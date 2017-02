Ekspertene tror på medaljerush gjennom VM-vinteren

De neste fire ukene står ikke mindre enn seks verdensmesterskap i alpint, skiskyting, nordiske grener og skøyter for døren. Om ekspertene får rett, kan det bli mye moro på TV-skjermen fremover.

Alpint: Mister rekordsjansen uten Svindal

St. Moritz, Sveits 7.–19. februar

Da Aksel Lund Svindal måtte legge seg under kniven igjen, gikk NRKs-alpinekspert Kjetil André Aamodt fra å drømme om en reprise av 1999-VM, til å håpe på et ganske godt mesterskap i St. Moritz.

– Med Svindal på plass kunne man drømt om et VM med åtte-ni medaljer, med full klaff for både kvinner og herrer. Det er potensialet, sier NRKs alpinekspert, som selv tok to av medaljene i rekordmesterskapet i 1999.

ALPINEKSPERT: Kjetil André Aamodt. Foto: Julia Marie Naglestad / Julia Marie Naglestad/NRK

Da endte Norge til slutt på ni medaljer, noe de ikke har vært i nærheten av siden.

Nå er Norges håp Kjetil Jansrud (31), Aleksander Aamodt Kilde (24) og ikke minst Henrik Kristoffersen (22), i tillegg til at Nina Løseth (27) og Ragnhild Mowinckel (24) kanskje kan knipe med seg én medalje om ting klaffer.

Aamodts medaljetips: 2–5. – Vi har tre, nesten fire, gode medaljesjanser på herresiden, og på kvinnesiden har vi én til to. Med full klaff kan det bli fem medaljer, med normal uttelling blir det kanskje to-tre. (Se om Aamodt treffer i medaljeoversikten nederst i saken.)

Aller størst muligheter ser Aamodt i herrenes super-G og slalåm.

– Vi har de to best rangerte løperne med Jansrud og Kilde, sier Aamodt, som også tror traseen i St. Moritz passer nordmennene bedre enn bakkene i Kitzbühel og Garmisch-Partenkirchen gjorde.

Mens han helst ser at isen holder seg unna fartsløypene, håper Aamodt på så vanskelige forhold og en så komplisert løype som mulig når slalåmen skal kjøres i St. Moritz.

– Jo vanskeligere det er, jo bedre er det for Henrik, for han er en kunstner på ski, sier Aamodt.

VM alpint 2017 Ekspandér faktaboks VM alpint St. Moritz 2017 7.2. Super-G, kvinner - 12.00 8.2. Super-G, menn - 12.00 10.2. Superkombinasjon, kvinner - 10.00 slalåm/13.00 utfor 11.2. Utfor, menn - 12.00 12.2. Utfor, kvinner 12.00 13.2. Superkombinasjon, menn - 10.00 slalåm/13.00 utfor 14.2. Lagkonkurranse - 12.00 16.2. Storslalåm, kvinner - 9.45/13.00 17.2. Storslalåm, menn - 9.45/13.00 18.2. Slalåm, kvinner - 9.45/13.00 19.2. Slalåm, menn - 9.45/13.00 Alle renn sendes på NRK1 og NRK Sport. Norske alpinister: Kjetil Jansrud, Aleksander Aamodt Kilde, Henrik Kristoffersen, Leif Kristian Haugen, Sebastian Johan Foss Solevåg, Jonathan Nordbotten, Bjørnar Neteland, Nina Løseth, Ragnhild Mowinckel, Maria Tviberg, Maren Skjøld og Kristin Lysdahl.

MEDALJEHÅP: Johannes Thingnes Bø er blant nordmennene som det er størst forventninger til i skiskytter-VM. Foto: Primoz Lovric / NTB scanpix

Skiskyting: Fra krise til kontroll på få uker

Hochfilzen, Østerrike 9.–19. februar

Én måned før VM i Hochfilzen var det krisestemning i norsk skiskyting. Få uker senere drømmer NRKs skiskytterekspert Ola Lunde om gjenskape suksessen fra fjorårets triumfmesterskap hjemme i Holmenkollen.

SKISKYTTEREKSPERT: Ola Lunde. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Hadde du spurt meg for tre uker siden, hadde jeg kanskje sagt ett gull, to sølv og noen bronsemedaljer, forteller han.

Fem medaljer ville gitt tangering av Khanty-Mansijsk i 2003 og Oslo i 2000, Norges svakeste verdensmesterskap dette årtusenet.

Nå mener NRK-eksperten at det er å sikte litt lavt.

Lundes medaljetips: 9. – Jeg tipper Norge får tre gull, tre sølv og tre bronse. Hvis det går gjennom, så er vi der. Det er mulig jeg er litt optimistisk nå, men jeg synes pilen peker oppover nå.​

Skal Lunde treffe blink, må Johannes Thingnes Bø (23) og Emil Hegle Svendsen (31) fortsette formstigningen, mesterskapsløperen Ole Einar Bjørndalen (43) må igjen treffe med formtoppen og Tiril Eckhoff (26) må finne tilbake til den løperen hun var for et år siden.

Vinden blåser i alle fall den veien nå, mener skiskytingeksperten.

I det siste individuelle verdenscuprennet før VM tok Thingnes Bø Norges første individuelle seier denne sesongen, mens Hegle Svendsen forrige helg viste at han er på rett kjøl med et sterkt NM-løp. Og Bjørndalen er jo tross alt Bjørndalen.

– Ole Einar er mesterskapsløperen over alle mesterskapsløpere. Han sopte med seg medaljer i fjor, etter å ha vært suverent sist i verdenscupen rett før. Han er en mann som kan toppe form, og kjører nå sitt klassiske høydeopphold i forkant av mesterskap, sier Lunde.

Den trekløveren, med Lars Helge Birkeland (28) eller Tarjei Bø (28), om han rekker å finne formen, som fjerdemann, gjør Norge til soleklar favoritt på herrestafetten i Lundes øyne.

Han peker også på mixed stafetten med Thingnes Bø, Hegle Svendsen, Eckhoff og Marte Olsbu (26) som en ekstra grunn til å glede seg til mesterskapet.

– Det er ikke så enkelt å ta VM-medaljer, men jeg er mer optimist nå enn jeg var før vi kom inn i Anterselva. Det virker som ting er litt mer på stell nå enn det var for to-tre uker siden, slår Lunde fast.

KONGE OG DRONNING?: Marit Bjørgen og Martin Johnsrud Sundby er de aller største gullfavorittene til VM i Lahti. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

VM i nordiske grener

Lahti, Finland 23. februar-5. mars

VM alpint, skiskyting og VM på ski Ekspandér faktaboks Sendeplaner NRK1 7. februar - 5. mars

pr. 1.2.17 - med forbehold om endringer Tirsdag 7. februar 11:30–12:00 VM alpint: VM-studio

Direkte fra St. Moritz, Sveits. Programleder: Line Andersen. 12:00–13:30 VM alpint: Super-G kvinner

Direkte fra St. Moritz. Komm.: Andreas Toft og Marius Arnesen. 17:50–18:45 VM alpint: VM i dag

Høydepunkter fra dagens renn i St. Moritz. 20:25–20:55 VM-kveld

Med høydepunkter, intervjuer og reportasjer fra VM i alpint i St. Moritz. Programleder: Line Andersen. Onsdag 8. februar

11:30–12:00 VM alpint: VM-studio

Direkte fra St. Moritz. Programleder: Line Andersen. 12:00–13:40 VM alpint: Super-G menn

Direkte fra St. Moritz. Komm.: Andreas Toft og Marius Arnesen. 17:50–18:45 VM alpint: VM i dag

Høydepunkter fra dagens renn i St. Moritz og medaljeseremoni for super-G menn. 20:25–20:55 VM-kveld

Med høydepunkter, intervjuer og reportasjer fra VM i alpint i St. Moritz og oppvarming til morgendagens VM i skiskyting i Hochfilzen. Programledere: Line Andersen og Dag Erik Pedersen. Torsdag 9. februar

12:30–13:30 VM alpint: Utfor trening menn

Direkte fra St. Moritz. Komm.: Andreas Toft og Marius Arnesen. 13:40–14:45 VM skiskyting: VM-studio

Med innskyting. Direkte fra Hochfilzen, Østerrike. I studio har programleder Dag Erik Pedersen med seg NRKs ekspert Liv Grete Skjelbreid. 14:45–17:00 VM skiskyting: Mixed stafett

Direkte fra Hochfilzen. Komm.: Andreas Stabrun Smith, Torgeir Bjørn og Ola Lunde. 17:50–18:45 Sport i dag: VM i dag

Høydepunkter fra dagens øvelser. 19:45–20:25 VM-kveld

Med høydepunkter, intervjuer og reportasjer fra VM i alpint i St. Moritz og VM i skiskyting i Hochfilzen. Programledere: Line Andersen og Dag Erik Pedersen. Fredag 10. februar

09:45–10:00 VM alpint: VM-studio

Direkte fra St. Moritz. Programleder: Line Andersen. 10:00–11:15 VM alpint: Kombinasjon utfor, kvinner

Direkte fra St. Moritz. Komm.: Andreas Toft og Marius Arnesen. 12:45–13:00 VM alpint: VM-studio

Direkte fra St. Moritz. Programleder: Line Andersen. 13:00–14:00 VM alpint: Kombinasjon slalåm, kvinner

Direkte fra St. Moritz. Komm.: Andreas Toft og Marius Arnesen. 14:00–14:45 VM skiskyting: VM-studio

Med innskyting. Direkte fra Hochfilzen. I studio har programleder Dag Erik Pedersen med seg NRKs ekspert Liv Grete Skjelbreid. 14:45–16:30 VM skiskyting: Sprint kvinner

Direkte fra Hochfilzen. Komm.: Andreas Stabrun Smith, Torgeir Bjørn og Ola Lunde. 17:50–18:45 Sport i dag: VM i dag

Høydepunkter fra dagens øvelser og medaljeseremoni for kvinnenes alpine kombinasjon i St. Moritz. 22:25–23:00 VM-kveld

Med høydepunkter, intervjuer og reportasjer fra VM i alpint i St. Moritz og VM i skiskyting i Hochfilzen. Programledere: Line Andersen og Dag Erik Pedersen. Lørdag 11. februar

11:00–12:00 VM alpint: VM-studio

Direkte fra St. Moritz. Programleder: Line Andersen. 12:00–13:30 VM alpint: Utfor menn

Direkte fra St. Moritz. Komm.: Andreas Toft og Marius Arnesen. 13:30–14:45 VM skiskyting: VM-studio

Med innskyting. Direkte fra Hochfilzen. I studio har programleder Dag Erik Pedersen med seg NRKs ekspert Liv Grete Skjelbreid. 14:45–16:20 VM skiskyting: Sprint menn

Direkte fra Hochfilzen. Komm.: Andreas Stabrun Smith, Torgeir Bjørn og Ola Lunde. 16:20–16:30 Vinterstudio: VM-studio 17:30–19:00 Sport i dag

Høydepunkter fra dagens øvelser og medaljeseremoni for utfor menn i St. Moritz. 19:45–20:25 VM-kveld

Med høydepunkter, intervjuer og reportasjer fra VM i alpint i St. Moritz og VM i skiskyting i Hochfilzen. Programledere: Line Andersen og Dag Erik Pedersen. Søndag 12. februar

09:30–10:30 VM skiskyting: VM-studio Med innskyting. Direkte fra Hochfilzen. I studio har programleder Dag Erik Pedersen med seg NRKs ekspert Liv Grete Skjelbreid. 10:30–11:30 VM skiskyting: Jaktstart kvinner

Direkte fra Hochfilzen. Komm.: Andreas Stabrun Smith, Torgeir Bjørn og Ola Lunde. 11:30–12:00 Vinterstudio: VM-studio 12:00–13:15 VM alpint: Utfor kvinner

Direkte fra St. Moritz. Komm.: Andreas Toft og Marius Arnesen. 13:15–13:45 Vinterstudio: VM-studio 13:45–14:45 VM skiskyting: VM-studio

Med innskyting. Direkte fra Hochfilzen. I studio har programleder Dag Erik Pedersen med seg NRKs ekspert Liv Grete Skjelbreid. 14:45–15:45 VM skiskyting: Jaktstart menn

Direkte fra Hochfilzen. Komm.: Andreas Stabrun Smith, Torgeir Bjørn og Ola Lunde. 16:30–18:30 Sport i dag

Høydepunkter fra dagens øvelser og medaljeseremoni for utfor kvinner i St. Moritz. 19:45–20:25 VM-kveld

Med høydepunkter, intervjuer og reportasjer fra VM i alpint i St. Moritz og VM i skiskyting i Hochfilzen. Programledere: Line Andersen og Dag Erik Pedersen. Mandag 13. februar 2017

09:30–10:00 VM alpint: VM-studio

Direkte fra St. Moritz. Programleder: Line Andersen. 10:00–11:15 VM alpint: Kombinasjon utfor, menn

Direkte fra St. Moritz. Komm.: Andreas Toft og Marius Arnesen. 12:30–13:00 VM alpint: VM-studio

Direkte fra St. Moritz. Programleder: Line Andersen. 13:00–14:00 VM alpint: Kombinasjon slalåm, menn

Direkte fra St. Moritz. Komm.: Andreas Toft og Marius Arnesen. 17:50–18:45 VM alpint: VM i dag

Høydepunkter fra dagens renn i St. Moritz og medaljeseremoni for den alpine kombinasjonen for menn. 20:25–20:55 VM-kveld

Med høydepunkter, intervjuer og reportasjer fra VM i alpint i St. Moritz. Programleder: Line Andersen. Tirsdag 14. februar

11:30–12:00 VM alpint: VM-studio

Direkte fra St. Moritz. Programleder: Line Andersen. 12:00–14:00 VM alpint: Lagkonkurranse, kvinner og menn

Direkte fra St. Moritz. Komm.: Andreas Toft og Marius Arnesen. 17:50–18:45 VM alpint: VM i dag

Høydepunkter fra dagens renn i St. Moritz og medaljeseremoni for den alpine lagkonkurransen. 19:45–20:15 VM-kveld

Med høydepunkter, intervjuer og reportasjer fra VM i alpint i St. Moritz. Programleder: Line Andersen. Onsdag 15. februar

13:45–14:30 VM skiskyting: VM-studio

Med innskyting. Direkte fra Hochfilzen. I studio har programleder Dag Erik Pedersen med seg NRKs ekspert Liv Grete Skjelbreid. 14:30–16:15 VM skiskyting: 15 km kvinner

Direkte fra Hochfilzen. Komm.: Andreas Stabrun Smith, Torgeir Bjørn og Ola Lunde. 20:25–20:55 VM-kveld

Med høydepunkter, intervjuer og reportasjer fra VM i skiskyting i Hochfilzen. Programleder: Dag Erik Pedersen. Torsdag 16. februar

09:30–09:45 VM alpint: VM-studio

Direkte fra St. Moritz. Programleder: Line Andersen. 09:45–10:45 VM alpint: Storslalåm 1. omgang, kvinner

Direkte fra St. Moritz. Komm.: Andreas Toft og Marius Arnesen. 12:45–13:00 VM alpint: VM-studio

Direkte fra St. Moritz. Programleder: Line Andersen. 13:00–14:10 VM alpint: Storslalåm 2. omgang, kvinner

Direkte fra St. Moritz. Komm.: Andreas Toft og Marius Arnesen. 14:10–14:30 VM skiskyting: VM-studio

Direkte fra Hochfilzen. I studio har programleder Dag Erik Pedersen med seg NRKs ekspert Liv Grete Skjelbreid. 14:30–16:30 VM skiskyting: 20 km menn

Direkte fra Hochfilzen. Komm.: Andreas Stabrun Smith, Torgeir Bjørn og Ola Lunde. 17:50–18:45 Sport i dag

Høydepunkter fra dagens øvelser. 19:45–20:25 VM-kveld

Med høydepunkter, intervjuer og reportasjer fra VM i alpint i St. Moritz og VM i skiskyting i Hochfilzen. Programledere: Line Andersen og Dag Erik Pedersen. Fredag 17. februar

09:15–09:45 VM alpint: VM-studio

Direkte fra St. Moritz. Programleder: Line Andersen. 09:45–11:00 VM alpint: Storslalåm 1. omgang, menn

Direkte fra St. Moritz. Komm.: Andreas Toft og Marius Arnesen. 12:30–13:00 VM alpint: VM-studio

Direkte fra St. Moritz. Programleder: Line Andersen. 13:00–14:15 VM alpint: Storslalåm 2. omgang, menn

Direkte fra St. Moritz. Komm.: Andreas Toft og Marius Arnesen. 14:15–14:45 VM skiskyting: VM-studio

Med innskyting. Direkte fra Hochfilzen. I studio har programleder Dag Erik Pedersen med seg NRKs ekspert Liv Grete Skjelbreid. 14:45–16:30 VM skiskyting: Stafett kvinner

Direkte fra Hochfilzen. Komm.: Andreas Stabrun Smith, Torgeir Bjørn og Ola Lunde. 17:50–18:45 Sport i dag: VM i dag

Høydepunkter fra dagens øvelser. 22:25–23:00 VM-kveld

Med høydepunkter, intervjuer og reportasjer fra VM i alpint i St. Moritz og VM i skiskyting i Hochfilzen. Programledere: Line Andersen og Dag Erik Pedersen. Lørdag 18. februar

09:30–09:45 VM alpint: VM-studio

Direkte fra St. Moritz. Programleder: Line Andersen. 09:45–10:45 VM alpint: Slalåm 1. omgang, kvinner

Direkte fra St. Moritz. Komm.: Andreas Toft og Marius Arnesen. 10:45–11:00 Vinterstudio

Direkte fra St. Moritz. 12:45–13:00 VM alpint: VM-studio

Direkte fra St. Moritz. Programleder: Line Andersen. 13:00–14:00 VM alpint: Slalåm 2. omgang, kvinner

Direkte fra St. Moritz. Komm.: Andreas Toft og Marius Arnesen. 14:00–14:45 VM skiskyting: VM-studio

Med innskyting. Direkte fra Hochfilzen. I studio har programleder Dag Erik Pedersen med seg NRKs ekspert Liv Grete Skjelbreid. 14:45–16:30 VM skiskyting: Stafett menn

Direkte fra Hochfilzen. Komm.: Andreas Stabrun Smith, Torgeir Bjørn og Ola Lunde. 16:30–19:00 Sport i dag

Med høydepunkter fra dagens øvelser. 19:45–20:25 VM-kveld

Med høydepunkter, intervjuer og reportasjer fra VM i alpint i St. Moritz og VM i skiskyting i Hochfilzen. Programledere: Line Andersen og Dag Erik Pedersen. Søndag 19. februar

09:00–09:45 VM alpint: VM-studio

Direkte fra St. Moritz. Programleder: Line Andersen. 09:45–10:45 VM alpint: Slalåm 1. omgang, menn

Direkte fra St. Moritz. Komm.: Andreas Toft og Marius Arnesen. 10:45–11:30 VM skiskyting: VM-studio

Med innskyting. Direkte fra Hochfilzen. I studio har programleder Dag Erik Pedersen med seg NRKs ekspert Liv Grete Skjelbreid. 11:30–12:40 VM skiskyting: Fellesstart kvinner

Direkte fra Hochfilzen. Komm.: Andreas Stabrun Smith, Torgeir Bjørn og Ola Lunde. 12:40–13:00 VM alpint: VM-studio

Direkte fra St. Moritz. Programleder: Line Andersen. 13:00–14:00 VM alpint: Slalåm 2. omgang, menn

Direkte fra St. Moritz. Komm.: Andreas Toft og Marius Arnesen. 14:00–14:45 VM skiskyting: VM-studio

Med innskyting. Direkte fra Hochfilzen. I studio har programleder Dag Erik Pedersen med seg NRKs ekspert Liv Grete Skjelbreid. 14:45–16:00 VM skiskyting: Fellesstart menn

Direkte fra Hochfilzen. Komm.: Andreas Stabrun Smith, Torgeir Bjørn og Ola Lunde. 16:00–17:00 VM skiskyting: Høydepunkter

Oppsummering av verdensmesterskapet i skiskyting i Hochfilzen. 17:00–18:00 VM alpint: Høydepunkter

Oppsummering av VM i alpint i St. Moritz. 18:00–18:30 Sport i dag

Med høydepunkter fra dagens øvelser. 19:45–20:25 VM-kveld

Med høydepunkter, intervjuer og reportasjer fra VM i alpint i St. Moritz og VM i skiskyting i Hochfilzen. Programledere: Line Andersen og Dag Erik Pedersen. VM PÅ SKI: Torsdag 23. februar

12.45-13.00 VM-studio

Direkte fra Lahti. Programleder: Karen-Marie Ellefsen. 13.00-13.40 VM på ski

Hopp kvalifisering kvinner. Direkte fra Lahti. Komm.: Christian Nilssen og Johan Remen Evensen. 13.40-14.00 VM-studio

Direkte fra Lahti. Programleder: Carina Olset. 14.00-15.30 VM på ski

Sprint fri teknikk, kvinner og menn, prolog. Direkte fra Lahti. Komm.: Jann Post og Torgeir Bjørn. 15.45-16.30 VM-studio

Direkte fra Lahti. Programleder: Carina Olset. 16.30-18.45 VM på ski

Sprint fri teknikk, kvinner og menn, finaler. Direkte fra Lahti. Komm.: Jann Post og Torgeir Bjørn. 19.45-20.25 VM-kveld

Med høydepunkter, intervjuer og reportasjer fra VM på ski i Lahti. Programledere: Ida Nysæter Rasch og Atle Bjurstrøm. 23.15-23.25 Helt Ramm

Med Nicolay Ramm og Robin Bryntesson. Fredag 24. februar

0915-0930 VM-studio

Direkte fra Lahti. Programleder: Karen-Marie Ellefsen. 0930-1045 VM på ski

Kombinert hopp. Direkte fra Lahti. Komm.: Christian Nilssen og Johan Remen Evensen. 1210-1230 VM-studio

Direkte fra Lahti. Programleder: Carina Olset. 1230-1315 VM på ski

Kombinert 10 km langrenn start 1230. Direkte fra Lahti. Komm.: Jann Post og Torgeir Bjørn. 1315-1330 VM-studio

Direkte fra Lahti. Programleder: Karen-Marie Ellefsen. 1330-1500 VM på ski

Hopp kvalifisering menn start 1330. Direkte fra Lahti. Komm.: Christian Nilssen og Johan Remen Evensen 1615-1630 VM-studio

Direkte fra Lahti. Programleder: Karen-Marie Ellefsen. 1630-1815 VM på ski

Hopp kvinner start 1630. Direkte fra Lahti. Komm.: Christian Nilssen og Johan Remen Evensen 1815-1845 VM i dag

Høydepunkter fra dagens renn. 1930-2025 VM-kveld

Med høydepunkter, intervjuer og reportasjer fra VM på ski i Lahti. Programledere: Ida Nysæter Rasch og Atle Bjurstrøm. 2315-2325 Helt Ramm

Med Nicolay Ramm og Robin Bryntesson. Lørdag 25. februar 1000-1100 VM-studio

Direkte fra Lahti. Programleder: Carina Olset. 1100-1200 VM på ski

15 km fellesstart med skibytte kvinner. Direkte fra Lahti. Komm.: Jann Post og Torgeir Bjørn. 1300-1330 VM-studio

Direkte fra Lahti. Programleder: Carina Olset. 1330-1530 VM på ski

30 km fellesstart med skibytte menn. Direkte fra Lahti. Komm.: Jann Post og Torgeir Bjørn. 1530-1630 VM-studio

Direkte fra Lahti. Programleder: Karen-Marie Ellefsen. 1630-1830 VM på ski

Hopp menn. Direkte fra Lahti. Komm.: Christian Nilssen og Johan Remen Evensen 1830-1900 VM-studio

Direkte fra Lahti. Programleder: Karen-Marie Ellefsen. 1945-2045 VM-kveld

Med høydepunkter, intervjuer og reportasjer fra VM på ski i Lahti. Programledere: Ida Nysæter Rasch og Atle Bjurstrøm. 2315-2325 Helt Ramm

Med Nicolay Ramm og Robin Bryntesson. Søndag 26. februar

1000-1030 VM-studio

Direkte fra Lahti. Programleder: Carina Olset. 1030-1145 VM på ski

Klassisk lagsprint kvinner og menn kvalifisering. Direkte fra Lahti. Komm.: Jann Post og Torgeir Bjørn. 1210-1230 VM-studio

Direkte fra Lahti. Programleder: Carina Olset. 1230-1330 VM på ski

Klassisk lagsprint kvinner og menn finaler. Direkte fra Lahti. Komm.: Jann Post og Torgeir Bjørn. 1330-1430 VM-studio

Direkte fra Lahti. Programleder: Carina Olset. 1430-1530 VM på ski

Kombinert 4x5 km stafett. Direkte fra Lahti. Komm.: Jann Post og Torgeir Bjørn. 1530-1630 VM-studio

Direkte fra Lahti. Programleder: Karen-Marie Ellefsen. 1630-1830 VM på ski

Hopp mixed lag. Direkte fra Lahti. Komm.: Christian Nilssen og Johan Remen Evensen. 1830-1900 VM-studio

Direkte fra Lahti. Programleder: Karen-Marie Ellefsen. 1945-2055 VM-kveld

Med høydepunkter, intervjuer og reportasjer fra VM på ski i Lahti. Programledere: Ida Nysæter Rasch og Atle Bjurstrøm. 2315-2325 Helt Ramm

Med Nicolay Ramm og Robin Bryntesson. NRK2

1055-1210 VM på ski

Kombinert lagkonkurranse hopp. Direkte fra Lahti. Komm.: Christian Nilssen og Johan Remen Evensen. Tirsdag 28. februar

1215-1245 VM-studio

Direkte fra Lahti. Programleder: Carina Olset. 1245-1415 VM på ski

10 km klassisk kvinner. Direkte fra Lahti. Komm.: Jann Post og Torgeir Bjørn. 1750-1830 VM i dag

Høydepunkter fra dagens renn. 1935-2025 VM-kveld

Med høydepunkter, intervjuer og reportasjer fra VM på ski i Lahti. Programledere: Ida Nysæter Rasch og Atle Bjurstrøm. 2315-2325 Helt Ramm

Med Nicolay Ramm og Robin Bryntesson. Onsdag 1. mars

1045-1100 VM-studio

Direkte fra Lahti. Programleder: Karen-Marie Ellefsen. 1100-1210 VM på ski

Kombinert hopp start 1100. Direkte fra Lahti. Komm.: Christian Nilssen og Johan Remen Evensen. 1220-1245 VM-studio

Direkte fra Lahti. Programleder: Carina Olset. 1245-1430 VM på ski

15 km klassisk menn. Direkte fra Lahti. Komm.: Jann Post og Torgeir Bjørn. 1445-1515 VM-studio

Direkte fra Lahti. Programleder: Carina Olset. 1515-1610 VM på ski

Kombinert 10 km langrenn. Direkte fra Lahti. Komm.: Jann Post og Torgeir Bjørn. 1620-1700 VM-studio

Direkte fra Lahti. Programleder: Karen-Marie Ellefsen. 1700-1815 VM på ski

Hopp kvalifisering menn. Direkte fra Lahti. Komm.: Christian Nilssen og Johan Remen Evensen. 1815-1845 VM i dag

Direkte fra Lahti. 1945-2055 VM-kveld

Med høydepunkter, intervjuer og reportasjer fra VM på ski i Lahti. Programledere: Ida Nysæter Rasch og Atle Bjurstrøm. 2315-2325 Helt Ramm

Med Nicolay Ramm og Robin Bryntesson. Torsdag 2. mars

1335-1400 VM-studio

Direkte fra Lahti. Programleder: Carina Olset. 1400-1515 VM på ski

4x5 km stafett kvinner. Direkte fra Lahti. Komm.: Jann Post og Torgeir Bjørn. 1710-1730 VM-studio

Direkte fra Lahti. Programleder: Karen-Marie Ellefsen. 1730-1945 VM på ski

Hopp stor bakke menn. Direkte fra Lahti. Komm.: Christian Nilssen og Johan Remen Evensen. (Forts. på NRK2) 1945-2055 VM-kveld

Med høydepunkter, intervjuer og reportasjer fra VM på ski i Lahti. Programledere: Ida Nysæter Rasch og Atle Bjurstrøm. 2315-2325 Helt Ramm

Med Nicolay Ramm og Robin Bryntesson. Fredag 3. mars

1200-1230 VM-studio

Direkte fra Lahti. Programleder: Carina Olset. 1230-1430 VM på ski

4x10 km stafett menn. Direkte fra Lahti. Komm.: Jann Post og Torgeir Bjørn. 1440-1500 VM-studio

Direkte fra Lahti. Programleder: Karen-Marie Ellefsen. 1500-1545 VM på ski

Kombinert lagsprint hopp. Direkte fra Lahti. Komm.: Christian Nilssen og Johan Remen Evensen. 1700-1715 VM-studio

Direkte fra Lahti. Programleder: Carina Olset. 1715-1815 VM på ski

Kombinert lagsprint langrenn start 1715. Direkte fra Lahti. Komm.: Jann Post og Torgeir Bjørn. 1815-1845 VM i dag

Direkte fra Lahti. 1930-2030 VM-kveld

Med høydepunkter, intervjuer og reportasjer fra VM på ski i Lahti. Programledere: Ida Nysæter Rasch og Atle Bjurstrøm. 2315-2325 Helt Ramm

Med Nicolay Ramm og Robin Bryntesson. Lørdag 4. mars

1015-1040 VM-studio 1130-1140 VM-studio 1220-1225 VM-studio 1305-1330 VM-studio 1330-1515 VM på ski

30 km fri teknikk kvinner. Direkte fra Lahti. Komm.: Jann Post og Torgeir Bjørn 1515-1615 VM-studio

Direkte fra Lahti. Programleder: Karen-Marie Ellefsen. 1615-1830 VM på ski

Laghopp start 1615. Direkte fra Lahti. Komm.: Christian Nilssen og Johan Remen Evensen 1930-2030 VM-kveld

Med høydepunkter, intervjuer og reportasjer fra VM på ski i Lahti. Programledere: Ida Nysæter Rasch og Atle Bjurstrøm. 2315-2325 Helt Ramm

Med Nicolay Ramm og Robin Bryntesson. Søndag 5. mars

1230-1330 VM-studio

Direkte fra Lahti. Programleder: Carina Olset. 1330-1610 VM på ski

50 km fri teknikk menn. Direkte fra Lahti. Komm.: Jann Post og Torgeir Bjørn 1945-2020 VM-kveld

Med høydepunkter, intervjuer og reportasjer fra VM på ski i Lahti.Programledere: Ida Nysæter Rasch og Atle Bjurstrøm. 2315-2325 Helt Ramm

Med Nicolay Ramm og Robin Bryntesson.

Langrenn: Kong Sundby og Dronning Bjørgen

Mange kongelige vil ta turen til Lahti i slutten av februar, men ute i sporet vil det kun være én konge og én dronning, mener ekspertene: Martin Johnsrud Sundby (32) og Marit Bjørgen (36).

På herresiden har langrenn i VM stort sett handlet om én mann: Petter Northug. Men når 31-åringen gjør det så dårlig i NM at han må kaste om på hele VM-planen, er han for første gang på mange mesterskap ikke mannen å følge med på.

LANGRENNSEKSPERT: Fredrik Aukland. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

I år bør vi følge Martin Johnsrud Sundby, mannen uten individuelle medaljer fra internasjonale mesterskap, mener NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Tidligere har sykdom og dårlig timing av form ødelagt gullsjansene, men ikke i år.

– Han kan bryte den barrieren nå, og da er han gullkandidat på mange distanser. Jeg har stor tro på at Martin blir VM-kongen, sier Aukland.

Fredrik Auklands medaljetips: Minst 12. Norge bør ta medalje på alle distanser man stiller på start i. – Hvis jeg var trener, ville jeg satt med et relativt hårete mål. Vi har et sterkt mannskap, og kan vinne alle distanser.

På kvinnesiden seiler Bjørgen opp som den største favoritten.

– For å si det veldig enkelt: De som skal slå Marit Bjørgen må gå skremmende fort. Hun virker å ha 100 prosent kontroll inn mot VM, og jeg tror det vi så i NM er det beste vi har sett av henne på veldig lang tid, sier han.

Det er ingen selvfølge. For siden forrige VM har 36-åringen blitt mor, en omveltning det er umulig å spå hvordan vil slå ut for en toppidrettsutøver. Men da Bjørgen var tilbake for fullt satte hun umiddelbart konkurrentene på plass.

Aukland tror Bjørgen og Sundby kan ta tre individuelle gull hver. Da er Norge oppe i seks gull, og det er før løpere som Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg, Emil Iversen, Finn Hågen Krogh eller Johannes Høsflot Klæbo er nevnt.

– Jeg spår et veldig godt VM for Norge, oppsummerer Aukland.

SEIERSGLIS: NRKs hoppekspert tror vi får oppleve Daniel-André Tandes seiersglis minst én gang i løpet av VM. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Hopp: Tynt bak Tande og Lundby

I hoppbakken er det to norske navn som stikker seg ut: Daniel-André Tande (23) og Maren Lundby (22).

De har stått for alle de individuelle verdenscupseierne Norge har tatt denne sesongen. Tande har stått øverst på pallen to ganger, mens Lundby har vunnet tre renn.

NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen mener Lundby er en av våre sterkeste medaljekort i Lahti.

HOPPEKSPERT: Johan Remen Evensen. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– I mine øyne er hun jenta med størst makspotensial. Om hun greier å få ut litt av det i Lahti, blir hun veldig vanskelig å slå, tror han.

Remen Evensens medaljetips: Tre. – Én medalje til Lundby og to på herresiden. Enten to av Tande, eller én til Tande og én til laget om de overpresterer.

Om han får rett, vil det bli hoppernes nest beste VM de siste 20 årene, kun slått av Falun-suksessen i 2015. Men det er kort fra suksess til fiasko.

– Hvis Daniel skulle bomme, så er det krise. Da blir det plutselig fiasko-VM. Jeg vil si at vi egentlig står ganske svakt, når alt mer eller mindre hviler på skuldrene til én person på herresiden, sier Remen Evensen.

For bak Tande er det tynt i rekkene. Det gjør at den historisk sikreste hoppmedaljen for Norge, nå henger i en tynn tråd.

– Det har vært ganske bankers for oss i mange år med lagmedalje. Det har nesten vært utdelt før vi har kommet til bakken. I år er det definitivt ikke sånn, sier Remen Evensen.

REPRISE?: Jørgen Graabak viste under OL i Sotsji at han er en mesterskapsutøver. Nå tror NRKs kombinerteksperter at nordmannen kan overraske i VM. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Kombinert: Tror Graabak kan overraske

De norske kombinertgutta har havnet fullstendig i skyggen av de tyske stjernene denne sesongen. Men selv om det har stått en tysker øverst på pallen i 17 av 17 konkurranser, er NRK-kommentator Peder Mørtvedt klar på at det kan bli norsk gull i Lahti.

Han setter sin lit til Jørgen Graabak (25).

– Det er Graabak som er Norges største håp. Det er han som har vist det høyeste nivået av de norske gutta, og det er særlig storbakken som er hans forse. Jørgen liker seg klart best der, og der tror jeg han har gode medaljemuligheter, sier Mørtvedt.

KOMBINERTEKSPERT: Fred Børre Lundberg. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

Graabak viste under Sotsji-OL i 2014 at han er en mesterskapsutøver, og det forventes store ting også i VM.

Men han må treffe på VM-oppkjøringen, mener NRK-kommentatoren.

– Han har slitt med smerter etter å ha bristet ribbeina og ble kort tid etter matforgiftet. Det har vært mye frem og tilbake etter nyttår, men det er han som har vært best av nordmennene i verdenscupen, sier Mørtvedt, som får støtte av ekspert Fred Børre Lundberg.

Fred Børre Lundbergs medaljetips: Tre. – Vi tar selvfølgelig medalje i begge lagkonkurransene, og Jørgen Graabak tar gullet i storbakken fordi han er meget bra i store bakker.

Peder Mørtvedt mener det blir en fiasko-sesong om det ikke blir edelt metall i Finland.

– Det er klart at kombinertgutta er avhengig av suksess i VM slik som sesongen har vært. Det har vært magert så langt, og et godt VM kan redde sesongen, sier Mørtvedt.

MEDALJEHÅP: NRK-ekspert Even Wetten tror Sverre Lunde Pedersen tar medalje på 5000 meter. Foto: Peter Dejong / AP

Skøyter: Hvor ble alle distanseløperne av?

VM enkeltdistanser i Gangneung, Sør-Korea 9.–12. februar, sprint-VM i Calgary, Canada 25.–26. februar, allround-VM på Hamar, Norge 4.–5. mars

Skøyteløperne står nå foran tre mesterskap frem til starten av mars. Den beste medaljesjanser kommer allerede fredag, når gutta skal ut i lagtempo i enkeltdistanse-VM.

På de lengre distansene ser det tynt ut.

Ida Njåtun (26) er langt unna pallsjanser og Håvard Bøkko (30) har lagt skøytene i alle fall midlertidig på hylla. Dermed hviler Norges distanse- og allround-håp på Sverre Lunde Pedersen (24), men prestasjonene så langt denne sesongen viser ikke gulltakter, mener NRKs skøyteekspert Even Wetten.

SKØYTEEKSPERT: Even Wetten. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Norge var en langdistansenasjon, nå er vi blitt en sprintnasjon.

– Vi har hatt en litt trøblete sesong på de lange distansene, og så har vi gjort det ganske mye bedre enn på lenge på de korte distansene, forklarer han.

Even Wettens medaljetips: Kanskje 5. – Sverre Lunde Pedersen tar medalje på 5000 meter, Håvard Lorentzen tar medalje på 1000 meter, gutta tar medalje på lagtempo, kanskje gull, og så tror jeg det stopper der, sier Wetten om VM i enkeltdistanser. I sprint-VM hviler Norges medaljesjanser på Lorentzens skuldre, og i allround-VM er vi avhengige av at Lunde Pedersen finner formen.

Årsaken til distansefallet vil ikke Wetten spekulere i, men han er klar på hva hovedgrunnen til at sprinterne har fått fart på skøytene: Jeremy Wotherspoon.

Treneren fra Canada, som er en av skøytehistoriens beste sprintere, tok over de norske sprinterne for to sesonger siden. Nå kan Håvard Holmefjord Lorentzen (24) ta sprintmedalje, et drøyt år etter skrekkskaden.

– Lorentzen, om han leverer sine beste prestasjoner, kan være med og kjempe om bronse. Om han tar det sammenlagt, så er det terningkast seks, sier Wetten om løperens sjanser i sprint-VM i slutten av måneden.

Lorentzen seiler også opp som medaljekandidat på 1000 meter under enkeltdistanse-VM, i tillegg til tempolaget og Lunde Pedersen på 5000 meter.

Mye mer enn det, bør norske skøytefans kanskje ikke håpe på.

