Eksperter advarer mot Caruana-press: – Veldig ubehagelig

– Nå er det ikke så hypotetisk lenger. Det var en høyst reell mulighet i OL, og det er en ny mulighet nå. Magnus har ikke vanligvis vært på sitt aller beste mot svakere motstand, og så får vi se i E-cupen, men her er det fare for at man møter et svakt lag, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

SNART VM: Torstein Bae kommenterer sjakk for NRK. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Verdenseneren har for alvor kjent pusten fra Caruana i ryggen de siste ukene og månedene.

Amerikaneren har gått fra triumf til triumf etter kandidatturneringen i mars.

Under OL, som avsluttes i helgen, var Caruana kun to seire fra å vippe Carlsen ned fra tronen.

– Veldig ubehagelig

Nå skiller det sju ratingpoeng før Carlsen (2839) deltar i EM for klubblag i Thessaloniki i Hellas den kommende uken. Selv om Caruana ikke skal spille, kan Carlsen miste 1.-plassen hvis han gjør det svakere enn forventet.

– Med OL og mesterligaen er Carlsen under et ratingpress som han ikke har vært før, sier sjakkekspert Atle Grønn.

Grønn påpeker at ett poeng (seier) er verdt ti ratingpoeng, og Carlsen har derfor i overkant av én remis å gå på, men det avhenger samtidig av motstanderens rating.

Hvis Carlsen taper mot en svak motstander, kan han miste ni ratingpoeng og dermed 1.-plassen.

– Det er veldig ubehagelig, og grunnen til det er at han har den lange perioden på 1.-plass. Han har ledet sammenhengende i sju år, og selv om han skulle vinne den tilbake en måned senere, er den vakre stripen ødelagt for alltid, sier Grønn.

SPENT: Sjakkekspert Atle Grønn. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Farlig mann

Det er foreløpig ikke klart hvilke motstandere som venter i Hellas. Grønn påpeker at Carlsen kan velge å stå over kamper mot de svakeste motstanderne, men han kan også velge å gå for «enklere» ratingpoeng – med risikoen det innebærer.

Carlsen selv har vært helt ærlig på hvor mye 1.-plassen betyr for ham. Senest da Caruana truet ham under OL.

– Jeg skulle gjerne gitt deg et kjedelig og politisk korrekt svar, men sannheten er at det plager meg, sa Carlsen blant annet til chess24.com.

Carlsen-manager Espen Agdestein understreker overfor NRK at verdenseneren er offensiv og klar for å gjøre en god turnering i Hellas.

– Han liker det ikke (trusselen). Han har ligget på topp lenge. Det gir han ekstra motivasjon. Men det viktigste for Magnus er å få en god følelse og en fin oppladning til VM-kampen, sier Agdestein.

Selv om Carlsen har et godt innbyrdes tak på Caruana, kan utfordreren vise til en sterkere form enn nordmannen.

Sjakkjournalist Tarjei J. Svensen har regnet på ratingen de siste seks månedene og funnet følgende: Caruana 2851, Carlsen 2830.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Caruana har fått selvtillit gjennom seieren i kandidatturneringen (i mars). Det virker som han har fått et permanent nivåløft. Han er en veldig farlig mann for Magnus nå, og det viser rankingen også, sier Torstein Bae.

Agdestein påpeker at hvis Carlsen mister rankingledelsen, kan han ta den tilbake under VM-kampen.

– Dette er med på å holde Magnus skjerpet og motivert. Han liker store utfordringer, sier Agdestein.