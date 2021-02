Eksperten skjønte ingenting – Stöckl roser avgjørelsen om å stoppe Granerud

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Halvor Egner Granerud tok sin niende seier i verdenscupen denne sesongen og nærmer seg rekordene til de aller, aller beste individuelle sesongen i verdenscupen i hopp gjennom tidene.

Totalt har Granerud nå bare Roar Ljøkelsøy med elleve og Anders Jacobsen med ti seire foran seg i verdenscupseiere totalt for en nordmann. NRKs hoppekspert mener Granerud kommer til å passere dem begge allerede denne sesongen.

– Han kommer til å ha flest seire av en nordmann før denne sesongen er over, sier Remen Evensen.

Overlegent best

I Klingenthal ble det til slutt seier med 12,6 poeng foran Kamil Stoch etter to hopp over 140 meter. Bor Pavlocic fra Slovenia tok tredjeplassen.

Granerud har vært helt overlegen i bakken i Klingenthal og vært best i samtlige treningshopp, kvalifisering og i begge konkurransehoppene.

– I går vant jeg hvert hopp så jeg gikk inn med store forventinger til meg selv. Det var en litt nervøs konkurranse, men det siste hoppet var veldig bra. Det føltes bra allerede i ovarennet så jeg begynte å smile. Da tenkte jeg «åh, jeg må fokusere». Så ja, det var en morsom dag, sier en glad Granerud til FIS etter rennet.

– Han virker rolig i alt han gjør. Bestemt. Han var ikke helt fornøyd med første hoppet. Da tok han et bedre hopp i andre, roser trener Alexander Stöckl.

Tatt av bommen

Det skjedde likevel ikke uten noe dramatikk. For da Granerud satt alene igjen på toppen i den første omgangen fikk han ikke det grønne lyset og klarsignal til hoppe, selv om forholdene var innenfor parameterne som var satt på forhånd.

Det fikk NRKs ekspertkommentator Johan Remen Evensen til å reagere.

– Man kan begynne å lure på hvilke grunnlag de har for å ikke slippe han utfor der. De reglene der er ganske klare at når det er satt en korridor og det er innafor den så kan man gi det grønne lyset, sa Remen Evensen da Granerud ble holdt igjen.

Dermed la det seg mer snø i sporet, men Granerud lot seg ikke stoppe og hoppet 140,5 meter – lengst av alle. Hopptrener Alexander Stöckl mente juryen gjorde alt rett da de holdt igjen 24-åringen.

– Det var for gode forhold. Jeg er takknemlig for at han (jurymannen, journ.anm.) velger å vente og ta ham av en gang til. Det var mer snø i tilløpet men Granerud leverer igjen, sa en fornøyd Stöckl til NRK i pausen.

Stöckl mener det er viktig at juryen prioriterer helsa til utøverne.

– Alle stoler på det han gjør Han er veldig kompetent. Det går på sikkerhet og det er veldig bra, sier Norges trener.