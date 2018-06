Ekspertene tror på Brasil-gull

Vi har spurt eksperter, kommentatorer og programledere fra VM-kanalene NRK og TV 2 om hvem de tror vinner VM – og hvorfor. Dessuten har vi spurt hvilke lag som kommer nærmest gullet.

Christian Nilssen, kommentator NRK: Tyskland

Jeg tror at Tyskland vinner igjen og at de slår Brasil i finalen. Grunnen til det er at tyskerne har det beste LAGET og troppen. Alle er klar over rollene sine og de behersker både dødballer, overganger og etablert angrepsspill.

Aldri har noe lag vunnet prøve-VM for så å gå til topps i det kommende VM, men alle rekorder er til for å brytes, og det tror jeg skjer i år. Men det er lite som skiller. Brasil har et fantastisk lag med gode fotballspillere over hele linja.

Individuelt sett har nok Brasil de beste spillerne i en førsteellever, i tillegg til at de har magiske Neymar. Og for en objektiv seer kan det da ikke bli bedre eller mer tradisjonsrikt enn at akkurat disse to nasjonene møtes i finalen – med tanke på hva som skjedde i semifinalen i 2014!

NRK-kommentator Christian Nilssen mener Tyskland har det beste laget og den beste troppen. De slår Brasil i finalen, tror Nilssen.

Øyvind Alsaker, kommentator TV 2: Brasil

Brasil har et komplett lag med fin blanding av muskler, løpskraft og kreativitet. De har gode keepere og verdensstjerner på topp – matchvinnere i begge ender. Tyskland er alltid i semifinalen, så jeg tipper dem på andreplass. Det er vanskelig å forsvare et VM-gull. Brasil i 1962 er det eneste laget som har klart det. 3.-plassen er ikke så veldig stas. Jeg tror Spania taper semifinalen mot Tyskland og tar bronse.

TV2-kommentator Øyvind Alsaker tror Brasil slår tilbake og vinner VM-gullet

Andreas Stabrun Smith, kommentator NRK: Spania

Jeg tror på Spania fordi dette er siste tur med gjengen for Iniesta og co. Dersom sparkingen av treneren samler spillerne, så kan de vinne hele greia.

Andreas Stabrun Smith tror Spania kan vinne VM – selv om de på dramatisk vis skiftet trener like før VM.

I finalen tror jeg de møter Brasil, men der tror jeg Spania er bedre. Det fordi det bare er én kamp og da holder de hodene kalde.

Tredjeplassen tror jeg Tyskland tar. De er egentlig det beste laget, men det er uvanlig å vinne to ganger på rad.

Carl-Erik Torp, NRK-ekspert: Argentina

Jeg tror på Argentina fordi de har verdens og tidenes beste fotballspiller: Messi. Dette er nok hans siste ordentlige mulighet til å vinne VM. Det er litt ønsketenking også, men de er litt i samme posisjon som i 1986, da de vant. Argentina er kanskje ikke favoritt, men de har Messi nå som Maradona da.

Jeg tror de slår Tyskland i finalen, uten at jeg har pugget hvem som kan møte hvem der ennå. Tyskland er kanskje de største favorittene, sammen med Brasil, som jeg tror blir nummer tre.

NRK-ekspert Carl-Erik Torp innrømmer at det er litt ønsketenking også, men holder en knapp på Lionel Messi og Argentina i VM.

Tyskland har et bunnsolid lag med både erfaring og nye spillere, og en trener som har vært der lenge. Han har enorme muligheter i troppen. Die Mannschaft er maskiner hele gjengen.

Brasil har jo også en vanvittig kraft, og nå har de også keepere i verdensklasse. De er mye bedre sammensatt nå enn for fire år siden, og med Neymar, Jesus, Coutinho og Firmino – i tillegg til solide midtbanespillere – er de sterkere på papiret enn Argentina. Men de har ikke Messi.

Carina Olset, programleder NRK: Tyskland

Tyskland er ikke svekket siden de vant gull i 2014. Jeg føler meg trygg at de forsvarer gullet. De har mesterskapsrutinen. Brasil, Belgia og Frankrike blir Tysklands nærmeste utfordrere. Brasil er alltid å regne med. De har jo noen store profiler. Frankrike var veldig gode i EM på hjemmebane for to år siden og har beholdt stammen i laget. Belgia trenger å få kollektivet til å flyte. Da blir de gode.

NRK-programleder Carina Olset tror Tyskland forsvarer VM-gullet fra 2014.

Aleksander Schau, NRK-ekspert: Brasil

Jeg har det siste året gnåla om at Frankrike vinner dette her. Gnålinga har, som gnåling generelt, blitt ganske irriterende. Førsteelleveren deres er imponerende sterk og variert og bredden deres er kolossal.

Men så tok jeg en titt på Brasil igjen ... Neymar, Gabriel Jesus og Coutinho er en enorm trio. Alisson har lagt bak seg en fantastisk sesong i Roma og Marcelo er verdens kuleste back. Vanskelig å ikke falle ned på Brasil da.

Petter Myhre regner med at Brasil tar VM-gullet.

Petter Myhre, TV 2-ekspert: Brasil

Brasil får revansje fra 2014 og slår Tyskland i finalen etter å ha slått Belgia knepent i kvartfinalen og Frankrike i semifinalen. Tyskland slår et Argentina i semifinalen som slår Spania med det interne problemet og støyen rundt trener Lopetegui i kvartfinalen. Argentina tar bronse etter å ha slått Frankrike.

Andreas Hagen, programleder NRK: Frankrike

Jeg burde sagt Brasil eller Tyskland, men jeg lar følelsene styre og sier Frankrike. De har så mange fantastisk gode og spennende spillere. Og så tror jeg at nasjonen Frankrike igjen trenger et multikulturelt lag som kan samle nasjonen – sånn som verdensmestrene fra 1998 gjorde.

Jeg gidder ikke å være fornuftig og tippe Brasil og Tyskland som 2 og 3. I og med at jeg skal være programleder og ikke ekspert kan jeg fortsette å la følelsene styre. Jeg tipper og håper på Uruguay og England som nummer to og tre. Uruguay har antakeligvis VMs beste spisspar i Suarez og Cavani. England tipper jeg fordi jeg er glad i engelsk fotball, det vil si Liverpool.

