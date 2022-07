Ekspert slapp bombe på direkten – nå stormer det rundt Finlands EM-trener

Kommentarer om at det er uforenlig å bli mor hvis man skal lykkes som trener. Finske personer i støtteapparatet blir nektet å snakke finsk i Signeuls nærvær. Pålagt arbeid til langt på natt. Samarbeidsproblemer.

Dette er bare noen av beskyldningene som rettes mot Finlands svenske landslagstrener Anna Signeul i finsk presse midt i europamesterskapet som i disse dager spilles i England.

Vakte oppsikt på TV

Saken blusset opp allerede før EM da Maiju Ruotsalainen, som nå jobber som EM-ekspert for finske Yle, slapp en aldri så liten bombe i kanalens studiosending.

Ruotsalainen var i Signeuls trenerstab frem til 2019, og på spørsmål om hvorfor hennes tid på det finske landslaget tok slutt, valgte hun å komme med kraftige anklager mot sin tidligere sjef.

– For meg handlet det om at jeg ble mamma for et par år siden, og at sjefen min (Signeul) forholdt seg til det på en viss måte, innledet hun.

– Jeg fikk beskjed om at jeg ikke lenger kan være den treneren jeg kunne vært hvis jeg ikke hadde barn. Det er jeg enig i – jeg har blitt en mye bedre trener etter at jeg fikk barn, la en skuffet Ruotsalainen til.

Maiju Ruotsalainen skapte debatt som følge av kommentarer hun slapp på finsk TV. Foto: Andreas Eriksson / Bildbyrån

Dette skapte store overskrifter i finsk presse, og det finske fotballforbundets generalsekretær Marco Casagrande har overfor avisen Ilta-Sanomat kommentert kritikken.

– Det er helt klart at morsrollen ikke er et hinder for en karriere innen det finske fotballforbundet. Forbundet oppfordrer til morskap og godt foreldreskap, sier han.

Nye beskyldninger

Men saken stoppet ikke der. Tirsdag denne uken, samme dag Finland skulle spille mot Danmark i EM, publiserte avisen Helsingin Sanomat en ny sak med nye beskyldninger mot landslagssjefen.

I artikkelen forteller anonyme kilder fra landslagsmiljøet om det de mener er maktmisbruk og utmattende metoder fra Signeul.

Blant annet hevdes det at hun skal ha krevd at enkelte medlemmer av støtteapparatet satt våkne til langt på natt for å jobbe, og ingen fikk gi seg før Signeul ga klarsignal, og at arbeidstiden og timeplaner blir endret på kort varsel og uten forhandlinger.

I tillegg beskyldes Signeul for å være frekk med sine underordnede, kravstor og vanskelig å samarbeide med. Blant annet hevdes det at hun nekter landslagets medlemmer å snakke noen andre språk enn svensk eller engelsk foran henne, noe som har ført til at finske personer i støtteapparatet er blitt tvunget til å snakke engelsk seg imellom.

Anna Signeul og Finland har foreløpig ikke fått det til i EM. Foto: PETER CZIBORRA / Reuters

– Dette gjør meg trist

Signeul, som først ikke ville kommentere uttalelsene fra sin tidligere underordnede Ruotsalainen, valgte etter de nye anklagene tirsdag å komme med en skriftlig uttalelse til Helsingin Sanomat.

Der slår hun fast at hun «støtter å kombinere morskap og arbeidsliv og å spille på toppnivå».

– Dette gjør meg trist fordi jeg har viet livet mitt til å støtte arbeidet til kvinner som jobber i fotball i ulike livssituasjoner, og støtte kvinners og jenters muligheter i fotball og også å være et forbilde som leder, skriver hun i tilsvaret.

Hun forsvarer samtidig språk-kravet hun har innført med at engelsk er lagets arbeidsspråk, og mener det hører med jobben som fotballtrener å jobbe uvanlige arbeidstider.

– Det er viktig at vi bruker et språk som alle kan forstå og at alle kan delta i diskusjonene. Som hovedtrener må jeg forstå hva som blir sagt. Men når jeg blir kjent med folk og stoler på dem som profesjonelle, er ikke språket som brukes lenger det samme. Språk handler også om å respektere andre. Det er vanlig praksis å bruke engelsk i andre landslag utenfor Finland, hvis ikke alle medlemmene snakker samme språk, skriver hun.

– Folk som jobber i fotball er lidenskapelige og engasjerte i laget og dets suksess. Dagene kan være lange og arbeidet hardt, men hver og en har ansvar for eget arbeid og arbeidstid. Noen ganger jobber vi i grupper og vi må bli enige om å jobbe sammen. Alle har sin egen måte og daglige rytme for å gjøre jobben sin, og det er ok, legger hun til.

Anna Signeul tar lite selvkritikk i kjølvannet av beskyldningene som rettes mot henne. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

NRK møtte Signeul i England etter tapet mot Danmark tirsdag kveld.

Da var hun lite snakkesalig om tematikken, men nekter for at anklagene og medieoppslagene har påvirket henne eller kampforberedelsene på noen måte.

– Nei, og jeg vil heller ikke kommentere på disse tingene. Nå er vi her i EM og det er det jeg ønsker å fokusere på, sier hun til NRK.

– Ikke noe jeg kan akseptere

Ruotsalainen, som altså startet denne saken med sine uttalelser på TV før EM, mener det finske fotballforbundet også kan kritiseres for saken. Hun varslet nemlig forbundet om Signeuls påståtte holdninger overfor henne, forteller hun.

– Jeg kan ikke stå for verdiene som ser ut til å gjelde innad i forbundet. Resultatene ser ut til å komme før personens velvære og det er noe jeg aldri kan akseptere, mener hun.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Ari Lahti, fotballpresident i Finland, men han har i skrivende stund ikke svart oss.

Men overfor Helsingin Sanomat slår Lahti fast at han føler forbundet har håndtert situasjonen etter beste evne.

– To ganger ringte jeg Tinni (målvakt Tinja-Riikka Korpela) og spurte hva spillernes mening var om Signeul. Tinni kommuniserte full tillit. Det var viktig for meg, sier Lahti.

To saker

Overfor den finske avisen forteller Lahti at, i tillegg til Ruotsalainen, er det også kommet klager mot Signeul fra en annen person.

Lahti forteller til avisen at de drøftet begge sakene med alle parter, men landet på at det var riktig å la Signeul få lede laget i EM siden kritikken kom kort tid før mesterskapet og det tross alt var henne som hadde ført dem dit. Lahti beskriver det som naturlig at hun fikk fortsette i jobben på tross av kritikken og anklagene.

Presidenten har ikke svart på NRKs spørsmål om hva som skjer med Signeul etter EM, der Finland allerede er ute etter to tap på to kamper.

Etter tapet mot Danmark snakket NRK med finske spillere om anklagene som har preget finske medier den siste tiden.

Eveliina Summanen svarer blankt nei til at dette påvirket dem før kampen, samme tone kommer fra Elli Pikkujämsä.

– Nei, det tror jeg ikke. Selvfølgelig kan media si hva som helst, jeg har ikke fulgt med, så jeg kan ikke kommentere på det, sier Pikkujämsä til NRK.

Finland avslutter EM med kamp mot gruppeleder Tyskland lørdag kveld. Finnene er allerede slått ut av mesterskapet.