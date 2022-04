Ekspertar ser inga betring etter Solskjær-sparkinga: – Har ikkje levert i det heile

Ingebrigtsen bak EM-kravet

Henrik Ingebrigtsen stilte til start på 5000 meter under Payton Jordan Invitational i California lørdag morgen norsk tid.

EM-kravet på distansen er 13.24, men 31-åringen løp inn til 13.29,92 og åttendeplass. Vinnertiden var på 13.25,62.

– Jeg føler jeg ble litt passiv de siste fem rundene. Det er jo de beste løperne fra college, så de er litt uerfarne og løper litt annerledes. Men nå det er bedre for meg enn å stille i et felt der åpningsfarten er for hard og man går på en smell, sier Ingebrigtsen til NRK.

For drøye to uker siden gjorde han comeback etter et langt skadeopphold på 10.000 meter på Bislett. Tiden 28.20,39 var fem sekunder bak kravet til friidretts-EM. Fristen for å kvalifisere seg til mesterskapet er ikke før 26. juli.

– Det er greit med en forandring der man kan springe løp uten å ha kniven på strupen, men bare stille seg på startstreken og få ut det man er god for – selv om jeg ikke er fornøyd med formen jeg er i. Jeg får en status nå og får jobbe videre fra det, forteller han.

De tre brødrene Ingebrigtsen er for tiden på et lengre treningsopphold i Flagstaff i Arizona. Jakob Ingebrigtsen sesongåpner med 5000 meter i et stevne i California 6. mai i jakt på VM-kravet på distansen.