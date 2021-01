Ekspertene i ekstase etter finaleparti: – Sjampanjesjakk

Karlsson fratas pallplass

Frida Karlsson rykket opp til en meget overraskende tredjeplass på fredagens sprint i Val Müstair, etter at Anamarija Lampic ble plassert sist i finalen av juryen. Lampic kom i mål som nummer to.



Slovenia anket avgjørelsen, og søndag bekrefter FIS at slovenerne har fått medhold. Sanskjonen er endret fra deplassering til gult kort. Dermed får Lampic tilbake andreplassen sin.



Det betyr at Jessica Diggins skyves ned til tredjeplass og Frida Karlsson ut av pallen. Linn Svahn vant løpet.



Frida Karlsson er uansett den største favoritten til å vinne Tour de Ski sammenlagt.