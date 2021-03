Det vakte stor oppsikt da den svenske langrennsstjernen bestemte seg for å satse på skiskyting for ett år siden. Stina Nilsson la seg i hardtrening, men har flere ganger understreket at hun trenger tid, og at hun ikke har hatt noe i verdenscupen å gjøre denne sesongen.

Men i Östersund denne helgen har 27-åringen fått plass.

– Jeg er veldig takknemlig. Jeg er glad for å ha fått gått i IBU-cup og lærer noe nytt hver dag, og å takle nye utfordringer. Dette er en enda større utfordring, men jeg ser også på det som en enda større mulighet til å ta med ting inn i fremtiden, forteller hun til NRK.

– Interessen er urimelig

Noe resultatmål har hun ikke. En rekke svenske medier stod uansett i kø for å få snakke med Nilsson etter siste trening før debuten på den store skiskytterarenaen.

– Noen ganger tenker jeg at interessen er urimelig. Jeg tenker at fokuset bør være på dem som fortjener det mer. Jeg vil bare ha min tid til å utvikle meg i den farten jeg synes er mulig, sier hun med et smil.

Seks svenske kvinner er tatt ut til verdenscupavslutningen. NRKs eksperter er forundret over at Nilsson er blant dem

– Det er overraskende at hun får gå her. Hun har ikke hatt den langrennsfarten jeg hadde forventet av henne i år, mens skytemessig er det litt der jeg trodde. Ut ifra resultatene i IBU-cup, så fortjener hun ikke å gå, sier Ola Lunde.

Sveriges tropp i verdenscupavslutningen Ekspandér faktaboks Damer

Hanna Öberg

Mona Brorsson

Linn Persson

Elvira Öberg

Anna Magnusson

Stina Nilsson Herrer

Sebastian Samuelsson

Jesper Nelin

Martin Ponsiluoma

Peppe Femling

Gabriel Stegmayr

– Hvis man tar utgangspunkt i resultatene fra IBU-cupen, så er det flere av de andre som er foran henne i køen. De har nok tatt henne ut slik at hun skal få testet nivået, men jeg tror det kunne vært en fordel om de hadde ventet, mener Liv Grete Skjelbreid.

Nummer 81 forrige helg

For Nilsson har gått på nivået under verdenscupen i år. Hennes beste individuelle plassering i IBU-cupen denne sesongen er en åttendeplass, på jaktstarten i Brezno i februar. På sprinten i Obertilliach forrige helg ble hun bare nummer 81 – med hele sju bom. Langrennstiden var derimot den åttende beste.

– Vi ser at langrennsformen hennes blir bedre og bedre. Vi ser også at hun utvikler seg som skiskytter hver gang. Vi tror at dette steget er veldig viktig for henne, for fremtiden, sier landslagssjef Johannes Lukas til SVT.

STJERNE: Stina Nilsson under trening med det svenske skiskytterlandslaget på Idre Fjäll i oktober i fjor. Foto: Nisse Schmidt/TT / NTB

Lunde mener hun i så fall burde fått prøvd seg i fred og ro i Nove Mesto forrige helg. Skjelbreid frykter denne testen kan slå feil ut.

– Jeg vil tro det er en fordel at man har en bra utgangspunkt så man kan prestere bra og få en god følelse når man kommer til verdenscupen. Hvis man blir kastet inn i noe man ikke har helt kontroll på, så kan det gi store problemer og skape mer nerver, som kan gjøre det vanskeligere å nærme seg toppen på sikt, sier NRKs ekspert.

Mål på sikt

21 år gamle Tilda Johansson ble nummer 11 i forrige renn, men er ikke med til Östersund. Hun fikk derimot gå verdenscup i januar. Også Elisabeth Högberg har bedre resultater enn Nilsson i IBU-cupen.

– Det finnes andre som har gjort det bra, og vi har mange dyktige kvinner nå, som er veldig gøy, men til dette løpet føler vi at Stinas langrennsform er såpass bra. Ingen av de andre har toppresultater, så da synes vi dette er det beste, forklarer sportssjef Anna-Maria Uusitalo til NRK, og sier at OL neste år også er med i tankene.

– Jeg har ikke tatt ut laget. Men hele denne sesongen så tar jeg med meg at jeg har gjort det bra. For fremtiden ser jeg for meg at jeg trenger denne erfaringen for å vite hvilke mål jeg kan sette meg på sikt, sier Nilsson selv.