Dorsin og styret i klubben.

– Den er nesten ikke svekket, den er helt tatt bort. Dorsins fremtid er jeg meget, meget spent på. Når vi sier at den er svekket er vi snille, den er fullstendig visket ut. At han skal kunne komme tilbake fra den, er ikke lett å se, sier Jonsson i podkasten Indre Bane.

NRK har vært i kontakt med Jonsson, som henviser til den siste episoden av eliteserie-podkasten «Indre Bane». Der går han hardt ut mot Dorsin og mener autoriteten til svensken er svekket etter at Milos Milojevic-overgangen gikk i vasken forrige uke.

– Med Milojevic som trener hadde Dorsin fortsatt hatt enorm makt. Det var hans mann og da kunne han diktert mer.

– Kjetil Rekdal er jo ikke Dorsins mann, så da er han jo helt vingeklippet, fortsetter Jonsson, som mener autoriteten til svensken blir betydelig svekket hvis HamKam-treneren får jobben i Rosenborg.

SPORTSSJEF: Mikael Dorsin. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Hvis han ikke tenker på det selv, så er det helt umenneskelig og unormalt. Han kan faktisk ha så mye integritet at han kan gå og si til styret at «dere har klipt av meg både en og to vinger», at nå finner jeg på noe annet å gjøre, sier Eurosport-eksperten.

Birger Løfaldli, kommentator i Adresseavisen, er også kritisk til svenskens jobb som sportssjef. Han har hatt rollen siden desember 2019.

– Frem til nå har ikke Dorsin overbevist i jobben. Han, som alle andre, må ta sin del av ansvaret for at situasjonen er som den er. Det må bli stilt krav til Rosenborgs sportslig leder, sier Løfaldli til NRK.

– Rød tråd finnes ikke

Kommentatoren sier videre at han er spent på Dorsins versjon av det som har skjedd. Foreløpig har ikke svensken uttalt seg om prosessen. Heller ikke styreleder Ivar Koteng ville gå inn på detaljer.

STYRELDER: Ivar Koteng. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Det som skjedde der, slik det har kommet frem til nå, har bidratt til å svekke Dorsins og Rosenborgs omdømme, mener Løfaldli.

Han lister opp de omtalte kandidatene til jobben, altså Rekdal, Knutsen og Milos Milojevic.

– Det er så stort spennvidde i den trenerjakten at jeg er i tvil om de vet hva de leter etter, sier han.

Saltvedt er enig med Løfaldli.

– Rød tråd finnes ikke. Det de gjør nå viser hvor desperat og tilfeldig jakten har vært. Knutsen var et så åpenbart førstevalg at Koteng proklamerte i sommer at de ville ha ham, sier NRK-kommentatoren.