Eksperten spår medaljefattig VM – men disse bildene gir håp om Jansrud-jubel

– Forholdene i Cortina nå passer spesielt Kjetil Jansrud og Ragnhild Mowinckel bra, sier NRKs alpinekspert Kjetil André Aamodt.

De er begge veteraner og de eneste med mesterskapsmedaljer på hvert sitt fartslag, men har slitt med å finne formen i forkant av mesterskapet.

Bildene av snøfresere, brøytebiler og løypemannskap som skuffer vekk det tykke laget med snø som la seg i bakken mandag, gir likevel Aamodt håp.

– Vinteren har kommet til Cortina, og det er litt forskjell fra den vårsnøen som har vært i verdenscupen den siste tiden. Spesielt Kjetil (Jansrud) bør dra fordel av det. Han liker seg best når det er vintersnø og mykere forhold, mener Aamodt.

– Både trist og deilig

Særlig i Kitzbühel og Garmisch-Partenkirchen etter nyttår var ikke forholdene på Jansruds side. Temperaturene gjorde at arrangøren måtte legge på vann før løypene ble preparert.

Når det da smeltet og frøs på for hver dag, ble traseen isete, bølgete og krevende å kjøre på – forhold som tradisjonelt ikke taler for Jansrud-suksess.

I tillegg har ikke 35-åringen vært komfortabel med skiene og utstyret.

IKKE I FORM: Kjetil Jansrud må heve seg noen hakk hvis han skal ha håp om VM-medalje i Cortina.

– I utgangspunktet er ikke snøforholdene noe problem, det er mer hvordan det blir preparert under. Både i Kitzbühel og Garmisch var det veldig slagete, noe som ikke passer helt til hvordan jeg står på ski. Jeg har tro på at vi kan få litt andre forhold her i Cortina, forklarer Jansrud.

De to fartshelgene etter nyttår har dermed endt med plasseringene 13, 18 og 26 i utfor, samt en 13. plass og en utkjøring i super-G.

Derfor er det få som nevner den regjerende utformesteren som en av favorittene når herrene åpner mesterskapet med super-G tirsdag.

– Det er både litt trist og deilig. Men jeg er ganske rolig her jeg står nå, for jeg har nok erfaring til å vite hvor fort ting kan snu, akkurat som det gjorde i sist VM. Jeg mener at jeg er medaljekandidat i tre øvelser, sier en offensiv Jansrud.

FORDEL: Jansrud fikk det ikke til å stemme på vårsnøen i Kitzbühel, men møter mest sannsynlig på andre forhold under VM. Foto: Joe Klamar / AFP

Aamodt er litt mer forsiktig i spådommene sine, men han blir ikke overrasket om Jansrud slår til med minst én medalje i Cortina.

– I utgangspunktet har han ikke hatt noe dårligere inngang enn til Åre for to år siden. Han er ikke helt på det nivået han var på sitt beste, men man skal aldri avskrive Kjetil Jansrud, sier Aamodt som tror nordmannen har størst sjanse i super-G.

Mesterskapsløperen Mowinckel

For Mowinckel sin del har resultatene etter det lange skadeavbrekket vært på det jevne. Basert på prestasjonene til fartslaget denne sesongen, er det Kajsa Vickhoff Lie som er Norges sterkeste kort.

Men Mowinckel har tre medaljer fra de to siste mesterskapene. To sølv i OL i Pyeongchang og en bronse fra Åre i 2019.

– Ragnhild er definitivt en mesterskapsløper, sier lagvenninnen Vickhoff Lie.

– For min del handler det om å samle det jeg har til et bestemt tidspunkt og klare å prestere her og nå. Det er en mental greie, sier Mowinckel.

MESTERSKAPSLØPER: Ragnhild Mowinckel har tre medaljer fra mesterskap, men må overraske om hun skal ta sitt fjerde i Cortina.

Aamodt er klar på at Vickhoff Lie er Norges beste mulighet i dette VM-et. Han er klar på at det tar tid å komme tilbake fra korsbåndskaden som Mowinckel nå har pådratt seg to ganger.

– Hun er en enorm alpinist og har definitivt potensial til det. Men jeg tror nok det er litt for tidlig å prate om medalje nå, sier Aamodt.

Sikker på én medalje

Med skader på medaljekandidater som Aleksander Aamodt Kilde og Lucas Braathen, samt en noe trøblete oppladning for flere av Norges mest rutinerte alpinister, tror Aamodt at man må forberede seg på et medaljefattig VM.

Det eneste han føler seg sikker på er at enten Henrik Kristoffersen eller Sebastian Foss Solevåg tar medalje i slalåm.

Ellers er det mange usikre kort. Med full klaff, tror han på ett gull og fire medaljer totalt. Til hvem og i hvilke øvelser er veldig åpent, ifølge Aamodt.

– Jansrud kan slå til i både super-G og utfor. Vickhoff Lie har vist hva hun kan få til i super-G. Kristoffersen er regjerende mester i storslalåm og har potensial til å ta medalje der. I tillegg har vi noen jokere i parallell storslalåm, sier Kjetil André Aamodt.