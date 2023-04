Kampen pågår – følg kampen her.

Jacob Murphy sendte Newcastle i ledelsen etter allerede 61 sekunder og derfra gikk det slag i slag. Joelinton økte ledelsen til 2–0 fem minutter senere, før Murphy scoret kampens tredje i det niende minuttet.

Deretter fulgte en dobbel fra Alexander Isak på to minutter etter 18 og 20 minutter og plutselig ledet hjemmelaget hele 5-0, i det som er en nøkkelkamp i kampen om en plass i neste sesongs mesterliga.

– Sjokk er et begrep vi bruker altfor ofte, men akkurat nå, i fotballsammenheng, så er det et sjokk vi er vitne til, sa Viaplays ekspertkommentator Lars Tjærnås.

SVENSK JUBEL: Alexander Isak scoret to mål før pause mot Tottenham. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Etter 5–0 tok også Tottenham grep. Pape Matar Sarr ble byttet ut og inn kom forsvarsspiller Davinson Sánchez. Med kun 23 spilte minutter ble Sarr byttet ut, i det som kun var 20-åringens andre seriekamp fra start for Tottenham.

– Det her synes jeg rett og slett er brutalt. Å ta ut Sarr etter 20 minutter og gjøre ham til en syndebukk, hvor så mange av de mer etablerte spillerne har sviktet ... Det synes jeg rett og slett er, unnskyld meg, er dårlig lederskap. Han har naturligvis ikke vært god Sarr heller, men hvem i all verden har vært det for bortelaget? Når du først får muligheten, så kan det ikke være deg det går ut over. Nå kjenner jeg at jeg blir indignert her, sa Tjærnås.

Også i Viaplays studio ble byttet av Sarr møtt med sterk kritikk.

– Det synes jeg er fullstendig ryggradløst. Han finner en syndebukk og det er unggutten Sarr, istedenfor å markere det at det ikke er akseptabelt og benytte anledningen til å plukke ut en etablert spiller. Istedenfor flagger du det på en unggutt som får en sjelden sjanse fra start, sier Pål André Helland.

BYTTET UT: Sarr fikk kun spille en halv omgang. Her i duell med Bruno Guimarães. Foto: LEE SMITH / Reuters

Han berømmet samtidig at Tottenham-kaptein Hugo Lloris ble byttet ut i pausen, til fordel for Fraser Forster.

– Det ser man ikke hver dag. Det må man virkelig si, sier tidligere Arsenal-spiller Fredrik Ljungberg i Viaplay-studioet.

I den andre omgangen reduserte Tottenham tidlig med Harry Kane, før Callum Wilson økte ledelsen igjen for Newcastle. Stillingen er nå 6-1.

– Bokstavelig talt flaut

Reaksjonene har haglet på sosiale medier og blant fotballekspertene etter de første 20 minuttene.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si nå. Newcastle har vært briljante og jeg vil ikke ta noe bort fra prestasjonen deres, men det er kaos hos Tottenham. Det er bokstavelig talt flaut, sier den tidligere Tottenham-spilleren Chris Waddle til BBCs radiosending.

– Tottenham er en skam, skriver Jamie Carragher på Twitter.

– Jeg kan ikke komme på en lignende kollaps, sier Sky Sports Alan Smith.

Tottenham skilte lag med manager Antonio Conte i slutten av mars.

Like i forkant gikk Conte hardt ut på en pressekonferanse. hvor han sa at man i Tottenham var vant til å ikke få det til.

– Mye ble sagt da han kom med utbruddet sitt, men dette er grunnen til at han gjorde det. Alt han sa har vist seg å være sant, sier tidligere Newcastle-spiller Kieron Dyer hos Sky Sports.

Det er Contes tidligere assistent, Cristian Stellini, som nå leder London-laget. Han skal i utgangspunktet lede laget ut sesongen.

Nick Wright i Sky Sports beskriver Tottenhams start på kampen som en katastrofe.

– Det har vært en skrekkfilm, sier Wright, og fortsetter:

– Å være uten en skikkelig manager på et så kritisk tidspunkt i sesongen, en måned siden Antonio Conte ble sparket, er uforsvarlig og vi ser hvorfor. Tottenham-spillerne ser ut som de ikke vet hvor de skal være eller hva de skal gjøre. Hoder må rulle, mener Wright.