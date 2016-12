Ekspert så ukjent side av Carlsen: – Han glemte å tenke

Carlsen står med 3,5 poeng av 5 etter første dag!

– Magnus glemte å tenke. I starten glemte han å tenke på å forsvarsspill og de trekkene han gjorde. Det måtte han betale for, sier Evgenij Miroshnichenko, som kommenterte Carlsens partier for arrangøren i Doha.

Carlsen fikk en verst tenkelig start på den første dagen av VM i hurtig- og lynsjakk. Han startet først med remis og fulgte opp med tap – mot langt dårligere motstandere.

I den store håndballhallen i Doha så de fremmøtte forbauset på hverandre da Carlsen trasket bort fra sjakkbrettet etter å ha tapt for Levan Pantsulaia fra Georgia.

Nordmannen reiste seg senere og vant de neste partiene, men den store snakkisen i Doha ble likevel den fryktelige starten.

Miroshnichenko mener han så en ny side av verdens beste sjakkspiller.

– Han ville altfor mye. Det virket som om han var for motivert, sier ekspertkommentatoren og stormesteren.

– Pushet for hardt

Nordmannen er kjent for å spille aggressivt, men man hører sjelden at sjakkstjernen, som har vunnet nesten alt som kan vinnes, er så ivrig at han glemmer å tenke seg om.

– Vi så det allerede i det første partiet – han «pushet» for hardt. Det fungerer noen ganger, men ikke som han spilte i dag, sier ekspertkommentatoren.

SJAKKJOURNALIST: Tarjei Svensen. Foto: Mads Nyborg Støstad / NRK

Men heldigvis - for Carlsen - skjedde det noe i det tredje partiet da Cristobal Villagra Henriquez satt på andre siden av brettet. Nordmannen tok en knusende seier – og fulgte opp med to nye triumfer i de neste partiene.

Tarjei Svensen, journalist for sjakknettstedet Matt & Patt, fulgte Carlsen ringside i Doha. Han sitter igjen med en litt rar følelse etter første VM-dag.

– Carlsen spilte fryktelig svakt i begynnelsen, men så kom disse partiene hvor han hadde full kontroll. Men det skal sies at han – med unntak av det siste partiet – møtte relativt svak motstand, som han normalt skal slå. Det er likevel ikke noen «walkover»-partier, så hvis han ikke er skjerpet, kan han risikere å tape flere viktige poeng, sier Svensen.

SE VIDEO: Dette sa Magnus Carlsen til NRK etter alle fem partiene var spilt Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Dette sa Magnus Carlsen til NRK etter alle fem partiene var spilt

Ikke bekymret

Carlsen sier til NRK at han slet med å finne flyten da han satte seg ned ved sjakkbrettet i den enorme håndballhallen.

– Det var ikke noe gøy der og da. Det fløt ikke i det hele tatt. Det skurret også litt i tredje og fjerde parti – og det skurrer nok fortsatt. Det kan bli bedre, sier Carlsen til NRK.

– Bekymrer det deg?

– Nei. Det er gjerne sånn i slike turneringer. Det er vanskelig på starten når det spisser seg til og jeg møter de jeg vanligvis spiller mot, går det nok bedre, svarer Carlsen.

Sjakk-kommentator Evgenij Miroshnichenko tror også nordmannen løfter seg tirsdag.

– Vi kommer til å se en annen Magnus. En Magnus vi er vant til å se, sier han.