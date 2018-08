Sjekk alle overgangane nedst i artikkelen.

– Brann har styrka seg mest og Molde nest mest. Rosenborg på si side er sjølvsikre på at dei har eit lag som kan ta gull. Det har dei nok rett i, seier Morten Skjønsberg.

Morten Skjønsberg, mangeårig Stabæk-spelar og no NRK-ekspert. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Overgangsvindauget i norsk fotball stengde i natt. Brann har henta inn heile sju spelarar. Tre av dei, Kristoffer Løkberg, Håkon Opdal og Jesper Löfgren, kjem rett nok ikkje inn før frå 1. januar.

Men Brann får nytte av Christian Eggen Rismark (Ranheim), Ruben Yttergård Jenssen (Groningen), Daouda Karamoko Bamba (Kristiansund BK) og Thomas Grøgaard (Odd) frå no av.

– Vi har selt mange spelarar tidlegare i år og finansiert mykje via det, sa Brann-sportssjef Rune Soltvedt til NRK i går.

Og la til at kjøpet av Bamba var godt hjelpt av Trond Mohn.

– Aggressive Brann

Brann-trenar Lars Arne Nilsen kan glede seg over sju nye spelarar. Av dei kjem fire no og tre til vinteren. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

På minussida er Sivert Heltne Nilsen den einaste faste spelaren som forsvinn.

– Brann har vore mest aggressive i sommar og handla enormt. Det har nok ein del å gjere med at Heltne Nilsen forsvann til Danmark. Leiinga fekk ein del kritikk etter den overgangen, forklarer Morten Skjønsberg.

– Dessutan er det jo sjeldan Brann kan kapre gullet, legg han til.

Tabellen

Rosar Molde-signering

Magnus Wolff Eikrem er tilbake i Molde. Sidan sist opphald i moderklubben har Eikrem vore i Heerenveen, Cardiff, Malmö og Seattle Sounders. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Sjølv om FK Haugesund og Sarpsborg også ligg bra an er det Brann, Rosenborg og Molde som er venta å kjempe om eliteseriegullet.

Molde har henta heim Magnus Wolff Eikrem, medan Rosenborg har satsa på to meir ukjende kort: Den tunisiske spissen Issam Jebali frå Elfsborg og den serbiske midtbanespelaren Djordje Denic. Ingen av laga har mista faste spelarar.

– Molde har vist ei fin formkurve og har gjort lurt i å hente tilbake Eikrem. Det er nok ei av dei beste signeringane dette vindauget, vurderer Morten Skjønsberg.

Dei to nye spelarane Rosenborg har henta er relativt ukjende, men NRK-eksperten trur ikkje nødvendigvis det har så mykje å seie kor mykje desse bidreg. For trønderane har eit godt lag frå før av.

Open nedrykksstrid

Nedrykksstriden i Eliteserien er – som så mange gonger før – heilt open når vi nærmar oss den siste tredelen av sesongen. Sandefjord er i størst trøbbel, men lag som Start, Stabæk og Lillestrøm slit også.

At desse laga blir trena av dei rutinerte og velkjende trenarane Kjetil Rekdal, Henning Berg og Jørgen Lennartsson set ein ekstra spiss på nedrykkskampen. Men ifølgje Morten Skjønsberg gjorde ingen av laga dei heilt store endringane i overgangsvindauget.

Henning Berg er ein av fleire profilerte trenarar i nedrykksstriden i eliteserien i haust. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Stabæk er nok det laget som har endra mest, i og med at dei har skifta keeper (Marcus Sandberg for Sayouba Mandé) og har henta inn to nye midtbanespelarar (Filip Valencic og Aboubakar Keita), medan Tonny Brochmann har gått til Mjøndalen, seier Morten Skjønsberg om klubben har sjølv spelte for så seint som i fjor.

Start henta heilt på tampen av vindauget inn Adeleke Akinyemi frå latviske Ventspils.