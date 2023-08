Ekspertene raser etter VAR-avgjørelse: – En regulær skandale

– Jeg er nesten tom for ord. Jeg klarer ikke å fatte og begripe det der. De må føle seg urettferdig behandlet, rett og slett, sa Pål André Helland i Viaplay-studio etter kampen.

Det var fem minutter på overtid at United-keeper André Onana ruset ut i feltet etter et innlegg.

Bildene viste at keeperen ikke var i nærheten av ballen da han nærmest overfalt Wolverhampton-spiss Sasa Kalajdzic.

Kommentatorene stusset umiddelbart. Så grep VAR inn og så situasjonen.

– Hvis det er lov innenfor 16-meteren, så er jeg overrasket, kommenterte Viasats ekspert, Tor-Ole Skullerud umiddelbart.

– Et av de klareste straffesparkene på lenge

Men istedenfor å dømme straffe, lot VAR situasjonen gå. Det var full forvirring en liten stund da dommer Simon Hooper løp ut mot sidelinjen. De fleste trodde nok han skulle se situasjonen på skjermen selv, men isteden ga han Wolverhampton-trener Gary O'Neil gult kort for protester.

I Viasat-studio var ikke ekspertene i tvil:

– Et av de klareste straffesparkene jeg har sett på lang, lang tid. Det er en regulær skandale at det ikke er straffespark. Hvis dette er lov, er det bare å kaste regelboka. Da er alt lov, sa Kasper Wikestad i Viaplays studio.

HOLDT NULLEN: André Onana holdt nullen i sin første Premier League-kamp for Manchester United. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

– Da er det greit, da. Da er det bare å sette en tungvektsbokser i mål og la han rydde unna motstandere. Helt spinnvilt, supplerte makker Pål André Helland.

Ekspertene slet rett og slett med å finne en god forklaring på hvorfor det ikke var straffe.

– Det er jo nettopp dette vi har VAR til, å unngå disse situasjonene, mente Helland.

Onana: – Jeg stolte på dommerne

United-keeperen er ikke helt enig med de norske ekspertene.

– Nei, jeg stolte på dommerne. De har ikke en enkel jobb. For å være ærlig så var jeg helt rolig. Jeg prøvde å rekke ballen. Jeg gjorde ikke det, men sånne feil vil komme. Kanskje føler jeg meg heldig når jeg ser situasjonen i ettertid, men det er ikke et tema nå lenger, sier Onana til Viaplay.

FORTVILTE: Gary O'Neil var fra seg etter at det ikke ble dømt banen. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Wolverhampton-treneren sier han umiddelbart tenkte at det var straffe. Da han fikk se situasjonen i ettertid, var han fortsatt like sikker.

– Jeg tenker at hvis du går for ballen og smeller så hardt i en motspiller, da er det en forseelse. Men jeg er ikke veldig overrasket. Da dommeren jogget mot oss, tenkte jeg at han skulle se situasjonen på skjermen, men det viste seg at han ga meg gult kort, ikke Onana som smalt inn i våre spillere, sa O'Neil.

– Det ser ut som keeperen prøver å kappe hodet av spissen, sier treneren til BBC, ifølge TV 2.

Forsvarsspillerne reddet United

Både Manchester United og Wolverhampton hadde flere enorme sjanser, men til slutt var det to forsvarsspillere som sørget for kampens eneste mål da Wan-Bissaka slo et innlegg til Raphaël Varane. Uniteds stopper stod på få meter da han headet inn kampens eneste scoring.

KAMPENS ENESTE MÅLSCORER: Raphaël Varane. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

– Det var en god seier. Tre poeng. Vi måtte kjempe for denne seieren. Det var fysisk hardt på grunn av mange lange spurter. Men jeg er fornøyd til slutt, smiler målscoreren i et intervju med Viaplay.

Kampen bølget frem og tilbake og kunne like gjerne endt med Wolves-seier. Wolverhampton kom med en skikkelig sluttspurt, men United-forsvarerne blokket og taklet i siste liten gang på gang.

– Det var en tøff kamp. Det var ikke en god kamp, men vi må kjempe for å få seierne, sier United-manager Erik ten Hag.