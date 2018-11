Ekspertene med VM-advarsel: – Mye taler for Caruana

– Det er den klart største utfordringen i karrieren hans. Caruana har vært den beste spilleren i verden det siste halvåret, mener NRKs ekspert Torstein Bae.

Fredag starter VM-kampen mellom Magnus Carlsen og Fabiano Caruana, og det er duket for en kamp som verden aldri har sett maken til. Magnus Carlsen er nummer en på verdensrankingen. Fabiano Caruana er kun to poeng bak, på en andreplass.

Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

Deres gjennomsnittlige score på verdensrankingen er den høyeste i en VM-kamp noensinne, og de to beste på rankingen har ikke møttes til VM-kamp siden 1990.

I NRK-podkasten Sjakksnakk mener faktisk ekspertene at de fleste piler peker i retning av Carlsen-tap før VM-kampen.

– Caruana har hatt et helt kolossalt år. Fra han vant kandidatturneringen har han gått fra suksess til suksess. Det er bare to ratingpoeng mellom dem nå, og det er ikke så lenge siden det var et hav mellom dem. Det er veldig mange trender som taler for Caruana, konkluderer Bae.

– Historisk bra duell

Caruana har nemlig vært sterk i 2018, og vant både Norway Chess og Grenke Chess dette året, begge turneringen hvor Carlsen har deltatt, men ikke nådd helt opp.

Selv om ekspertene holder Carlsen som ørliten favoritt, mener de dette blir første gang nordmannen utfordres av en som er på samme nivå.

– Per i dag spiller ikke Magnus objektivt bedre enn Caruana, snarere tvert imot, sier Grønn.

Foto: NRK

Torstein Bae tror Carlsen virkelig må levere for å ta med seg tittelen hjem til Norge igjen.

– Det er en prøvelse som han ikke har vært gjennom før. Nå må han levere sin beste kamp hvis han skal klare å hamle opp med Caruana, sier Bae.

Men det finnes et lyspunkt for Carlsen før sin fjerde VM-kamp. Han leder den innbyrdes statistikken mellom de to spillerne.

– Denne innbyrdes statistikken er den eneste pilen som peker i riktig retning. Den er vårt halmstrå. Han har slått Caruana veldig mange ganger, men Caruana er også blant dem som har slått Magnus flest ganger. Det kan bli en historisk bra duell, mener Grønn.

– Bør banke til fra start

Nettopp det faktum at Carlsen allerede har tre VM-kamper i beltet, mens Caruana går inn i sin første kamp, mener ekspertene bør tale til fordel for Carlsen. Sjakkekspert Bae mener nordmannen bør utnytte det.

Foto: Mads Nyborg Støstad / NRK

– Magnus var jo selv litt ustødig i starten av sin første VM-kamp. Dette er større enn noe Caruana har vært med på før. Jeg tror Magnus bør prøve å utnytte den rutinefordelen han har, og banke til fra start, sier Bae.

Fordelen med erfaringen er nok til at begge tipper seier i Carlsens favør, men med svært knapp margin.

– Jeg har våget meg på et tips om at det er 57 prosent sjanse for at Magnus vinner, forteller Bae

– Jeg mener at ratingen er veldig objektiv. Og ratingen lyver ikke, dette er 50–50. Men likevel gir jeg Magnus 51 prosent. Jeg er ganske sikker på at Caruana vil være veldig sterk, men jeg håper Magnus har noe ekstra som vi ikke har sett før. Den x-faktoren gjør at jeg gir Magnus 51 prosent, konkluderer Grønn.