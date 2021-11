Eksperter advarer Solskjær: – Det skjuler bare sprekkene

Mot Atalanta tirsdag kveld så det lenge ut til å gå mot et nytt tap for kristiansunderen, men Cristiano Ronaldo reddet uavgjort på overtid med en scoring som kunne fått plass på Munch-museet.

Portugiserens kontante treff i sluttminuttene kan ha reddet både avansement fra Mesterligaen og i ytterste konsekvens; jobben til Ole Gunnar Solskjær. Før de to siste kampene i gruppespillet ligger fremdeles alt i Uniteds hender på toppen av gruppa.

Men flere fotballeksperter mener etter kampen at briljansen til én spiller skjuler problemene som fortsatt herjer hos de røde djevlene.

– De får et resultat, og det sørger for at de trolig kvalifiserer seg for sluttspillet, men det skjuler bare sprekkene for nå. Men vi ser at så lenge de har Ronaldo på banen har de alltid en sjanse, analyserte tidligere Arsenal-spiller Paul Merson hos Sky Sports etter kampslutt.

Advarer Solskjær

I sendinga til konkurrenten BT Sports kom tidligere Manchester United-stopper Rio Ferdinand med en advarsel til nordmannen i sjefsstolen på Old Trafford.

– Hvis United spiller slik de gjorde i denne andre omgangen mot Manchester City, så kommer de til å bli knust med tre, fire eller fem baklengsmål. Intensiteten var ikke der. Man ser på og lurer på hvilken formasjon de spiller, sa Ferdinand og fikk støtte fra sin mangeårige lagkamerat, Paul Scholes.

– Pep Guardiola tror han har en god sjanse til å vinne derbyet på lørdag. Uten Varane blir det vanskeligere for United. De har kvalitet til å score mål og skape sjanser, men United må forsvare seg skikkelig, sa United-legenden.

At Varane igjen måtte gå av banen med en skade tirsdag innrømmer Solskjær at er et uromoment før lørdagens derby.

– Eric (Bailly) og Harry (Maguire) er klare. Så kan vi kanskje bruke Luke Shaw eller (Aaron) Wan-Bissaka inne der. Vi må tenke på hva vi gjør til lørdag. Det blir en tøff kamp, sier Solskjær overfor dansk TV.

KRITISK: Rio Ferdinand setter spørsmålstegn ved Ole Gunnar Solskjærs taktikk mot Atalanta. Foto: David Klein/Reuters Foto: David Klein / Reuters

– Slipper ikke unna for alltid

Mot Atalanta valgte Solskjær igjen å spille med fem forsvarere, men la om formasjonen etter Varanes skade. Men uansett om kristiansunderen brukte fire eller fem forsvarere, var de defensive problemene tydelige også mot italienerne.

Fotballskribent Mark Ogden skriver i en kommentar etter kampen at Solskjær snart må vise at han har de taktiske egenskapene til å rydde opp i forsvarsrotet fra de siste ukene.

– Før eller senere må han knekke koden og vise at han håndterer det taktiske på dette nivået. Han slipper ikke unna for alltid, skriver Ogden.

Han mener Solskjær lever på Ronaldos gode form.

– Som et topplag eller toppmanager kan man ikke tillate seg dette. At lagets håp ene og alene henger på skuldrene til en mann. De er heldige at Ronaldo i øyeblikket presterer som supermann, påpeker han og poengterer:

– Ronaldo returnerte ikke til Manchester United for å redde jobben til Solskjær, men akkurat nå gjør han det på egen hånd. Det var nok en svak Manchester United-forestilling som ble reddet av to Ronaldo-mål.