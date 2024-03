Ekspertene forundret etter bommebonanza: – Kan ikke skjønne det

– Jeg kan ikke skjønne det. Det er greie forhold her. Det er mye bomming.

Det sa NRKs skiskytterekspert Ola Lunde under kvinnenes 12,5 kilometer lange fellesstart i Holmenkollen lørdag.

Det var, som Lunde var inne på, greie forhold inne på stadion. Kombinasjonen regn, vind og gråvær gjorde det krevende. Den ene etter den andre skiskytteren måtte ut i strafferunder.

– Det bommes over hele linja, konstaterte NRK-kommentar Jann Post.

– Det er mange grove bom her, altså, sa Lunde.

– Det var krevende forhold. Hakket verre på liggende, for det svinger sånn i hytt og vær den vimpelen at det var vanskelig å ha kontroll. Jeg skulle i hvert fall hatt en bom eller to mindre, da hadde det blitt mye bedre, sier Ida Lien til NRK.

PS! Klokken 15.20 skal herrenes gå sin 15 kilometer i Holmenkollen. Det rennet kan du følge her.

SKYTETRØBBEL: Det ble mye bomming under kvinnenes fellesstart lørdag. Foto: Javad Parsa / NTB

– Bare tull

Aller verst gikk det for Marit Ishol Skogan, som sto med hele syv bom etter de to liggende skytingene. Totalt sto de norske skiskytterne med 23 bom etter tre skytinger.

Skogan endte sist av alle – hele 5,37 minutter bak vinneren. Det ble totalt ti bom for Skogan.

– Noen må jo komme sist også, sier hun og ler.

Hun sier at det eneste hun var fornøyd med i dag var et lite hopp hun kostet på seg over den siste bakketoppen før oppløpet.

– Jeg tenkte at jeg måtte lage litt show, for jeg klarte ikke det i løypa eller på standplass, fortsetter hun.

Hun spøkte litt i starten av intervjuet, men understreker at hun er veldig frustert.

– Det kjennes jo ikke bra ut. Og gå ut sist etter hver skyting er en fæl følelse. Men samtidig så var jeg her i Holmenkollen og de heiet etter hver strafferunde, så heiagjengen var med. Men det var ikke artig. Jeg kan ikke si noe annet, sier hun.

– Jeg tror det er litt av hvert. Det er jo flere bom på fellesstart enn normal og sprint generelt. Så var det litt krevende vind også. Særlig på liggende så visste jeg ikke hvor jeg lå. Jeg visste ikke hvilken vei jeg skulle skru og skrudde meg helt ut tror jeg. Det ble bare helt kaos i topplokket. Det er litt vind mellom ørene og vind overalt, oppsummerer Skogan.

Det var de som bommet minst – naturlig nok – som ble belønnet for presisjonen. Sveitsiske Lena Häcki-Gross, som hadde to bom, vant rennet i Holmenkollen.

Hun vant foran Julia Simon og Lou Jeanmonnot, mens Ingrid Landmark Tandrevold ble Norges beste på en fjerdeplass.

– Veldig uvanlig

Flere av storkanonene slet på standplass denne lørdagen, og strafferundene var på ingen måte forbeholdt de antatt svakere løperne.

Ingrid Landmark Tandrevold, som var fullstendig suveren på fredagens normaldistanse, noterte seg for fire bom. To av bommene kom på liggende skyting, og en av bommene beskrev Lunde – på karakteristisk vis – som «en grov bom».

– Det er veldig uvanlig for Ingrid, hun pleier å ha stålkontroll, spesielt på liggende, sier NRKs skiskytterekspert Synnøve Solemdal.

Men Tandrevold gledet seg over den stående skytingen.

– Jeg er veldig fornøyd med ståendeskytingen min. Jeg kom litt bakpå fra start, men greide å hente meg inn igjen. Det er det jeg prøver å ha fokus på nå, at jeg virkelig jobber med hvert eneste skudd, sier Tandrevold til NRK.

Den slet hun voldsomt med under VM i Nove Mesto, men den stående skytingen har fått seg en oppsving siden nedturene i Tsjekkia.

PALLEN GLAPP: Ingrid Landmark Tandrevold måtte ta til takke med fjerdeplassen. Foto: Javad Parsa / NTB

Den franske stjernen Julia Simon hadde like mange bomskudd. Svenske Elvira Öberg, som endte på en 10. plass, bommet fem ganger.

Ida Lien, som tok karrierens første pallplass under fredagens normaldistanse, endte på 21. plass med fem strafferunder.

– Jeg synes det var litt gøy å gå fellesstart her på hjemmebane. Jeg hørte på den fjerderunden at jeg ikke var så langt bak, så da tenkte jeg at jeg bare måtte gå for det. Da gikk jeg kanskje litt hardt for det og fikk svi litt på den siste skytingen. Det er litt ergerlig, men sånn er det bare, sier Lien til NRK etter rennet.

Karoline Knotten ble nummer 26, altså femte sist, over tre minutter bak den sveitsiske vinneren. Det ble fem bom på henne.

– Det var på noen måter bra, på noen måter særdeles skuffende. Jeg tror jeg bare må ta det som en dårlig dag. Det er ikke noe jeg gjør ofte. Den skytingen i dag var ikke meg, sier Knotten til NRK.