Eksperter forbløffet over Carlsens geniale «tabbetrekk»

– Magnus klarte i flere av partiene å overraske motstanderen med helt uventede trekk. Det er kombinasjoner som ser ut til å være tabbetrekk, men som er smått geniale muligheter som vipper motstanderen av pinnen, sier Torstein Bae.

EKSPERT: Torstein Bae. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

NRK-eksperten dro frem superlativene etter første dag av lynsjakk-VM. Magnus Carlsen vant 9 av 12 partier og spilte seg opp i en delt ledelse med den russiske rivalen Sergej Karjakin før dagens avgjørende partier.

Gigantisk tabbe eller genial tanke?

Nå er ekspertene optimistiske med tanke på VM-gullet – for Carlsen spilte ikke bare bra, han spilte glitrende.

Ordet «tabbetrekk» er ofte ikke noe folk forbinder med noe som er glitrende eller genialt, men når Carlsen er i form kan det som ser ut til å være en gigantisk tabbe, være iskald beregning og nøye kalkulert.

Disse trekkene serverte Carlsen flere ganger i går – selv under massivt press og med få sekunder igjen på klokka.

– Han viser at han har en fantastisk intuisjon. Magnus er i stand til å se det riktige trekket med en gang. Han beregner lynraske varianter, finner nye muligheter og setter hele tiden motstanderen på prøve. Da tråkker de aller fleste feil til slutt, sier Bae.

Og det var spesielt et trekk som fikk oppmerksomhet både i Doha og i NRKs studio i Oslo. Det var trekket som veltet Alexander Riazantsev i det niende partiet.

(Se analysen i videoen under)

SE VIDEO: Her kan du se Torstein Baes analyse av partiet.

Drømmetrekket som veltet russeren

Kort fortalt: Carlsen, med svart, flyttet tårnet til B4 i det 54. trekket, noe som førte til et tårnbytte. Det så ut som et tabbetrekk ved første øyekast. Men på dette tidspunktet hadde Carlsen – etter all sannsynlighet – på få sekunder tenkt at han 11 trekk senere kunne redde seg ved å spille dronningen til A7.

Han lagde dermed en felle som var umulig for russeren å komme seg ut av.

– Hvis Carlsen hadde på forhånd sett alt dette til det aller siste trekket, er det fantastisk kalkulert, sier Peter Doggers, innholdsredaktør i Chess.com.

Like etter at russeren hadde tatt tårnet til Carlsen, så Bae hva nordmannen hadde gjort.

– Oi, oi, oi, se så langt han har beregnet her. Han har kanskje tenkt 20 trekk fremover når han gjør dette, utbrøt Bae og la senere til:

– Det er egentlig forbløffende det han gjør. Magnus demonstrer også hva det er å være verdensmester i variantberegning.

Tror Carlsen vinner

Hvis alt dette ble litt for nerdete for deg, kan vi forklare det enklere: Alle disse trekkene ekspertene skryter av, tyder på at nordmannen er i kjempeform før det hele skal avgjøres.

– Jeg tror Magnus tar dette, selv om han trolig kommer til å møte sterkere motstandere enn Karjakin. Det ser ut til at han har kontroll, sier Doggers.