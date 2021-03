Ekspertene skjønte ingenting da gullsjansen glapp for Riiber

– Er Riiber i ferd med å innse at gulltoget har gått?

Spørsmålet fra NRK-kommentatorene ble hengende i lufta, men sekundene bekreftet raskt mistanken: Johannes Lamparter bare økte avstanden ned til Riiber og Watabe.

– Det er brekket litt på her, kommenterte NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Det var hele tiden en forventning fra Bjørn og kollega Fred Børre Lundberg om at Riiber skulle øke tempoet og ta opp jakten på Lamparter, men nordmannen giret aldri om.

23-åringen forteller at han rett og slett ikke hadde dagen.

– Jeg er først og fremst veldig skuffet over egen prestasjon. Jeg blir fryktelig dårlig på det sugende føret i dag. Jeg må ha litt mer variasjon for at lårene mine skal bli kvitt syre. Nei, jeg er ikke noe særlig imponert over det jeg drev med der ute, sier Riiber.

– Er du fornøyd med sølv eller ergrer du deg over at kroppen ikke fungerer?

– Nei, det er ikke noe god følelse å komme i mål og kjenne at man nesten ikke har tatt i. Jeg kan ikke helt sette fingeren på hva det er. Jeg skulle kjempet mot Lamparter og ikke om sølv i dag, sier Riiber.

Rykket fra

Riiber brukte bare tre kilometer på å finne ryggen til Watabe, og dermed var Riiber i god rute til å utfordre østerrikeren i front om gullet.

Riiber ble imidlertid liggende bak Watabe, og duoen klarte aldri å få god nok fart til å stresse østerrikeren.

– Jeg tror nok Jarl kjente på at han ikke hadde sin beste dag i løypa, sier sportssjef Ivar Stuan.

Noen hundre meter før mål gjorde nordmannen kort prosess i kampen om VM-sølvet:

Her rykker Riiber i fra Du trenger javascript for å se video.

– Brukt litt mye energi

Riiber hadde et godt utgangspunkt fra hoppbakken tidligere torsdag.

Med et hopp på 135 meter startet han langrennet 37 sekunder bak Lamparter, og 22 sekunder bak japaneren Watabe.

Forbedringene i hoppbakken kan være noe av årsaken til energimangelen i sporet torsdag, ifølge Riiber selv.

– Normalt sett kan du bare pøse på på gode dager, men jeg har nok kanskje brukt litt mye energi på å finne ut av hoppinga. Da punkterer jeg rett og slett litt. Når ikke alt klaffer, så blir jeg nummer to, sier Riiber.

Espen Andersen var tydelig misfornøyd etter å ha landet på 123 meter, og han startet langrennet fra 9.-plass, 1.49 minutter bak Lamparter.

Før langrennet uttalte Andersen at han ville satse hardt og la det briste eller bære. Han endte til slutt der han startet: På 9.-plass.

Jørgen Graabak hoppet seg ut av konkurransen med 110,5 meter. Jens Lurås Oftebro var også altfor langt bak til å prege medaljekampen med to minutter og 38 sekunder opp til Lamparter.

Oftebro endte til slutt på 7.-plass, mens Graabak ble nummer 14.