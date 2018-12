Ekspertene: Slik vil Solskjærs United se ut

Ole Gunnar Solskjær har de siste dagene jobbet iherdig for å gjøre Manchester United-laget klart til Cardiff lørdag kveld.

NØKKELEN: Ekspertene tror denne mannen blir nøkkelen for Solskjær-suksess. Foto: Carl Recine / Reuters

Først og fremst må han bestemme seg for hvordan han vil komponere elleveren, om han vil gå for formasjonen han har brukt hyppig i Molde (4-3-3), eller rett og slett gå tilbake til formasjonen Sir Alex Ferguson hadde suksess med (4-4-1-1).

Ekspertene mener at uansett hvilken formasjon han går for, så er nøkkelen én spiller.

– Hvis Pogba kjøper det Solskjær ønsker av han, vil det være en viktig brikke på midtbanen. Pogba har ikke spilt på sitt beste, man må tro det er på grunn av manageren. Jeg regner med at Pogbas innstilling endret seg umiddelbart etter at Mourinho forsvant, sier Sky Sports-ekspert Ben Ransom til NRK.

– Ny manager, ny filosofi. Det er noen han stoler på som er manager nå, sier han.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Pogbas turbulente manager-forhold

Nøkkelen til Ole Gunnar Solskjær-suksess som manager i Manchester United ligger altså i stor grad hos Paul Pogba. For det er svært få managere som har fått has på den 25 år gamle franskmannen.

Sir Alex Ferguson ga opp unggutten i sin tid, og sendte han til Italia. José Mourinho var helt tydelig på kant med midtbanegeneralen i år. Antonio Conte fikk til en viss grad skikk på Pogba i Juventus, mens Solskjær er en av få managere Pogba ikke har kommet på kant med.

Nordmannen var nemlig trener for Pogba på Uniteds reservelag i tre år. Franskmannen ble faktisk aldri kåret til reservelagets beste spiller i løpet av de årene – men han klaget aldri.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp tror også Pogba er nøkkelen til suksess for Solskjær.

– Det han kommer til å være mest opptatt av, er å få spillere i flytsonen. Få spillerne til å få troen på at de er gode nok for United. Det er spillere som underpresterer og gjør teknisk rare ting. Det virker som om de er stresset. Akkurat hvordan han bruker Pogba, det blir spennende å se. Men han får en sentral rolle i det laget, slår Torp fast.

Slik tror Torp at Solskjær vil stille opp laget til kampen mot Cardiff:

ELLEVEREN?: Slik tror NRKs fotballekspert at Solskjærs lag kommer til å se ut mot Cardiff på lørdag: De Gea – Dalot, Bailly, Lindelöf, Young - Pogba, Matic, Herrera - Lingard, Rashford, Martial. Foto: Simon Peach / AP

NRKs ekspert tror dermed at Pogba går rett inn på laget igjen. Solskjær pratet om franskmannen i en BBC-podkast tidligere i år.

– Hvis media vil lage en stor sak av de to (Mourinho og Pogba), er det enkelt, fordi han er toppspilleren i laget. Vi har hatt spillere som ikke snakker med hverandre, vi har hatt managere og spillere som ikke snakker med hverandre. Jeg har hatt en mester i Sir Alex (Ferguson) – han var utrolig flink til å få det beste ut av spillerne, sa Solskjær da.

Men selv ikke Ferguson klarte å få det beste ut av Pogba. Nå er det nordmannens jobb med å få han og resten av laget til å prestere.

ISFRONT: Det var tydelig at forholdet mellom Paul Pogba og José Mourinho ble verre under årets sesong. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Tror United vil angripe

José Mourinho hadde ofte en defensiv tilnærming til kamper. Sky Sports-eksperten Ransom tror derimot at man får se et offensivt United-lag mot Cardiff.

– De må spille på Manchester United-måten. Normalt betyr det to vinger og masse tempo. Man forventer at de store navnene som har underprestert, at han ønsker å se dem spille med egne øyne. Rashford, Martial og Lukaku vil nok være på banen, sa den britiske journalisten.

I går ble det derimot klart at Lukaku mister de to neste kampene «av personlige årsaker».

LUKAKU-PROBLEM: Den britiske avisen Daily Mail skriver at Lukaku er Solskjærs første hodepine. Belgieren mister de neste to kampene «av personlige grunner". Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NRKs ekspert Carl-Erik Torp tror at Solskjær kommer til å spille 4-3-3, og dermed holde på formasjonen han har brukt i Molde.

– Sånn jeg kjenner Solskjær, så er han en trener som er bedre offensivt enn defensivt. Molde har også vært det. Han har variert litt med formasjon. Jeg er ganske sikker på at han har sett det samme som alle som har skrevet om United, at man savner full fart fremover og underholder mer. Det blir hans nøkkel, mener Torp.

– Pogba er førstemann i startoppstillingen

Også Start-trener, og tidligere Solskjær-lagkamerat, Kjetil Rekdal tror Pogba kommer til å bli Solskjærs aller viktigste brikke når han skal bygge et nytt United-lag. Han går enda lenger enn de første ekspertene:

– Jeg tror Solskjær kommer til å sette seg ned med han og snakke om hvordan det skal løses for at Pogba skal spille på høyest mulig nivå. Han hadde et fantastisk VM. Jeg tror det er litt åpent, men jeg tror det blir i en posisjon som Pogba føler passer han. Pogba er nok førstemann i startoppstillingen, tror Rekdal.

Solskjær kommer til å bygge et lag rundt nettopp Pogba, tror Start-treneren. Deretter kommer han til å lete etter balansen mellom underholdende og trygg fotball.

– Hvis du spiller åpen fotball mot City, vil du uansett tape. Du kan ikke la Huddersfield ha for mye ball på Old Trafford. Det må alle trenere finne ut når de kommer til ny klubb. De må finne lista, så må de høyne den etter hvert. Suksessen bestemmer om listen heves ytterligere fremover, sier Rekdal.

LAGKAMERATER: Kjetil Rekdal kjenner Solskjær godt fra tiden som spillere på landslaget. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Har kjøpt seg tid

Mourinho slet med å få laget til å prestere under hans siste tid som manager. Solskjær overtar jobben om å få det beste ut av spillere som Pogba, men på presseseansen snudde han spørsmålene om stjernespilleren over på laget.

– Vi må ta ut et lag som kan gi oss resultater. Og jeg må få mine prinsipper ut til karene, hvordan vi skal spille som et lag og jobbe sammen, sa Solskjær under presseseansen fredag morgen.

GODT LIKT: Solskjær er godt likt i Manchester, og de NRK har snakket med er veldig optimistiske på nordmannens vegne. Foto: Simon Peach / AP

– Min jobb er å hjelpe enhver spiller slik at de kan de kan gripe sjansen. I Manchester United er det den standarden som gjelder. Det viktigste er å være en bra lagspiller.

Etter kampen mot Cardiff venter det to kamper i romjula mot Huddersfield og Joshua Kings Bournemouth. Det skal være overkommelige kamper, men BBCs fotballekspert, Simon Stone, mener det ikke er fullstendig krise om det skulle gå dårlig i begynnelsen.

– Solskjærs rykte, måten han prater på og hva han har gjort for denne klubben har kjøpt han litt tid. Så hvis de taper mot Cardiff og det går dårlig mot Huddersfield, så har han fortsatt litt tid.